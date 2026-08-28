Přání tuláků se naplnilo. Volkswagen má první elektrickou obytku, je překvapivě levná

„Kdy bude první elektrická California?“ ptali se Volkswagenu prakticky všichni od představení ID. Buzze. Německá automobilka kolem vozu dlouho mlžila, příznivci bezemisního kempování si dlouhou museli vystačit s neoriginálními vestavbami. Čekání je ale u konce, na veletrhu obytných aut v Düsseldorfu má totiž premiéru první ID. California s přídomkem Cruise.
Základem elektrické obytky je samozřejmě ID. Buzz ve verzi s krátkým i dlouhým rozvorem: to znamená délku 4,7 metru s rozvorem 2989 mm, nebo délku necelých pět metrů s rozvorem 3239 mm. Verze Cruise je přitom určená pro spaní dvou cestujících, rozkládací lůžko, které je možné vytvořit uvnitř auta, má 2,03 metru na délku a 1,20 metru na šířku.
Jeho základem je nově vyvinutá matrace s výškou devět centimetrů, která je rozdělená na třetiny a pohodlně se ve složeném stavu vejde do zavazadlového prostoru.
Na rozdíl od oblíbené Californie na základě Multivanu nemá elektrická verze vysouvací střechu. Minimálně v provedení Cruise ne, nicméně Volkswagen slibuje, že elektrických obytných Californií bude od roku 2028 přibývat.
Kromě matrace jsou součástí výbavy i ventilační mřížky, které se dají nasadit na boční okna, pro všechna okna vozí auto kompletně zatemňovací závěsy: platí to i pro volitelnou panoramatickou střechu. Dále nechybí rozkládací dvě židle a stolek, které si auto podobně jako další vybavení vozí v kufru.
Velkou výhodou elektromobilu je funkce V2L, která z něj prostřednictvím jediného adaptéru udělá vlastně velkou powerbanku. Stálý příkon jsou 2 kW, maximální dokonce 3,6 kW, takže k Volkswagenu ID. California připojíte klidně gril, konvici, elektrickou plotýnku či jakékoliv jiné spotřebiče. Adaptér pak bude vždy v ceně vozu.
Novinkou je samostatná řídicí jednotka pro vybrané komfortní a světelné funkce vozu, mimo jiné poskytuje energii i nabíjecím USB portům. Klimatizace pak zvládne interiér chladit či vytápět – zkrátka udržovat konstantní teplotu – nepřetržitě až 48 hodin, pokud je trakční baterie auta dostatečně nabitá. K dispozici je i dedikovaná aplikace pro chytré telefony, která umí naplánovat trasu vzhledem k poloze nabíjecích stanic.
Designově dostal ID. Buzz nové potahy sedadel a nápis „California“ na pátých dveřích. Volkswagen uvádí, že výchozí je verze Pro, která se nabízí ve verzi se zadním pohonem o výkonu 210 kW a 79kWh baterií s krátkým a 86kWh baterií s dlouhým rozvorem, respektive ve verzi s pohonem všech kol o výkonu 250 kW a 79kWh baterií s krátkým a 86kWh s dlouhým rozvorem. Dojezdy pro obytnou verzi Němci nezveřejnili, nicméně standardní ID. Buzz zvládá až 460, respektive 498 kilometrů.
Do prodeje zamíří ID. California v příštím roce, startovací cena v Německu je 60 761 eur, v přepočtu asi 1,47 milionu korun. To by bylo mimochodem méně než za Californii odvozenou od Multivanu, která v Česku stojí od 1 597 900 korun. Má však vysouvací střechu, a tedy spaní pro více lidí.
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