Hledá se elektrický Golf. Na čele teď sedí Číňan, který se prodává za absurdní peníze

Na český trh v posledních měsících dorazilo větší množství dostupnějších elektromobilů, které už se cenově pomalu přibližují modelům se spalovacím motorem. A nejde jen o malá auta. Hned tři značky se snaží dobýt pozici „elektrického Golfu“, přichází tedy s kompaktním hatchbackem za zajímavé peníze. Jedním z nich je Leapmotor, který brzy začne prodávat cenově velmi agresivní model B05.
Loni na podzim v Mnichově to byl ještě prototyp, teď na konci května na akci Legendy v pražských Holešovicích už mohli i čeští zákazníci usednout za volant Leapmotoru B05. Kompaktní hatchback vlastně naprosto přesně odpovídá definici „elektrického Golfu“.
Na délku má 4430 mm a mezi nápravami 2735 mm. Od Leapmotoru to poprvé není SUV nebo auto do města, ale kategorie, která k evropskému trhu tak nějak tradičně patří. I přes velkorysé rozměry se ale B05 chlubí jen průměrným zavazadlovým prostorem o objemu 345 litrů, respektive 1400 litrů po sklopení sedadel. Nedávno uvedené MG4 EV Urban je sice o chlup menší, kufr má ale výrazně objemnější a delší je i jeho rozvor.
Leapmotor zvolil u B05 relativně střídmý design, na první pohled byste elektrický pohon autu možná ani nehádali: snad jen skrze chybějící klasickou masku v přední části. A také zapuštěné kliky, pomáhající aerodynamice. Zajímavou designovou specialitou jsou bezrámové dveře, v ceně je pak i atraktivní žluté lakování. Další odstíny stojí 18 tisíc.
Kabina je čínsky minimalistická, klasická tlačítka jsou pouze na volantu. Jinak se všechny funkce ovládají přes 14,6palcovou dotykovou obrazovku. Před řidičem je pak 8,8palcový displej a před spolujezdcem zase nevšední odkládací polička. Celkem se bude B05 nabízet ve dvou výbavových stupních, co obsahují, najdete v přiloženém boxu.
Výbava Leapmotor B05
Základní stupeň Life (od 620 tisíc Kč) obsahuje automatickou klimatizaci, 14,6palcový multimediální systém s navigací, audio se 6 reproduktory, 360stupňovou kameru, zadní parkovací senzory, sedm airbagů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, digitální klíč, bezklíčové odemykání a startování, LED přední a zadní světla, mlhovky, tepelné čerpadlo nebo 19palcová litá kola.
Výbava Design (od 690 tisíc Kč) přihazuje vyhřívaná přední sedadla a volant, elektricky nastavitelná přední sedadla, audio s 12 reproduktory, automatické stěrače, čalounění umělou kůží nebo panoramatické střešní okno.
Na rozdíl od MG4, které z platformy s pohonem zadních přešlo na platformu s pohonem předních kol, má B05 pohon zadní nápravy. Nabízí se pak ve dvou verzích, obě mají výkon 160 kW. Provedení Pro však vozí v útrobách 56,2kWh baterku s dojezdem 401 km, provedení ProMax má 67,1kWh baterku a dojezd 482 km. V obou případech slibuje automobilka spotřebu pod 16 kWh / 100 km, paradoxně verze ProMax je se 6,7 vteřinami na stokilometrové rychlosti o osm desetin dříve než Pro. Navzdory stejnému výkonu.
Oba modely mají 11kW palubní nabíječku, u DC stojanu se B05 Pro nabíjí maximálně 156 kW a B05 ProMax 174 kW. Automobilka udává čas potřebný k nabití ze 30 na 80 procent za 16, respektive 18 minut. Lze odhadovat, že běžnější údaj z 10 na 80 procent zvládne hatchback za cirka půlhodinu. Nechybí pak ani funkce V2L, z auta tak lze udělat velkou powerbanku.
A teď už ta nejlákavější informace: základní cena je až do konce srpna, kdy skončí zaváděcí sleva 30 tisíc korun, 620 tisíc korun. Větší baterka znamená příplatek 40 tisíc korun. Vyšší výbava Design se pojí jen s větším akumulátorem, pak stojí 690 tisíc korun.
