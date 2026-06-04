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Elektromobilita

Hledá se elektrický Golf. Na čele teď sedí Číňan, který se prodává za absurdní peníze

Leapmotor B05
Leapmotor B05
Leapmotor B05
Leapmotor B05
Leapmotor B05
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20 fotografií
Na český trh míří levný elektrický hatchback z Číny. |
Foto: Leapmotor
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Na český trh v posledních měsících dorazilo větší množství dostupnějších elektromobilů, které už se cenově pomalu přibližují modelům se spalovacím motorem. A nejde jen o malá auta. Hned tři značky se snaží dobýt pozici „elektrického Golfu“, přichází tedy s kompaktním hatchbackem za zajímavé peníze. Jedním z nich je Leapmotor, který brzy začne prodávat cenově velmi agresivní model B05.

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Loni na podzim v Mnichově to byl ještě prototyp, teď na konci května na akci Legendy v pražských Holešovicích už mohli i čeští zákazníci usednout za volant Leapmotoru B05. Kompaktní hatchback vlastně naprosto přesně odpovídá definici „elektrického Golfu“.

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Na délku má 4430 mm a mezi nápravami 2735 mm. Od Leapmotoru to poprvé není SUV nebo auto do města, ale kategorie, která k evropskému trhu tak nějak tradičně patří. I přes velkorysé rozměry se ale B05 chlubí jen průměrným zavazadlovým prostorem o objemu 345 litrů, respektive 1400 litrů po sklopení sedadel. Nedávno uvedené MG4 EV Urban je sice o chlup menší, kufr má ale výrazně objemnější a delší je i jeho rozvor.

Leapmotor zvolil u B05 relativně střídmý design, na první pohled byste elektrický pohon autu možná ani nehádali: snad jen skrze chybějící klasickou masku v přední části. A také zapuštěné kliky, pomáhající aerodynamice. Zajímavou designovou specialitou jsou bezrámové dveře, v ceně je pak i atraktivní žluté lakování. Další odstíny stojí 18 tisíc.

Kabina je čínsky minimalistická, klasická tlačítka jsou pouze na volantu. Jinak se všechny funkce ovládají přes 14,6palcovou dotykovou obrazovku. Před řidičem je pak 8,8palcový displej a před spolujezdcem zase nevšední odkládací polička. Celkem se bude B05 nabízet ve dvou výbavových stupních, co obsahují, najdete v přiloženém boxu.

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Výbava Leapmotor B05

Základní stupeň Life (od 620 tisíc Kč) obsahuje automatickou klimatizaci, 14,6palcový multimediální systém s navigací, audio se 6 reproduktory, 360stupňovou kameru, zadní parkovací senzory, sedm airbagů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, digitální klíč, bezklíčové odemykání a startování, LED přední a zadní světla, mlhovky, tepelné čerpadlo nebo 19palcová litá kola.

Výbava Design (od 690 tisíc Kč) přihazuje vyhřívaná přední sedadla a volant, elektricky nastavitelná přední sedadla, audio s 12 reproduktory, automatické stěrače, čalounění umělou kůží nebo panoramatické střešní okno.

Na rozdíl od MG4, které z platformy s pohonem zadních přešlo na platformu s pohonem předních kol, má B05 pohon zadní nápravy. Nabízí se pak ve dvou verzích, obě mají výkon 160 kW. Provedení Pro však vozí v útrobách 56,2kWh baterku s dojezdem 401 km, provedení ProMax má 67,1kWh baterku a dojezd 482 km. V obou případech slibuje automobilka spotřebu pod 16 kWh / 100 km, paradoxně verze ProMax je se 6,7 vteřinami na stokilometrové rychlosti o osm desetin dříve než Pro. Navzdory stejnému výkonu.

Oba modely mají 11kW palubní nabíječku, u DC stojanu se B05 Pro nabíjí maximálně 156 kW a B05 ProMax 174 kW. Automobilka udává čas potřebný k nabití ze 30 na 80 procent za 16, respektive 18 minut. Lze odhadovat, že běžnější údaj z 10 na 80 procent zvládne hatchback za cirka půlhodinu. Nechybí pak ani funkce V2L, z auta tak lze udělat velkou powerbanku.

