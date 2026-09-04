Evropa ho chtěla, Čína volání vyslyšela. S Xiaomi se spojil i v Česku známý prodejce

Do Evropy v posledních letech přišly desítky menších i větších čínských automobilek, jedna z nejpoptávanějších ale zatím odolávala. Xiaomi se soustředilo na čínskou expanzi, nicméně už i zájemci o elektromobily od výrobce telefonů vědí, kdy se jich dočkají. V Německu už značka podepsala dokonce osm velkých dealerů.
Po 700 tisících elektromobilech dodaných čínským zákazníkům se Xiaomi konečně chystá vyrazit do Evropy. Ta je pro značku podle marketingové ředitelky Xu Fei naprosto klíčová v naplnění vytyčené globální strategie a dobře to ukazuje i aktuální veletrh spotřební elektroniky IFA v Berlíně.
Xiaomi pro sebe obrovskou plochu, na níž prezentuje 380 různých výrobků: kromě mobilních telefonů a elektroniky i automobily včetně konceptu určeného pro hru Gran Turismo. Není pak náhodou, že právě v německé metropoli značka (která má od loňského roku výzkumné a vývojové centrum v Mnichově) potvrdila vstup na místní, potažmo celoevropský, trh v roce 2027. Co víc, rovnou oznámila podpis dohody o budoucí spolupráci s osmi prodejci.
Asi nejznámější je z této palety Emil Frey, který působí i v České republice. Je dovozcem deseti značek skupiny Stellantis včetně čínského Leapmotoru a zároveň má také showroomy značek Subaru, Toyota, Suzuki a Kia. Spolupráce s osmi zavedenými dealerstvími pro Xiaomi také znamená přístup k již vybudované prodejní i servisní síti.
V konkurenčním boji, kde se Xiaomi utká nejen s čínskou konkurencí, ale především zavedenými značkami jako BMW, Mercedes-Benz nebo už i Tesla, má pomoci především jednotný ekosystém všech věcí, které značka vyrábí. Mělo by tak dojít k propojení auta s chytrým telefonem a zařízením chytré domácnosti.
Na domácím čínském trhu nabízí Xiaomi sedan SU7 a SUV YU7 v několika různých verzích. Špičkové podle čínského testovacího cyklu – ten je mírnější než evropský – zvládnou až 902 km u SU7, respektive 835 km u YU7.
V létě představilo Xiaomi další vlastní značku Skynomad zaměřenou na velká luxusní SUV (zatím jsou dvě N70 a N90) s elektromotorem a benzinovým motorem v roli prodlužovače dojezdu. Automobilka slibuje kombinovaný dojezd přes 1700 kilometrů na jedno nabití a natankování. Těch se ale nejspíše vstup do Evropy zatím týkat nebude.
Kdy se elektromobily Xiaomi dostanou oficiální cestou na český trh, zatím čínský výrobce nepotvrdil.
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