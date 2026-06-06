Elektrický prostor na kolech. Dává Kia PV5 smysl až ve chvíli, kdy ji naplníte lidmi?

Nová Kia PV5 posouvá pojem užitkově-rodinného vozu do elektrické éry a míří do světa, kde jedno auto musí zvládnout víc rolí najednou. Vizuálně jednoduchá „krabice“ dobře funguje ve chvíli, kdy ji zaplníte posádkou a zjistíte, že uvnitř není špatné místo.
Kia PV5 není úplně typická variace na téma „osobák vs. dodávka“. Jejím záměrem je z jednoho základu vytvořit co nejvíc různých použití. Platforma se má přizpůsobit různým rolím a vzniká na ní jak minivan, tak skříň pro náklad s třemi nebo čtyřmi dveřmi, platformu využijí nástavbáři a v budoucnosti má na ní vzniknout také ještě několik větších a prostornějších modelů.
Design je rozhodně věc, kterou osobní PV5 umí zaujmout a ve světě standardních aut této kategorie „přepravníku na lidi“ vyčnívá, i když asi nechytne za srdce všechny. Když si však odmyslíte futuristické světlomety, dvoubarevné lakování a několik originálních prvků, ve skutečnosti jde o přísně funkční objekt, kde každý detail má svůj důvod. Je to hodně hranaté, čisté a až skoro industriální.
Zásadní roli hraje elektrická platforma. Díky ní se podařilo úplně uvolnit prostor v kabině, kdy technika není tak „nacpaná“ do interiéru jako u spalovacích aut. Je však maximálně soustředěná do přídě, což je okamžitě znát při nastupování i při samotném pobytu uvnitř.
V našem případě jsme auto zkoušeli v pěti lidech a právě to je moment, kdy PV5 začne dávat největší smysl. Zatímco posádka vpředu nastupuje do vozu nezvykle vysoko přes schod, ti vzadu mají rovnou podlahu docela nízko. Nikdo se však necítí natlačený, ani ve druhé řadě, ani uprostřed.
Každý má dost místa na hlavu i na nohy a celá posádka má spíš pocit, že sedí v jednom velkém společném prostoru než v klasicky oddělených sedačkách. Tohle není auto, kde by se řešilo, kdo sedí „na horším místě“, protože žádné takové zkrátka neexistuje. Aktuálně se jiná než pětimístná konfigurace v Česku nenabízí, i když na jiných trzích je k dispozici i sedmimístné provedení.
Právě v pěti lidech se ale ukáže ještě jedna věc: komfort není jen o prostoru, ale i o atmosféře uvnitř. PV5 působí vzdušně, skoro až „otevřeně“. Řidič a spolujezdec sedící vysoko mají dobrý přehled, ostatně hrana okna bočních dveří je opravdu nízko, až pod pasem posádky.
Interiér je navržený hodně pragmaticky. Nehraje si na luxus ani na prémiový dojem, ale současně má daleko do nezajímavého pracovního přepravníku na lidi. V kontextu toho, k čemu PV5 míří, to dává logiku. Kia bude dobře fungovat v každodenním zatížení – ať už jde o rodinu, taxislužbu, hotelový shuttle nebo rozvoz.
Prostornost je hlavní argument celého auta. Do druhé řady se dostáváte skrz ohromné, od druhé ze tří výbav posuvné dveře. Mají klasické, a tudíž i příjemné masivní kliky, žádné elektricky vysouvací páčky. Za příplatek 30 tisíc korun se boční i páté dveře otevírají elektricky, je ale současně potřeba připlatit si také 10 tisíc za digitální klíč a dalších 10 tisíc za litá 16" kola.
Druhá řada sedadel ale nejde posouvat, což trochu zamrzí. Kde naopak PV5 ohromí, je v kufru. Už v základu se sem vejde 1320 litrů a po sklopení zadních opěradel prostor naroste na 2,3 kubíku. V autě byste bez problémů přestěhovali garsonku.
Jízda samotná odpovídá tomu, čím PV5 je. Nejde o dynamiku ani zábavu za volantem. Auto je naladěné spíš komfortně a klidně, což dává smysl vzhledem k jeho rozměrům a zaměření. Řízení je lehké a předvídatelné, takže se s PV5 dobře manévruje i ve městě, kde by jeho tvar a velikost mohly budit respekt.
