Tohle je auto pro milovníky hudby a kvalitních chlazených nápojů. A samozřejmě taky vrcholného pohodlí v čínském podání. Jenže obdiv ke krásné výbavě se zároveň mísí i s lehkým zklamáním: Kde je slibovaná polovodičová baterie?
Jedno se musí Číňanům nechat. Zatímco britský Rolls-Royce potřeboval jedno století, než postavil auto, jako je novodobý Phantom, značce Yangwang k tomu stačily méně než čtyři roky.
Založil ji čínský gigant BYD začátkem roku 2023 coby značku luxusních vozů. A uplynulý víkend proběhla v Abú Dhabí velkolepá premiéra čtyřmístného sedanu Altior, který se svojí délkou 5,6 metru britskému Phantomu nebezpečně blíží.
V některých věcech jej dokonce překonává: zatímco do Phantomu si můžete objednat příplatkové Bespoke Audio s maximálně 18 reproduktory, Yangwang Altior se systémem Dynaudio Platinum Evidence jich má rovnou devětatřicet, tedy víc než dvojnásobek. Obdobný poměr platí ostatně i v případě chladniček: Phantom má jednu, Altior pro jistotu rovnou dvě.
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