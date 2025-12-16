Osmiválec kabelem nenahradíš. Zákazníci poslali na šrotiště další elektrický pick-up

Jestliže v Evropě automobilky pomalu přemýšlí nad změnami elektrické budoucnosti, v USA se s tím doslova protrhla přehrada. A nejlépe je to vidět v segmentu velkých pick-upů; jedné z nejpopulárnějších kategorií aut ve Spojených státech. Před pár lety měli všichni velcí hráči plán na elektrickou variantu svého modelu. Nejprve ji ale pohřbil RAM, teď to stejné dělá Ford.
Pick-up F-150 Lightning před čtyřmi a půl lety vtrhl na americký trh jako uragán. Nejpopulárnější auto v USA dostalo jako první svého druhu plně elektrický pohon. Ford v tom viděl jasnou budoucnost a maloval si, že bude prodávat klidně 150 tisíc aut ročně. Na vlak jménem elektrický pick-up brzy naskočila i konkurence: Chevrolet, GMC či RAM. Jenže sázka na kabel nevyšla, zákazníci pořád prahnou po osmiválcích.
RAM si to uvědomil už začátkem podzimu pod staronovým vedením. Aniž by kdy skutečně spustil prodeje a výrobu, tak ukončil projekt bateriové verze svého pick-upu a rozhodl se soustředit na variantu s prodlužovačem dojezdu. Ford se přidal v polovině prosince.
Výroba F-150 Lightning byla zastavená už před nějakou dobou, v říjnu totiž vyhořel dodavatel hliníkových dílů a Ford tak omezené zdroje přesunul na výrobu výdělečnějších benzinových a hybridních verzí pick-upu. Jestli se produkce znova rozjede, nebylo jasné. Teď už je. Nejnovější tisková zpráva Fordu totiž obsahuje větu, že „výroba současné generace F-150 Lightning byla ukončena“. Bez fanfár, za což mohou prodeje.
Podle magazínu Ford Authority se za jedenáct měsíců letošního roku prodalo necelých 26 tisíc elektrických pick-upů. Loni za celý rok to bylo 33,5 tisíce aut. Pro srovnání, celé řady F (modely F-150, F-250 a F-350) se letos zatím prodalo skoro 724 tisíc kusů a loni lehce přes 732 tisíc kusů.
Zaměstnanci, kteří elektromobil dělali, se přeorientují na výrobu poptávaných benzinových a hybridních verzí, třetí směna prý umožní vyrobit o více než 45 tisíc aut navíc.
Ford se nicméně plánů na elektrifikaci svého bestselleru nevzdává úplně. Podobně jako RAM se upnul na verzi s prodlužovačem dojezdu, to znamená kombinaci spalovacího motoru, elektromotoru a relativně velké baterky. Ford slibuje kombinovaný dojezd přes 1126 kilometrů a „tažnou sílu lokomotivy“. Zároveň slibuje akceleraci na 97 km/h pod pět vteřin a jízdu jen na elektřinu, kterou si zákazníci F-150 Lightning prý oblíbili.
Elektrický pick-up je ale jen špička ledovce, kvůli nízké poptávce a obecně změnám v americké politice pod vedením Donalda Trumpa Ford výrazně přehodnotil celý svůj někdejší plán. A zařízl i další chystané velké elektromobily pro americký trh, třeba elektrickou dodávku. Místo nich nyní sází na hybridy a modely s prodlužovačem dojezdu, byť v roce 2027 chce ukázat středně velký elektrický pick-up. Část vyráběných baterií se pak místo součástí pohonu auta stane úložištěm energie.
Cena za změnu plánu je podle automobilky na úrovni 19,5 miliardy dolarů, asi 403 miliard korun.