Na dálnici spíš „pluje“, než aby vybízelo k jízdnímu tempu. Maximálka je dokonce omezená na 135 km/h. Od podvozku je cítit, že prioritou jsou pohodlí a snaha zvládat nerovnosti bez stresu pro posádku. Na rozbitějších cestách se sice může projevit vyšší stavba karoserie lehkým pohupováním, ale není to nic, co by vyloženě obtěžovalo.
Dynamika a celkově parametry jsou spíš vedlejší téma. PV5 se nabízí s dvěma kapacitami baterie, testovaná větší má využitelných 69 kWh, výkon 120 kW/163 koní a slibuje dojezd 412 kilometrů. To není nic ohromujícího. Verze s menší baterkou a výkonem jen 89 kW ujede pouze 295 km.
PV5 navíc není stavěná na to, aby někoho ohromovala zrychlením. Výkon je nastavený tak, aby byl dostatečný pro plně naložené auto v běžném provozu, ne pro sportovní ambice.
Důležitější je plynulost. Spotřeba se pohybovala okolo 23 kWh/100 km, což není špatné, ale stejně jako u jiných velkých elektromobilů platí, že rychlost na dálnici umí dojezdu výrazně ubrat.
PV5 nemá 800voltovou architekturu jako menší osobní elektromobily Kie, anebo třeba nový elektrický Hyundai Staria. Slibuje nabíjecí výkon 150 kW, což stačí pro každodenní použití a regionální přesuny. I na delších trasách se dá fungovat, ale stále je to spíš nástroj pro plánovanější cestování než dálniční expres bez zastávek.
Dá se tak říci, že Kia PV5 a Hyundai Staria míří na podobnou základní potřebu – tedy přepravu lidí v prostorném, variabilním balení, ale Staria by měla víc fungovat jako velký přepravník na delší cesty. I proto by oba modely mohly dobře fungovat vedle sebe.
Celkově tedy PV5 působí jako vizuálně výrazné auto, které je ale ve skutečnosti hodně racionální projekt. Elektromobilita tu funguje nejen jako pohon, ale i jako možnost úplně předefinovat prostor a využití auta.
Parametry vyloženě neohromí, ale včetně slevové akce a výkupního bonusu testovaná verze s větší baterkou a lepšími parametry startuje na částce 1,03 milionu, základní varianta pak na 930 tisících.
Kia PV5 71,2 kWh
Motor: elektromotor vpředu, pohon předních kol
Výkon: 120 kW / 162 k
Točivý moment: 250 Nm
Nejvyšší rychlost: 135 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 10,6 s
Kapacita baterie (využitelná): 69 kWh
Spotřeba energie: 19,3 kWh / 100 km
Dojezd: 412 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4695 / 1895 / 1923 mm (s anténou)
Rozvor náprav: 2995 mm
Objem zavazadlového prostoru: 1320 l/2300 l
Cena od: 1 029 980 Kč
Cena výbavy Elite: 1 104 980 Kč
Cena testovaného vozu: 1 191 980 Kč
Vzrušení za 500 rublů. Petrohradský lunapark láká na atrapu obávané válečné zbraně
V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici atrakce nazvaná Orešnik. Informuje o tom telegramový kanál Astra. Atrakce nese název ruské balistické rakety středního doletu, která se podle Moskvy pohybuje nadzvukovou rychlostí a kterou ruská armáda už několikrát použila při svých útocích na Ukrajinu.
ŽIVĚ Křehkému příměří navzdory: Američané zachytili střely mířící na Kuvajt a Bahrajn
Americká armáda sestřelila čtyři íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na íránská radarová stanoviště. Oznámilo to v noci na dnešek velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).
Jen malá Polka kazí ruskou párty v Paříži. K největšímu šoku historie schází poslední krok
Bláznivý turnaj může mít ještě bláznivější zakončení. Maja Chwaliňská, do tohoto týdne prakticky neznámá Polka, došla z kvalifikace a z pozice 114. hráčky světa až do grandslamového finále. Na pařížském Roland Garros si o senzační titul zahraje s ruskou superstar Mirrou Andrejevovou.
KVÍZ: Columbo, Harry Hole nebo slečna Marplová? Poznáte detektiva podle tří indicií?
Detektivky patří v Česku k nejoblíbenějším žánrům, a to jak v knižní, tak filmové podobě. Napětí a záhady máme jako národ rádi. V následujícím kvízu si můžete otestovat vlastní detektivní vlohy a podle tří indicií zkusit odhalit, o kterém více či méně známém detektivovi je řeč.