Všechny tři ceny jsou hozenou rukavicí celému trhu s elektromobily. Leapmotor B05 třeba začíná jen o 20 tisíc korun výše než MG4 EV Urban s výkonem 110 kW a dojezdem 325 kilometrů. Je tedy citelně slabší a s papírově menším dojezdem. MG s větší baterkou pak zvládne 416 km, jenže cena 649 990 korun už je vyšší než v případě základního Leapmotoru B05.
Základní Leapmotor B05 vs. konkurence
Leapmotor B05 Pro Life
MG4 EV Urban Comfort
VW ID.3 Neo Trend
Rozměry (d/š/v)
4430/1880/1520 mm
4395/1842/1549 mm
4265/1809/1554 mm
Rozvor
2735 mm
2750 mm
2769 mm
Kufr
345/1400 l
568/1362 l
383/1336 l
Výkon
160 kW
110 kW
125 kW
Dojezd
401 km
325 km
417 km
DC nabíjení
156 kW
82 kW
100 kW
Cena od
620 000 Kč
599 990 Kč
749 000 Kč
Počet airbagů
7
7
6
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
ano
Tempomat
adaptivní
adaptivní
adaptivní
Klimatizace
automatická
automatická
automatická
Rádio
14,6 palce + 6 repro + navigace
12,8 palce + 4 repro + navigace
12,9 palce + 5 repro
Parkovací senzory
vzadu
vzadu
vpředu i vzadu
Parkovací kamera
360 stupňů
zadní
ne
Vyhřívání sedadel
ne
ne
+13 200 Kč
Tepelné čerpadlo
ano
ano
+26 600 Kč
V2L
ano
ano
ano
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu
Kola
19 palců, litá
16 palců, litá
18 palců, ocelová
A i když je i Volkswagen ID.3 Neo překvapivě výhodnější než předchůdce, se základní cenou 749 000 korun se s čínskými konkurenty nemůže rovnat. Základní model v případě německého elektrického hatchbacku má výkon 125 kW a zvládne na jedno nabití 417 km. To je o chlup více než u B05.
Volkswagen pak má výhodu v nabídce dalších dvou variant, prostřední má 140 kW a dojezd 490 kilometrů a varianta s největší baterií pak má 170 kW a dojezd dokonce 626 kilometrů. Základní cena u ní už sice o 79 tisíc přeskakuje milionovou hranici, nicméně na tak dlouhý dojezd oba čínští rivalové odpověď nemají.
Ale Leapmotor není jen levnější než srovnatelné konkurenční kompaktní hatchbacky, ale i výrazně menší auta. Tak třeba Renault 5 startuje na 679 tisících korunách s dojezdem 312 km, Škoda Epiq s dojezdem kolem 315 kilometrů by měla stát 619 tisíc korun a třeba Peugeot e-208 s dojezdem 362 kilometrů stojí nejméně 679 tisíc korun. Mezi kompaktními modely jde nicméně prakticky o bezkonkurenční nabídku poměrem ceny a dojezdu, jak prozrazuje i tabulka.
Leapmotor B05 vs. základní verze u konkurence
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Leapmotor B05
160 kW
401 km
620 000 Kč
Citroën ë-C4
100 kW
342 km
759 900 Kč
Cupra Born
140 kW
481 km
889 900 Kč
Hyundai Kona Electric
99 kW
380 km
749 990 Kč
Kia EV4
150 kW
440 km
939 980 Kč
MG4 EV Urban
110 kW
325 km
599 990 Kč
Opel Astra Electric
115 kW
419 km
929 990 Kč
Renault Megane E-Tech
160 kW
458 kW
960 000 Kč
Škoda Epiq 35
85 kW
315 km
619 000 Kč
Volkswagen ID.3 Neo
125 kW
417 km
749 000 Kč
Čínská značka pak nešetřila ani na záruce. Leapmotor B05 má krytí standardně na 5 let nebo 160 tisíc kilometrů, na baterii je pak záruka osm let.
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