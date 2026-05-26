Ferrari, jaké nikdo nečekal. Má pět míst, podivný design a dechberoucí techniku

Zapomeňte na kontroverzní přijetí prvního SUV od Ferrari. První elektromobil se vzpínajícím se koněm bude vášně budit ještě mnohonásobně více. Ne technikou, která je na úplném vrcholu elektrického žebříčku. Zvyknout si však na design bude chtít trochu času. Oddělejte totiž loga a Ferrari v modelu Luce nemáte šanci poznat.
Je to sedan, SUV nebo liftback, vyrábí ho někdo z Číny, Středního východu nebo Evropy? Ferrari Luce je na první pohled autem, které můžete zařadit všude a nikam. Nepřipomíná vůbec nic, co dnes Ferrari nabízí, jediná linka jej nespojuje ani s SUV Purosangue, natož se super- a hypersporty.
Na tvorbě designu se podílelo americké studio LoveFrom založené někdejším návrhářem Applu Jonym Ivem. To spolupracovalo s italskými designéry a na autě je vliv typického minimalismu značky s nakousnutým jablkem hodně znát. Nejen zvenku, ale i zevnitř.
Zapojení externího týmu dává smysl, Ferrari u tak důležitého kroku, jakým výroba prvního elektromobilu bezpochyby je, chtělo přinést i trochu nekonvenční vstup. Jisté je, že tvary auta budou budit vášně a debaty, už jen třeba černé pásy vpředu i vzadu, do nichž jsou zakomponovaná světla.
Pokud však nesvítí, je vzadu jen široký černý pás. Mimochodem zadní čtveřice kruhových světel ve stylu 360 Modena nebo 458 Italia je patrně největším odkazem na známé modely značky.
Luce má čtveřici dveří, které se otevírají proti sobě, ovšem s pevným středovým sloupkem. Na rozdíl od Purosangue je lze otevírat nezávisle na sobě. Elektrická novinka je také prvním sériovým Ferrari s pěticí sedadel: na rozdíl od spalovacích sourozenců tady nezabírá místo prostřednímu cestujícímu vzadu převodovka.
Celkově bude novinka s rozvorem 2961 mm a kufrem o objemu 597 litrů docela praktická. Tím spíše, že víko kufru se vyklápí i se zadním oknem jako u liftbacku.
Už dříve odhalený interiér také nezapře jemnou inspiraci u Applu, duch starých Ferrari v něm ale ožívá mnohem více než zvenku. Stačí se podívat na jednoduchý volant. Ten byl vyrobený z recyklovaného hliníku a obsahuje i tlačítka blinkrů. Kritika tohoto řešení u Tesly bude zřejmě rychle zapomenuta. A nezapomnělo se ani na volič jízdních režimů e-Manettino.
Před řidičem je kombinace digitálních i analogových kulatých budíků, stejná kombinace ovládání je pak i na středovém panelu. Pod obrazovkou, mimochodem s nastavitelnou polohou na kulovém čepu, jsou kolébkové přepínače, zajímavým detailem jsou analogové hodiny.
Další displej mají k dispozici i cestující vzadu, dohromady má Luce uvnitř čtyři OLED obrazovky od Samsungu, klíček pak dostal poprvé v produkčním autě technologii E Ink, známou třeba ze čteček knih.
Nové Ferrari je dlouhé 5026 mm, široké je dva metry a vysoké 1544 mm. Na fotkách nevypadá, ale je to obřík, což podporuje i pohotovostní hmotnost 2260 kilogramů. Vpředu jsou jen pro zajímavost 23- a vzadu 24palcová kola. Větší produkční Ferrari nikdy nemělo.
Základem vozu je úplně nová platforma s 800V elektrickou architekturou, u níž značka využila zkušenosti ze světa motorsportu. V každém kole je jeden elektromotor a dohromady má auto 772 kW. To znamená přes tisíc koní. A k tomu točivý moment 990 Nm. Elektromotory vpředu umí točit nejvýše 25,5 tisíce otáček za minutu, vzadu dokonce 30 tisíc otáček za minutu.
Vzhledem k výkonu nepřekvapí schopnost zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,5 vteřiny, na 200 km/h za 6,8 vteřiny a k tomu se dostat maximálně na 310 km/h. Baterie váží 630 kilogramů a má kapacitu 122 kWh, stačit by měla na dojezd 530 kilometrů. Nabíjení je možné maximálně 350 kW, za 20 minut zvládne Luce doplnit 70 kWh.
Aktivní zavěšení vychází z techniky pro hypersportovní F80, k tomu má pak novinka i řízení zadní nápravy. Elektromotor v každém kole pak dovolil inženýrům díky vektorování točivého momentu a nezávislému řízení výkonu pro každé kolo omezit přetáčivost i nedotáčivost.
Cena by se měla pohybovat kolem 550 tisíc eur, přes 13,3 milionu korun. I tak se dá očekávat velký zájem zákazníků, kteří se nebudou bát utrácet za příplatkovou výbavu. Až na baterku si mimochodem elektrické komponenty pohonu dělá Ferrari kompletně ve vlastní režii.
