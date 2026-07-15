Bude to bratrovražedné? Volkswagen odhaluje ID. Cross, půjde po krku Škodě Epiq

Prostornější než spalovací T-Roc a jen o málo dražší než elektrické ID. Polo: Nový ID. Cross už brzy rozšíří nabídku malých bateriových SUV s délkou lehce nad čtyři metry a se základní cenou kolem 680 tisíc korun. Prozkoumali jsme jej při premiéře v Hamburku.
O dostupné elektromobilitě mluví Volkswagen hodně dlouho, teprve letos však jeho sliby dostaly konkrétní podobu. Po nedávném uvedení elektrického Pola za 25 tisíc eur je tu nyní o tři tisíce dražší, ale zejména na zadních sedadlech prostornější ID. Cross.
I když s Polem sdílí stejnou techniku a také pojetí palubní desky je prakticky shodné, na rozdíl od hatchbacku ID. Polo je model ID. Cross svou vyšší stavbou karoserie typické městské SUV. A to s sebou přináší některé výhody, které se zhmotnily především do mnohem lepšího přístupu k zadním sedadlům.
Jak nám při obhlídce auta v prostorách hamburských doků nezapomněl zdůraznit produktový specialista Matthias Baehr, nad kompletní pohonné ústrojí pod přední kapotou mohla automobilka díky vyšší stavbě vozu umístit i frunk s objemem 22 litrů. Vejdou se tam třeba nabíjecí kabely, které tak nemusí ubírat místo v zadním kufru. Mimochodem také překvapivě rozlehlém.
Pokud v něčem ID. Cross vyniká, pak je to právě řešením vnitřního prostoru, nad nímž konstruktéři zjevně strávili hodně času. Jak jinak si vysvětlit, že dokázali uvnitř karoserie vyčarovat více místa než v T-Rocu, i když je o dvacet centimetrů kratší než spalovací model. Nejde přitom jen o zadní kufr, kterému ve srovnání s T-Rocem přibylo 20 litrů. Z rozvoru delšího o 38 milimetrů těží pro změnu cestující na zadních sedadlech, kteří tím získali více místa v podélném směru.
Dvě trakční baterie v nabídce ID. Crossu odpovídají těm ze Škody Epiq nebo Cupry Raval, což jsou zároveň největší konkurenti ID. Crossu z vlastních koncernových řad. Menší baterka s využitelnou kapacitou 37 kWh je železo-fosfátová, větší 52kWh je lithium-iontová. S tou první by měl Cross na jedno nabití zvládnout 316 kilometrů, druhá pak slibuje 436. To nevypadá vůbec špatně, počkejme si však na reálný výsledek v redakčním testu. Sama automobilka za hlavního strůjce nízké spotřeby označuje novou generaci elektromotorů s interním označením APP290.
Pokud jde o AC nabíjení, obě verze zvládají shodně 11 kW, doplňování energie ze stejnosměrných DC stojanů vychází ve prospěch větší baterky (24 minut z 10 na 80 procent oproti 27 minutám). Je to tím, že kapacitnější baterie zvládne vyšší výkon dobíjení – špička v jejím případě leží na 130 kW, zatímco u menší jen na 90. Obě verze mají pohon předních kol, s pohonem 4×4 koncernová platforma pro malá elektroauta nepočítá.
Volkswagen ID. Cross, technická data
Pohon: Elektromotor vpředu, pohon předních kol
Motory s 37 kWh baterií: 85 kW (116 k) nebo 99 kW (135 k)
Motory s 52 kWh baterií: 155 kW (211 k) nebo 166 kW (226 k)
Max. dobíjecí výkon: 90 kW (baterie 37 kWh) a 130 kW (52 kWh)
Max. rychlost: 150 km/h (baterie 37 kWh) a 160 km/h (52 kWh)
Délka × šířka × výška: 4153 × 1794 × 1581 mm
Rozvor náprav: 2601 mm
Světlá výška podvozku: 140 mm
Pohotovostní hmotnost: 1539 kg (37 kWh) / 1548 kg (52 kWh)
Max. hmotnost brzděného přívěsu: 1200 kg (pouze 52 kWh)
Nakonfigurovat ID. Cross půjde od letošního podzimu, první vozy se však k zákazníkům dostanou nejdříve příští rok v únoru. Od střední verze Life bude mít auto sériově dvouzónovou klimatizaci, nejvyšší verzi Style pak nebudou chybět ani LED Matrix světlomety, světelné lišty na přídi i zádi a také koncová světla s 3D optikou.
Hodně zajímavá je i příplatková výbava, kam patří audiosystém Harman Kardon s deseti reproduktory a výkonem 425 Wattů nebo přední sedadla s pneumatickou masáží a pamětí u sedadla řidiče.
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