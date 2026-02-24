Elektromobil je nezodpovědnost. Lamborghini radikálně otočilo kormidlem, jako jediné

Vypadalo to jako jasná sázka na elektřinu. Nejen masové automobilky, ale i výrobci supersportů jako Lamborghini nebo Ferrari řadu let tvrdili, že budoucnost má pouze kabel a už brzy se dočkáme bateriových supersportů. Jenže trh ochladl a plány se změnily. Naposledy v případě Lamborghini.
„Brzy se rozhodneme, jestli bude čtvrtý model elektromobilem, nebo plug-in hybridem,“ řekl loni na podzim při otevření nového pražského showroomu šéf Lamborghini Stephan Winkelmann. Už tehdy bylo jasné, že italský výrobce s uvedením kompletně bateriového auta váhá. Mělo přitom jít o produkční verzi kupé Lanzador s uspořádáním 2+2.
„V minulosti vypadala situace a přijetí elektromobilů pozitivněji, než jaká je dnes skutečnost. A to platí ještě více pro typ aut, která děláme my,“ vysvětloval tehdy Hospodářským novinám Winkelmann. Teď je jasné, že jazýček na vahách se nakonec na stranu elektromobilu nepřiklonil, což šéf italské automobilky potvrdil pro list The Sunday Times.
Novinám mimo jiné řekl, že investice do elektromobilů by byla nezodpovědná vůči akcionářům, zákazníkům i zaměstnancům. Označil ji dokonce jako „drahý koníček“.
Opuštění elektrického pohonu ale neznamená konec modelu Lanzador (jméno se prý ještě může změnit). Ten sice přijede o něco později, nejspíše v roce 2029, ale nabídne plug-in hybridní pohon, podobně jako všechny tři aktuálně prodávané modely, tedy Revuelto, Temerario a Urus SE.
Nástupce Urusu měl mimo jiné na konci této dekády dostat také plně elektrický pohon. Že se tak nakonec nestane a i nová generace prodejně mimořádně úspěšného SUV bude plug-in hybrid, se ale rozhodlo už dříve. Winkelmann také dříve řekl, že pro jeho modely je právě dobíjecí hybrid ideálním řešením. Přispívá ke snižování emisí, přináší ale zároveň také extra výkon a rychlost.
Lamborghini tak nakonec volí jinou elektrickou strategii než rivalové. Porsche do vlaku elektromobility naskočilo už před několika roky, nicméně i ve stínu výrazných finančních ztrát se začíná znovu vracet ke spalovacím motorům. Vedle Taycanu má každopádně i elektrická SUV Macan a Cayenne, spekuluje se však o budoucnosti dříve oznámeného elektrického nástupce modelů Boxster a Cayman. Nějakou dobu nabízí elektromobily i Maserati nebo Rolls-Royce, Ferrari pak představí bateriový model Luce v letošním roce.
