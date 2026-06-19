Exkluzivně: Dacia nabídne auto, které od ní nikdo nečekal. Elektrickou verzi dostane i rival Octavie

Rumunská automobilka své konkurenty pořádně zaskočí. Nabídne elektrický model, o kterém řada z nich teprve uvažuje.
Dacia se v poslední době výrazně mění: Před lety začínala jako značka, která se zpožděním nabízela starší techniku Renaultu, dnes je tomu ale přesně naopak. Je to právě rumunská automobilka, kde se technologické novinky objevují jako první.
Někdy možná v překotných změnách zaskočí i sama sebe. Není to tak dlouho, co vehementně tvrdila, že její zákazníci po elektromobilech nijak netouží, a tudíž jim bude servírovat spalováky, jak dlouho to jen půjde.
Teď je ale všechno trochu jinak: Spalovací varianty doplněné o hybridní techniku sice v nabídce Dacie zůstanou, nově je však do roku 2030 doplní také čtveřice čistých elektromobilů. První je na řadě zcela nový malý Spring, který do Evropy dorazí na podzim.
Jak se ale redakci Aktuálně.cz podařilo zjistit, dalším autem na baterky bude zvýšený kombík Striker. O tom se až dosud vždy mluvilo jako o spalovacím autě, které s délkou 4,62 metru půjde po krku Škodě Octavia.
„Ano, je to pravda,“ odpověděl na přímý dotaz Aktuálně.cz ředitel značky Dacia v Česku Zdeněk Grunt s tím, že i pro něj jde o novou informaci. Českou premiéru bude mít Striker na podzimním e-Salonu v Praze, tam se ale zcela určitě objeví v hybridní podobě. Kdy dorazí i čistě bateriová verze, nedokázal Grunt potvrdit, odhaduje však příští rok.
„Všechny nově uváděné modely budou odteď k dispozici také jako elektromobily,“ odhaluje novou strategii značky Grunt. Což je zajímavý přístup v době, kdy se ostatní automobilky snaží nabídku spalovacích a elektrických modelů od sebe striktně oddělit.
Další v řadě elektromobilů Dacia tak bude pravděpodobně Sandero, jehož novou generaci automobilka nedávno potvrdila. Vzhledem k tomu, že ta stávající teprve nedávno prošla faceliftem, lze s načasováním zcela nového Sandera počítat nejdříve na konci roku 2027.
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