Má tygří nos a čalounění z kukuřice. Kia ukázala EV9 s otočnými zadními sedadly

Po uvedení elektromobilu EV6 zaznamenala Kia nárůst bohatších zákazníků, kteří k ní zamířili z velké části od jiných - často i prémiových - značek. Nejen je by Korejci rádi zaujali i druhým elektromobilem na své platformě vyhrazené bateriovým automobilům. Pětimetrové SUV EV9 by přitom mělo zvládnout bez problémů převoz i početnější rodiny.

Ačkoliv působí EV9 na první pohled možná až příliš americky, ve skutečnosti má být podle prezidenta Kii Ho Sung Songa autem pro celý svět. Především pak pro velké rodiny, kterým při délce pět metrů, rozvoru 3,1 metru a šířce skoro dva metry nabídne tři řady sedadel.

K dispozici bude šest nebo sedm sedaček. Místa v prostřední řadě budou mít jednu výhodu: pokud si zákazník zvolí dvě samostatná křesla, bude je možné otočit proti směru jízdy, tak jako třeba ve Volkswagenu Multivan. A ano, pod přední kapotou je frunk, tedy malý zavazadlový prostor.

Šéfdesignér značky Karim Habib dále poukázal třeba na fakt, že SUV má zcela rovnou podlahu. Žádný středový tunel, i proto ta posuvná sedadla. Umožnila to samozřejmě elektrická platforma E-GMP, která podpírá vozy Hyundai, Kia a Genesis.

Kromě rovné podlahy přináší i řadu technologických vychytávek. Díky 800V napětí umožňuje nabíjet výkonem až 350 kilowattů, za čtvrt hodiny by tak mělo mít SUV k dispozici 239 kilometrů. Podobně jako EV6 má novinka technologii V2L, která umožňuje udělat z auta velkou nabíječku a napájet třeba gril, rychlovarnou konvici nebo televizi. Zástupci Kii pak prozradili, že do budoucna počítají i s funkcemi V2H, tedy přenosem energie z auta do domácí sítě, a V2G, což znamená přenos energie zpátky do rozvodné sítě.

Podobně jako EV6 bude mít i EV9 k dispozici variantu s pohonem zadních nebo všech kol. Pro obě je k dispozici baterka s kapacitou 99,8 kWh, zadokolka by s ní měla zvládnout až 541 kilometrů na jedno nabití. To vše při výkonu 150 kilowattů, čtyřkolka se dvěma elektromotory nabídne 283 kilowattů. "Ve vývoji je i sportovní verze GT, která bude uvedena v roce 2025," prozradil Ho Sung Song. Některé trhy naopak dostanou zadokolku s menší baterií o kapacitě 76,1 kWh a výkonem 160 kilowattů. Ta sice ujede méně, ale bude také nejlevnější.

Na některých trzích, kde to umožňuje legislativa, bude EV9 ve výbavě GT-Line dostupná i s asistentem jízdy po dálnici, který zvládá autonomní řízení na úrovni 3. Jedná se o takzvanou podmíněnou autonomii, v takovém případě se za určitých podmínek auto dokáže řídit samo bez zásahů řidiče, který ale může být v některých případech vyzván k opětovnému převzetí ovládání.

Vedle toho nabídne Kia rovněž aktualizace softwaru na dálku, a to včetně možnosti dokupovat si některé funkce či asistenty až po zakoupení auta přes aplikaci. Eliminovat tím chce značka třeba nervozitu některých zájemců z rozhodování, jakou příplatkovou výbavu si do auta v době koupě zvolit. Na dálku bude možné také dokupovat světelné vzory v přední masce.

Té Karim Habib nově říká digitální tygří nos: tvar je podobný jako u jiných spalovacích modelů Kia, protože však elektromobil nepotřebuje otvory pro přívod vzduchu, je místo nich plocha podsvícená diodami. Ty pak mohou tvořit některé obrazce a navazují tím na přední vertikální světla. Specifický tvar mají i zadní reflektory, robustnost karoserii dodávají třeba černě lakované blatníky. Klasická zrcátka, alespoň na některých trzích, mohou nahradit kamery.

Kabině dominují dvě spojené 12,3palcové obrazovky, jedna je výstupem digitálních budíků a druhá multimediálního systému. Mezi nimi je ještě malá pětipalcová ovládací obrazovka. Hlavní novinkou je ale absence koženého čalounění, které nahrazují jiné materiály sice také přírodního, nikoliv však živočišného původu. Jde například o kukuřici nebo cukrovou třtinu. EV9 v tomto představuje odrazový můstek, Kia by ráda v budoucnu nabízela více udržitelných biomateriálů v nejrůznějších částech interiéru a postupně se úplně zbavila kůže.

Předobjednávky začnou Korejci v Evropě přijímat ve druhé polovině letošního roku. Konkrétní cíl pro starý kontinent nemají, prezident značky se ale nechal slyšet, že by celosvětově Kia ráda prodávala sto tisíc EV9 ročně.