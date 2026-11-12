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Elektromobilita

Hvězdou Volkswagenu v Praze je Tiguan do zásuvky. Dorazilo i elektrické SUV pro masy

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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V pražských Letňanech startuje veletrh aut s alternativními palivy e-Salon. Nechybí na něm všechny prodejně úspěšné značky a tradičně velkou expozici si tak připravil pro návštěvníky i Volkswagen. Ten vsadil na horké novinky, které se teprve nedávno ukázaly světu. Hlavní hvězdou je SUV ID. Tiguan.

Volkswagen ID. Tiguan slaví na e-Salonu českou premiéru.
Volkswagen ID. Tiguan slaví na e-Salonu českou premiéru.Foto: Jan Matoušek
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Hlavní hvězdou Volkswagenu na e-Salonu v Praze je elektrické SUV ID. Tiguan.
Jedná se o rozsáhlou, hlavně vzhledovou modernizaci ID.4.
Technika nicméně zůstala zachována, to znamená platformu MEB a pohon zadních nebo všech kol.
Interiér se výrazně inspiroval v ID.3 Neo, což znamená nový volant, displej budíků i fyzická tlačítka třeba pro ovládání klimatizace.
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Teprve před měsícem na pařížském autosalonu měla široká motoristická veřejnost šanci se poprvé seznámit s omlazenou podobou elektrického bestselleru Volkswagenu. Teď stojí ID. Tiguan v pražských Letňanech a až do neděle 15. listopadu bude přitahovat pozornost když ne většiny, tak přinejmenším spousty návštěvníků.

Tiskovou konferenci v předvečer e-Salonu nicméně odstartoval ředitel Porsche Česká republika, dovozce mimo jiné právě VW, Jan Hurt pohledem na aktuální stav německé automobilky. „Koncern Volkswagen prochází transformací a vzbuzuje to reakce. Nicméně všichni se shodli, že je to nezbytný proces a je potřeba si jím projít. Pokud bychom to neudělali, brzy se nejspíše bavíme o zcela jiné situaci,“ řekl.

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I přes složitou aktuální situaci má značka v Letňanech tři české premiéry, zmíněný ID. Tiguan je tou nejzásadnější. Dokonce tak moc, že ho přijel uvést šéf exteriérového designu VW v Evropě Stefan Wallburg.

„V otázce designu je to úplně nový vůz. Změnili jsme vnější tvary i celý interiér tak, abychom jej přizpůsobili našemu novému designovému jazyku,“ řekl Wallburg v rozhovoru pro Aktuálně.cz

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Základem vozu zůstává platforma MEB, nezměnila se ani použitá technika, skelet karoserie nebo rozvor náprav o délce 2765 mm. „Ale všechny vnější i vnitřní panely jsou naprosto odlišné,“ říká Wallburg.

Inspiraci pro nový design elektrického SUV hledal návrhář i v minulosti, třeba u první generace Scirocca nebo prvního i čtvrtého Golfu. „Ikonická auta představují v designu určitou červenou nit či soudržnou strukturu,“ líčí Stefan Wallburg.

Čtvrtý Golf přitom nezmiňuje náhodou. V interiéru, kde jsou nová fyzická tlačítka, volant či displeje lze právě přístrojový panel přepnout do retrozobrazení. U ID.3 Neo se řidič ocitl v první generaci Golfu, u ID. Tiguanu je to zmíněné čtvrté vydání kompaktu.

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„Retrodesign pro mě představuje zajímavý prvek, protože tak v autě kombinujete vzpomínky. A Volkswagen má to štěstí, že má dlouhou historii a spousta lidí na jeho designu vyrostla,“ říká designér. „Jednou z věcí, s níž chceme pracovat, je, aby se lidé v našem autě cítili dobře. Aby jim vyvolalo úsměv na tváři,“ popisuje Wallburg myšlenku za používáním různých retroprvků.

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Premiéru u evropských Volkswagenů pak slaví dvanáctipalcová obrazovka před spolujezdcem, která je součástí příplatků u nejvyšší verze Style People. V paketu s audiem Harman/Kardon stojí 39 tisíc korun.

