Epiq konečně zlevňuje. Škoda uvádí další verze elektrického SUV, cena začíná šestkou

Kdo čekal na levnější verzi Škody Epiq, dočkal se. Automobilka z Mladé Boleslavi po vrcholné verzi 55 uvádí na trh i dostupnější verzi svého elektrického SUV s označením 40. Zatím to není ta úplně nejlevnější varianta blíží se 600 tisícům, i tak ale z cenovky doposud jediné verze ukrojila značnou sumu. Není to ale bez kompromisů.
Zájemci o Škodu Epiq měli až doposud jedinou volbu: provedení 55 s 52kWh baterií, dojezdem 441 kilometrů a výkonem 155 kW. Nic lepšího malé elektrické SUV nabídnout neumí, což vyjadřovala i cenovka od 779 tisíc korun. Teď konečně přichází verze, jejíž cena startuje číslovkou 6.
Epiq 40 bude ve výbavě Essence stát 659 tisíc korun a ve vyšší výbavě Selection 749 tisíc korun. Uváděcí verze First Edition dostupná pro Epiq 55 se jí tak týkat nebude. V porovnání s doposud jedinou verzí tak zájemce ušetří 120 tisíc korun.
To nejsou malé peníze, jenže nižší cena má svá úskalí, a tou je použitá technika. V útrobách Epiqu 40 pracuje elektromotor naladěný na 99 kW a 264 Nm v kombinaci s baterií, která má využitelnou kapacitu 37 kWh. To zredukovalo udávaný dojezd na 328 kilometrů. Baterka v Epiqu 40 také využívá LFP chemii – tedy kombinaci lithia, železa a fosfátu –, větší Epiq 55 má baterii s chemií NMC – tedy nikl, mangan a kobalt.
Rozdíl je třeba v tom, že LFP baterka lépe snáší nabíjení do plné kapacity a třeba v modelech Tesla je dokonce doporučeno jednou týdně baterii nabít do 100 procent. Kromě toho je levnější na výrobu, protože neobsahuje kobalt, a má i delší životnost. Zároveň je ale těžší a NMC akumulátor poskytuje i delší dojezd.
Kromě dojezdu je u Epiqu 40 nižší i nabíjecí výkon, maximálně 88 kW. Protože je však baterka menší, čas k doplnění z 10 na 80 procent zůstal s 23 minutami prakticky nezměněný. Palubní nabíječka pak má stejných 11 kW a z 0 na 100 procent se tak baterka na dostatečně silném wallboxu nabije za čtyři hodiny.
Kvůli nižšímu výkonu má levnější Epiq horší dynamiku se zrychlením z 0 na 100 km/h za 9,9 vteřiny. Maximální rychlost je však stejných 160 km/h. „Verze 40 představuje zajímavý kompromis mezi čistě městským využitím a cestováním na delší vzdálenosti, který řadě zájemců o tento crossover zcela vyhoví,“ popisuje novinku vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Základní výbava Essence obsahuje jednozónovou automatickou klimatizaci, 13palcový multimediální systém a rádio se čtyřmi reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezklíčové startování, automatické stěrače, kožený volant, sledování mrtvých úhlů, LED přední i zadní světla, střešní ližiny nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Výbava Selection pak přihazuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívaný volant a přední sedadla, bezklíčkové odemykání, digitální klíč, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, funkci V2L, deštník ve dveřích nebo 18palcová litá kola.
Do nabídky Škody Epiq tak časem přibude už jen poslední varianta s označením 35, která by měla startovat na 619 tisících korunách. Technicky bude stejná jako Epiq 40, nicméně elektromotor bude mít nižší výkon 85 kW a maximální nabíjecí výkon bude 50 kW, což prodlouží čas potřebný k doplnění z 10 na 80 procent.
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