20. 4. Marcela
Reklama
Reklama
Dostupný elektromobil nemusí být nudné SUV. Hyundai jde na Epiq s odvážným Ioniqem 3

Hyundai představil nový dostupný elektromobil: Ioniq 3.
Na délku má 4155 mm, sportovně laděná verze N Line (na obrázcích) je o 15 mm delší.
Interiér se od současných elektroaut řady Ioniq zásadně odlišuje: má především dvě oddělené obrazovky. Stále ale nechybí panel s fyzickými tlačítky.
Kufr má v základu 441 litrů,...
... nicméně 119 litrů je v takzvaném megaboxu pod podlahou.
Jan Matoušek
Nabídka dostupných elektromobilů se utěšeně rozrůstá. Své novinky, včetně Škody Epiq, postupně odhaluje koncern Volkswagen, Kia už i do Česka uvedla model EV2 a teď přišla řada na Hyundai. Jeho Ioniq 3 navíc není dalším ze zástupu SUV, velmi připomíná nejen loňský koncept, ale i polozapomenuté kupé s atypickými dveřmi.

Reklama

Concept Three loni na mnichovském autosalonu vzbudil docela hodně pozornosti. Hyundai se u něj nebál tvarových experimentů, které vzdáleně připomínaly někdejší kupé Veloster, které mělo na straně řidiče jedny, ale na straně spolujezdce dvoje boční dveře. Že by si ale tak odvážný design auto přeneslo i do sériové výroby, čekal asi málokdo.

Jenže Korejci se experimentů nebojí a Ioniq 3 si tak s žádným jiným autem na silnicích rozhodně nespletete. Přední část připomíná Ioniq 6, směrem dozadu se zvedá linie oken a zadní okno je spoilerem dokonce rozdělené na dvě části. Hyundai říká, že Ioniq 3 je aero hatch, aerodynamický hatchback s koeficientem odporu vzduchu cx na úrovni 0,263. Ten má pomoci snížit spotřebu, zároveň ale linie střechy není posazená tak nízko, aby omezovala vnitřní prostor.

Ačkoliv to tak nevypadá, novinka má na délku jen 4155 mm. Nicméně rozvor náprav protažený na 2680 mm je delší než třeba u Hyundai i30, takže místa vzadu bude jistě dostatek. Pomáhá tomu i rovná podlaha. Zavazadlový prostor má 441 litrů, a to včetně takzvaného megaboxu: 119litrového prostoru pod podlahou.

Protože je ale základem 400V verze platformy E-GMP, u níž jsou komponenty pohonu (včetně poháněné nápravy) soustředěné dopředu, chybí Ioniqu 3 frunk, tedy přední kufr. Podobně je na tom třeba i Kia EV2. S ní ostatně Hyundai techniku sdílí.

Reklama
Reklama
Znamená to baterii s kapacitou 42,2, nebo 61 kWh. Menší znamená dojezd 344 km a nabití z 10 na 80 procent za 29 minut, větší znamená dojezd 496 km a nabití z 10 na 80 procent za 30 minut. Maximální nabíjecí výkon Hyundai neuvádí, nicméně u AC nabíjení je možné si připlatit za výkon 22 kW. Standardem je 11 kW a funkce V2L: z auta tak může být velká powerbanka.

Podobně jako zmíněná EV2 zvolil Hyundai zajímavou strategii u naladění elektromotoru. Základní verze s menší baterkou má totiž 107 kW, verze s delším dojezdem „jen“ 99,5 kW. Točivý moment je u obou stejných 250 Nm, větší baterka ale znamená o 0,6 vteřiny horší akceleraci z 0 na 100 km/h.

V porovnání se stávajícími elektromobily řady Ioniq (kromě nich má Hyundai i elektrickou verzi Kony, malý Inster a naopak velkou Starii) má „trojka“ úplně jiný koncept interiéru. Obrazovky nejsou spojené, naopak před řidičem jsou úzké digitální budíky doplněné o velkou středovou obrazovku s úhlopříčkou 12,9, nebo 14,6 palce.

Pro ovládání klimatizace nebo hlasitosti audia však slouží fyzická tlačítka, k tomu může mít Ioniq 3 relaxační přední sedadla a recyklované a bio materiály v kabině se inspirovaly přírodními krajinami a italským nábytkovým designem ze 70. let.

Reklama
Reklama

Objednávky pro český trh spustí Hyundai koncem léta, první auta pak z tureckého Izmitu dorazí v průběhu podzimu. Ceny známé nejsou, technicky příbuzná (nicméně menší) Kia EV2 startuje na 659 980 korunách. Dá se očekávat, že kolem podobné sumy se bude pohybovat i základní Ioniq 3.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Iran War

Hungarian parliamentary election in Budapest
Hungarian parliamentary election in Budapest
Hungarian parliamentary election in Budapest

U.S. President Donald Trump attends Turning Point USA event at Dream City Church in Phoenix
U.S. President Donald Trump attends Turning Point USA event at Dream City Church in Phoenix
U.S. President Donald Trump attends Turning Point USA event at Dream City Church in Phoenix