Praktičnosti pomáhá nový frunk s 32 litry, doplňující klasický zadní kufr s 534 litry.

Na výběr jsou aktuálně tři verze s baterií o využitelné kapacitě 58 nebo 77 kWh a pohonem zadních nebo všech kol. Výkon je mezi 140 a 220 kW a dojezd dosahuje až 602 km u zadokolky s větší baterkou. Nejpopulárnější ale nakonec bude stejně čtyřkolka s extra elektromotorem vpředu a dojezdem 562 km.

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Vedle tří výkonových verzí mohou zákazníci v Česku vybírat i ze tří výbav, Trend, Life a Style, dostupných v této fázi předprodeje vždy ve zvýhodněné akční edici People. Ceny startují na 1 029 000 korunách, přičemž základní model má třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, 15palcový multimediální systém, zadní parkovací senzory a kameru, sledování mrtvých úhlů, adaptivní tempomat, LED světla, tepelné čerpadlo nebo 19palcová ocelová kola s kryty. Záruka je na tři roky nebo 90 tisíc kilometrů.

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Oblíbená čtyřkolka s 220 kW se nabízí od prostřední verze Life nejméně za 1 295 000 korun.

Ceník – Volkswagen ID. Tiguan


Trend

Life

Style

140 kW + 58 kWh - 452 km

1 029 000 Kč

1 069 000 Kč

1 164 000 Kč

210 kW + 77 kWh / 602 km

1 224 000 Kč

1 319 000 Kč

220 kW + 77 kWh / 562 km

1 295 000 Kč

1 390 000 Kč

Do roka a do dne

K vidění je i budoucnost označení GTI, protože ID. Polo, které nedávno zlevnilo v základní verzi těsně pod 600 tisíc, dostává naopak i nejsportovnější variantu. Ta má vpředu elektromotor se 166 kW a z 0 na 100 km/h zrychluje za 6,8 vteřiny. I tak VW slibuje dojezd až 428 kilometrů.

Že je to GTI, poznáte docela snadno podle bodykitu karoserie nebo 19palcových litých kol, která jsou součástí výbavy, podobně jako Matrix LED přední světla. Uvnitř zase nechybí károvanou látkou potažená sportovní sedadla, jen hlavice řadicí páky ve tvaru golfového míčku logicky chybí. Alespoň má ale auto sportovní volant, pedály nebo červené podsvícení.

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Špičkovým parametrům i plné výbavě pak ale odpovídá i cena. Ta startuje na 999 tisících korunách, což z verze GTI činí nejdražší verzi ID. Pola.

Hodně si prodejně české zastoupení značky slibuje nejen od ID. Pola, ale také z něj odvozeného SUV ID. Cross. Ještě loni byl na e-Salonu jen jeho koncept, teď už je to tedy produkční auto a sourozenec Škody Epiq na lince ve španělské Pamploně.

Stejně jako ona se nabízí s 37- nebo 52kWh baterií a láká na dojezd až 424 kilometrů. Základní cena je 691 tisíc korun, což je o 72 tisíc výše než právě u malé elektrické škodovky. Volkswagen má ale třeba standardně rychlejší nabíjení s výkonem až 88 kW.

Veletrh e-Salon v pražských Letňanech otevírá své brány pro média a odbornou veřejnost dnes, tedy 12. listopadu, ráno. Běžné návštěvníky přivítá od pátku 13. listopadu a potrvá až do neděle 15. listopadu.

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Letos se rozprostírá v šesti halách a kromě nových Volkswagenů návštěvníci uvidí i obě elektrické novinky Škody – Epiq a Peaq, které doplní poprvé i fullhybridní Octavia. Po osmi letech se na veletrh vrací Toyota s Lexusem a premiérou velkého elektrické SUV Lexus TZ, chybět nebude třeba ani nový Hyundai Ioniq 3 nebo užitková Kia PV7. Premiéru na českém trhu oslaví v Letňanech čínská automobilka GAC, BYD pro změnu přiveze v předpremiéře plug-in hybridní pick-up Shark.

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