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Elektromobily

Přání tuláků se naplnilo. Volkswagen má první elektrickou obytku, je překvapivě levná

Volkswagen vyslyšel přání a ukázal první elektrickou Californii.
Model ID. California Cruise vychází z typu ID. Buzz s krátkým nebo dlouhým rozvorem.
Vzadu lze vytvořit dvoulůžko, které má má 2,03 metru na délku a 1,20 metru na šířku.
Matraci s výškou 9 cm lze úhledně složit do zavazadlového prostoru.
Součástí vybavení jsou i dvě rozkládací židle a stolek.
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Volkswagen vyslyšel přání a ukázal první elektrickou Californii. |
Foto: Volkswagen
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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„Kdy bude první elektrická California?“ ptali se Volkswagenu prakticky všichni od představení ID. Buzze. Německá automobilka kolem vozu dlouho mlžila, příznivci bezemisního kempování si dlouhou museli vystačit s neoriginálními vestavbami. Čekání je ale u konce, na veletrhu obytných aut v Düsseldorfu má totiž premiéru první ID. California s přídomkem Cruise.

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Základem elektrické obytky je samozřejmě ID. Buzz ve verzi s krátkým i dlouhým rozvorem: to znamená délku 4,7 metru s rozvorem 2989 mm, nebo délku necelých pět metrů s rozvorem 3239 mm. Verze Cruise je přitom určená pro spaní dvou cestujících, rozkládací lůžko, které je možné vytvořit uvnitř auta, má 2,03 metru na délku a 1,20 metru na šířku.

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Jeho základem je nově vyvinutá matrace s výškou devět centimetrů, která je rozdělená na třetiny a pohodlně se ve složeném stavu vejde do zavazadlového prostoru.

Na rozdíl od oblíbené Californie na základě Multivanu nemá elektrická verze vysouvací střechu. Minimálně v provedení Cruise ne, nicméně Volkswagen slibuje, že elektrických obytných Californií bude od roku 2028 přibývat.

Kromě matrace jsou součástí výbavy i ventilační mřížky, které se dají nasadit na boční okna, pro všechna okna vozí auto kompletně zatemňovací závěsy: platí to i pro volitelnou panoramatickou střechu. Dále nechybí rozkládací dvě židle a stolek, které si auto podobně jako další vybavení vozí v kufru.

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Velkou výhodou elektromobilu je funkce V2L, která z něj prostřednictvím jediného adaptéru udělá vlastně velkou powerbanku. Stálý příkon jsou 2 kW, maximální dokonce 3,6 kW, takže k Volkswagenu ID. California připojíte klidně gril, konvici, elektrickou plotýnku či jakékoliv jiné spotřebiče. Adaptér pak bude vždy v ceně vozu.

Novinkou je samostatná řídicí jednotka pro vybrané komfortní a světelné funkce vozu, mimo jiné poskytuje energii i nabíjecím USB portům. Klimatizace pak zvládne interiér chladit či vytápět – zkrátka udržovat konstantní teplotu – nepřetržitě až 48 hodin, pokud je trakční baterie auta dostatečně nabitá. K dispozici je i dedikovaná aplikace pro chytré telefony, která umí naplánovat trasu vzhledem k poloze nabíjecích stanic.

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Designově dostal ID. Buzz nové potahy sedadel a nápis „California“ na pátých dveřích. Volkswagen uvádí, že výchozí je verze Pro, která se nabízí ve verzi se zadním pohonem o výkonu 210 kW a 79kWh baterií s krátkým a 86kWh baterií s dlouhým rozvorem, respektive ve verzi s pohonem všech kol o výkonu 250 kW a 79kWh baterií s krátkým a 86kWh s dlouhým rozvorem. Dojezdy pro obytnou verzi Němci nezveřejnili, nicméně standardní ID. Buzz zvládá až 460, respektive 498 kilometrů.

Do prodeje zamíří ID. California v příštím roce, startovací cena v Německu je 60 761 eur, v přepočtu asi 1,47 milionu korun. To by bylo mimochodem méně než za Californii odvozenou od Multivanu, která v Česku stojí od 1 597 900 korun. Má však vysouvací střechu, a tedy spaní pro více lidí.

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