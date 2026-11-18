Dánští majitelé vozů Hongqi si vymohli vrácení svého auta poté, co jim automobilka z preventivních důvodů odpojila důležité asistenční systémy. Ty se totiž ani po opakovaných aktualizacích nepodařilo uvést do stavu, který by zamezil prudkému a bezdůvodnému brzdění vozu.
Čínská automobilka Hongqi má velké problémy s fungováním důležitých asistenčních systémů u modelů EH7 a EHS7. Jsou tak rozsáhlé, že výrobce, kterým je automobilový gigant FAW, před časem oznámil, že rezignuje na jejich nápravu. Řidiči těchto elektromobilů si stěžují na to, že auto při jízdě neočekávaně brzdí.
Dánský autoklub FDM uvádí, že všech 258 dánských majitelů obou modelů Hongqi už dostalo dopis od importéra. Píše se v něm, že jejich auta mají být chudší o celkem osm funkcí asistenčních systémů. Například adaptivní tempomat ztratí schopnost regulace automatického odstupu, vůz přijde o funkci držet se v jízdním pruhu, vypnutý má být i parkovací asistent. Podle společnosti Hongqi je to proto, že nebylo možné vyvinout aktualizaci softwaru, která by problémy řešila a zároveň splňovala evropské požadavky na typové schválení.
Jako kompenzaci nabídl dovozce 50 tisíc dánských korun, v přepočtu zhruba 164 tisíc Kč. Avšak s podmínkou, že majitelé stihnou do konce ledna aktualizaci softwaru vozu, která jim zmíněné asistenty zablokuje.
„Oznámení importéra sotva odpovídá řešení, v jaké dotčení majitelé vozů Hongqi doufali, a je vyvrcholením dlouhého procesu, v němž zažili mimo jiné takzvané fantomové brzdění,“ uvedl v říjnovém prohlášení dánský autoklub. Případ se podle něj vleče už od jara. FDM zároveň upozornil, že deaktivované funkce budou pro dotčená auta znamenat ztrátu minimálně jedné hvězdy v testu Euro NCAP, kde původně získaly jejich plný počet.
Motoristický server Mobilsiden však následně přichází se zjištěním, že ani aktualizace softwaru problém s fantomovým brzděním nevyřešila. „V úterý bylo auto v servisu Hongqi a já spokojeně odjel domů. Dnes ale začalo znovu nečekaně brzdit. Myslel jsem si, že právě tohle by mělo už být vyřešené,“ postěžoval si dánský majitel Hongqi EHS7.
Naštvaní dánští majitelé si dokonce založili vlastní internetový blog, na kterém sdílejí své problémy. A díky společnému tlaku se jim nyní podařilo dosáhnout dohody: Dovozce postižená auta vykoupí zpět, nebude to ale úplně zadarmo. Jako kompenzaci si naúčtuje dvě dánské koruny (6,50 Kč) za každý ujetý kilometr. Pro vlastníky vozů dohoda znamená jasné vítězství, protože auta s tak závažnými problémy by od nich sotva koupil někdo jiný.
„Tento případ ilustruje, jak se software stal ústřední součástí samotného vozu. Nic to ale nemění na skutečnosti, že by měl být udržovaný po celou dobu životnosti vozu. Software se nesmí stát zkratkou k pouhému odebrání funkcí, když nastanou problémy,“ komentuje situaci Lone Otto z dánského autoklubu FDM.
Podle stránek Svazu dovozců automobilů prodal výrobce FAW za prvních deset měsíců letošního roku v Česku celkem 19 aut. Zda jsou mezi nimi i dotčené elektromobily Hongqi EH7 a EHS7, ze statistik vyčíst nelze. Je však možné předpokládat, že půjde maximálně o jednotky kusů, z nichž rozhodující část bude spíše v majetku dealerů. Redakce Aktuálně.cz se ve věci obrátila na dovozce Hongqi do České republiky, jeho vyjádření však až do vydání článku nezískala.
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