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A teď už ta nejlákavější informace: základní cena je až do konce srpna, kdy skončí zaváděcí sleva 30 tisíc korun, 620 tisíc korun. Větší baterka znamená příplatek 40 tisíc korun. Vyšší výbava Design se pojí jen s větším akumulátorem, pak stojí 690 tisíc korun.

Všechny tři ceny jsou hozenou rukavicí celému trhu s elektromobily. Leapmotor B05 třeba začíná jen o 20 tisíc korun výše než MG4 EV Urban s výkonem 110 kW a dojezdem 325 kilometrů. Je tedy citelně slabší a s papírově menším dojezdem. MG s větší baterkou pak zvládne 416 km, jenže cena 649 990 korun už je vyšší než v případě základního Leapmotoru B05.

Základní Leapmotor B05 vs. konkurence


Leapmotor B05 Pro Life

MG4 EV Urban Comfort

VW ID.3 Neo Trend

Rozměry (d/š/v)

4430/1880/1520 mm

4395/1842/1549 mm

4265/1809/1554 mm

Rozvor

2735 mm

2750 mm

2769 mm

Kufr

345/1400 l

568/1362 l

383/1336 l

Výkon

160 kW

110 kW

125 kW

Dojezd

401 km

325 km

417 km

DC nabíjení

156 kW

82 kW

100 kW

Cena od

620 000 Kč

599 990 Kč

749 000 Kč

Počet airbagů

7

7

6

Sledování mrtvých úhlů

ano

ano

ano

Tempomat

adaptivní

adaptivní

adaptivní

Klimatizace

automatická

automatická

automatická

Rádio

14,6 palce + 6 repro + navigace

12,8 palce + 4 repro + navigace

12,9 palce + 5 repro

Parkovací senzory

vzadu

vzadu

vpředu i vzadu

Parkovací kamera

360 stupňů

zadní

ne

Vyhřívání sedadel

ne

ne

+13 200 Kč

Tepelné čerpadlo

ano

ano

+26 600 Kč

V2L

ano

ano

ano

Světla

LED vpředu i vzadu

LED vpředu i vzadu

LED vpředu i vzadu

Kola

19 palců, litá

16 palců, litá

18 palců, ocelová

A i když je i Volkswagen ID.3 Neo překvapivě výhodnější než předchůdce, se základní cenou 749 000 korun se s čínskými konkurenty nemůže rovnat. Základní model v případě německého elektrického hatchbacku má výkon 125 kW a zvládne na jedno nabití 417 km. To je o chlup více než u B05.

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Volkswagen pak má výhodu v nabídce dalších dvou variant, prostřední má 140 kW a dojezd 490 kilometrů a varianta s největší baterií pak má 170 kW a dojezd dokonce 626 kilometrů. Základní cena u ní už sice o 79 tisíc přeskakuje milionovou hranici, nicméně na tak dlouhý dojezd oba čínští rivalové odpověď nemají.

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Ale Leapmotor není jen levnější než srovnatelné konkurenční kompaktní hatchbacky, ale i výrazně menší auta. Tak třeba Renault 5 startuje na 679 tisících korunách s dojezdem 312 km, Škoda Epiq s dojezdem kolem 315 kilometrů by měla stát 619 tisíc korun a třeba Peugeot e-208 s dojezdem 362 kilometrů stojí nejméně 679 tisíc korun. Mezi kompaktními modely jde nicméně prakticky o bezkonkurenční nabídku poměrem ceny a dojezdu, jak prozrazuje i tabulka.

Leapmotor B05 vs. základní verze u konkurence

Model

Výkon

Dojezd

Cena od

Leapmotor B05

160 kW

401 km

620 000 Kč

Citroën ë-C4

100 kW

342 km

759 900 Kč

Cupra Born

140 kW

481 km

889 900 Kč

Hyundai Kona Electric

99 kW

380 km

749 990 Kč

Kia EV4

150 kW

440 km

939 980 Kč

MG4 EV Urban

110 kW

325 km

599 990 Kč

Opel Astra Electric

115 kW

419 km

929 990 Kč

Renault Megane E-Tech

160 kW

458 kW

960 000 Kč

Škoda Epiq 35

85 kW

315 km

619 000 Kč

Volkswagen ID.3 Neo

125 kW

417 km

749 000 Kč

Čínská značka pak nešetřila ani na záruce. Leapmotor B05 má krytí standardně na 5 let nebo 160 tisíc kilometrů, na baterii je pak záruka osm let.

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