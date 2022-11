Elektrická alternativa Octavie Combi z Německa. Opel Astra poprvé jako elektromobil

Česká republika bude moci být nejpozději od roku 2025 úplně nezávislá na ruském ropovodu Družba. Nejvyšší orgán konsorcia TAL dnes při zasedání v Rakousku schválil projekt rozšíření ropovodu TAL. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Úprava ropovodu umožní podle Fialy navýšení dodávek ropy na požadovaných sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které toto umožní, jsou odhadovány na 1,2 až 1,6 miliardy korun. "Tyto úpravy budou realizovány zhruba do dvou let," řekl Fiala.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska, ČR je na něj napojená přes produktovod IKL. TAL je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa. Loni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy, zbytek přepravil ropovod Družba.