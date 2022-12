Futuristický Hyundai proti BMW a Tesle. Ioniq 6 vstupuje na český trh za 1,16 milionu

Většina nových elektromobilů spadá do kategorie SUV, případně mezi kompaktní hatchbacky. Hyundai Ioniq 6 je tak jako čtyřdveřové kupé trochu netypickým zástupcem nových elektrických aut. A projevuje se to i na konkurenci, které korejský model, jehož ceny startují na 1,16 milionu korun, zatím příliš nemá. Podívejte se do galerie.

Hyundai Ioniq 6 Představovat Hyundai Ioniq 6 nějak dlouze by bylo jako nosit pověstné dříví do lesa. Ostatně prohlédnout jsme si atraktivně tvarovaný vůz mohli osobně už na počátku října na pražském Designbloku, který jen potvrdil prvotní dojmy z fotografií. Ioniq 6 je nejatraktivnějším modelem ze současné nabídky korejské automobilky, jakkoliv se asi nebude líbit úplně všem. 4855 mm dlouhé auto se chlubí třeba koeficientem odporu vzduchu 0,21, který jej řadí mezi špičku celého aktuálního trhu. Pomáhají k tomu třeba aktivní klapky vpředu nebo dvojitý zadní spoiler. Z designového pohledu za zmínku stojí jistě i kamery místo zpětných zrcátek, které ale i u nejvyšší výbavy stojí nemalých 40 tisíc korun. Pod atraktivním zevnějškem a o něco standardnějším interiérem se ukrývá známá platforma E-GMP, kterou mají i Ioniq 5 nebo Kia EV6. Ta díky 800V architektuře například umožňuje nabíjet baterku výkonem až 350 kW, případně využívat auto také jako zdroj energie pro jiné elektrické spotřebiče. Ty se dají připojit jak zvenku, tak i do zásuvky uvnitř auta. V nabídce jsou dvě verze baterie: menší s využitelnou kapacitou 53 kWh (verze označovaná jako Eco) se nabízí výhradně ve spojení se zadokolkou o výkonu 111 kW. To větší baterka s kapacitou 77,4 kWh (verze označovaná jako Power) se nabízí jako 168kW zadokolka nebo 239kW čtyřkolka, která také na stokilometrovou rychlost "vystřelí" za 5,1 vteřiny. Důležitější jsou ale hodnoty dojezdu: zadokolka s větší baterkou umí až 614 km, čtyřkolka zvládne nejvýše 583 km a menší baterka pak zaručí papírově 429 km. Podobně jako třeba Ioniq 5 nabízí i "šestka" přední kufr, který má ale jen 45 litrů (respektive 12 litrů s pohonem všech kol). Ani klasický zavazadelník se 401 litry není kdovíjak objemný, ale je to daň za atraktivní tvar zadní části