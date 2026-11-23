Scania a THT Polička představily první českou čistě elektrickou hasičskou cisternu. Její baterie pohánějí nejen kola, ale také čerpadlo. Při náročné zkoušce vydrželo pracovat čtyři hodiny bez připojení k jinému zdroji energie.
České zastoupení značky Scania a firma THT Polička postavily hasičskou cisternu, která nepotřebuje naftu ani k jízdě, ani k čerpání vody.
Elektrická cisterna se představila už v červnu na veletrhu Interschutz v Hannoveru. Teď má za sebou ověřování u Technického ústavu požární ochrany, kde se testovalo čerpací zařízení.
„Čtyři hodiny pracovalo bez přerušení, s průtokem 2095 litrů vody za minutu a tlakem deset barů. Vše pouze z energie uložené v bateriích. Po skončení zkoušky zbývalo přibližně 18 procent využitelné kapacity,“ uvádí zástupci společnosti THT Polička, která nástavbu zkonstruovala.
To je podstatný rozdíl oproti elektrickým nákladním autům, která se mohou pochlubit bezemisní jízdou, ale při práci s nástavbou už potřebují jiný zdroj energie. U této Scanie se elektřina stará o celý vůz včetně čerpadla.
Základem je podvozek Scania P 300E s dvounápravovým uspořádáním a šest míst nabízející kabinou Crewcab CP31L. Elektromotor má výkon 300 kW a energii čerpá z baterií s instalovanou kapacitou 416 kWh. Využitelných je zhruba 345 kWh. Právě z nich napájí také pohon hasičské nástavby.
Naftu nepotřebuje ani při hašení
Pro hasiče je samozřejmě důležitější než samotná elektrická jízda to, co auto dokáže u zásahu. Nástavba z Poličky má nádrž na 2500 litrů vody a 150 litrů pěnidla. Čerpadlo zvládne v nízkotlakém režimu průtok 2000 litrů za minutu, ve vysokotlakém 250 litrů za minutu.
K dispozici je také 60metrová vysokotlaká hadice s elektrickým navijákem a odnímatelná lafetová proudnice s dostřikem až 50 metrů.
Z hlediska provozu je důležitý také dojezd. Scania uvádí 350 až 400 kilometrů na jedno nabití, což by mělo stačit zejména městským jednotkám, nebo hasičům ve firmách. Nabíjet lze výkonem až 375 kW, zcela vybité baterie se podle výrobce dají doplnit za méně než hodinu. Vůz je ale v případě potřeby údajně připravený na dobíjecí výkon až 750 kW.
Celková hmotnost se vejde do 20 tun. Šest míst v kabině znamená, že se na zásah může vydat standardní posádka.
Místo nádrže na naftu mají další schránky
Elektrický pohon přinesl i některé změny v konstrukci nástavby. Karoserie je z lehkých slitin, nádrže na vodu a pěnidlo jsou ze sklolaminátu, popisuje prezentace vozu. Tam, kde u klasické cisterny bývá palivová nádrž, jsou u elektrického provedení další úložné schránky.
Konstruktéři THT Polička přitom zohledňovali standardy běžné u běžných hasičských vozů, vybavení je proto dostupné ze země, bez nutnosti používat stupačky.
Elektřina zatím ne pro všechny
Čistě elektrický hasičský speciál Scanie je ve své hmotnostní kategorii první v Česku a podle zástupců automobilky jeden z prvních v Evropě.
Obě firmy nicméně připouští, že elektrická cisterna automaticky dává smysl všude. „Nasazení bude zatím vhodnější pro jednotky, které mají předvídatelnější provoz, vracejí se na základnu a mohou tam vůz nabíjet. Naše elektrická cisterna jim především umožní získat zkušenosti s touto novou technologií,“ říká Rostislav Hakl, ředitel THT Polička.
Scania nyní připravuje další variantu s bateriemi umístěnými za kabinou, která by nástavbářům nabídla ještě více prostoru pro vybavení.
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