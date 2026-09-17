Dostane vysouvací střechu, a kdy bude v Česku? Elektrická obytka Volkswagenu odhaluje další plány

Na elektrickou Californii čekal nejeden fanoušek Volkswagenu docela dlouho. Třeba už jen proto, že si do divočiny s takovým autem vlastně vozíte i velkou baterii k pohonu nejrůznějšího příslušenství, které pobyt udělá prostě a jen pohodlnějším. Pár dnů po světové premiéře dostala redakce možnost se s autem seznámit a zjistit i nějaké zákulisní informace.
Až do letošního jara neměl elektrický Volkswagen ID. Buzz funkci V2L, tedy možnost pomocí adaptéru napájet z baterky externí elektrická zařízení stálým výkonem přes 2 kW. Jenže úprava softwaru přinesla kromě stabilnějšího multimediálního systému právě i obousměrné nabíjení. To bylo pro změnu důležité proto, že se Volkswagen konečně rozhodl vyslyšet přání a přijít s elektrickou obytkou ID. California.
Zatím jde o základní verzi Cruise, která i podle lidí z VW je spíše jakýmsi vylepšeným spacím paketem. Jenže jak uvedl během veletrhu užitkových a nákladních aut IAA v Hannoveru manažer prodeje a přestaveb ve Volkswagen Užitkové vozy Petr Freiman, už v příštím roce by měla přijet i elektrická California s výsuvnou střechou.
Podobně to má klasická spalovací verze spacího Volkswagenu na základě Multivanu. Ta je přitom z rodiny California nejprodávanější.
V tu chvíli se tedy z elektrického modelu stane plnohodnotný spací automobil pro minimálně čtveřici cestujících. Aktuálně se totiž v autě vyspí jen dva lidé, a to na rozkládací matraci, která má 2,03 metru na délku a 1,20 metru na šířku. Vysoká je sice „jen“ devět centimetrů, ale jak jsme se na vlastní kůži mohli přesvědčit, pohodlí to nijak zvlášť neubírá. Plocha na spaní je navíc dokonale rovná, k tomu se víko kufru vyklápí vysoko a otvor je velmi široký.
Výhodou matrace je rozdělení na tři části, takže se pohodlně za pár vteřin složí do kufru a VW ID. California Cruise je v podstatě možné používat jako kterýkoliv normální ID. Buzz se čtyřmi místy k sezení. Co je oproti spalovací Californii nevýhodou – minimálně zatím –, je absence otočného sedadla spolujezdce. To přitom výrazně zvyšuje variabilitu interiéru.
Jinak si zájemce o elektrické obytné auto může vybrat, jestli chce krátkou, nebo dlouhou karoserii. V řeči čísel to znamená délku 4,7 metru s rozvorem 2989 mm, nebo délku necelých pět metrů s rozvorem 3239 mm.
Další „spací“ změny zahrnují ventilační mřížky, které se dají nasadit na boční okna, zatemňovací závěsy pro všechna okna včetně volitelné panoramatické střechy, dvě rozkládací židle a stolek, které si auto podobně jako další vybavení vozí v kufru.
Novinkou je samostatná řídicí jednotka pro vybrané komfortní a světelné funkce vozu, mimo jiné poskytuje energii i nabíjecím USB portům. Klimatizace zvládne v kempovacím režimu, který běžný ID. Buzz mít nemůže, udržovat konstantní vnitřní teplotu až 48 hodin, pokud je trakční baterie auta dostatečně nabitá.
Do prodeje zamíří ID. California Cruise v příštím roce, startovací cena v Německu je 60 761 eur, v přepočtu asi 1,48 milionu korun. Oproti nejlevnější verzi Pro s 210 kW, z níž obytka vychází, to znamená příplatek 4700 eur, asi 114 tisíc korun.
V Česku objednávky začnou prodejci přijímat před koncem roku a první auta dorazí v roce 2027. Ceny známé nejsou, pokud bychom aplikovali podobnou logiku jako v Německu, pak by mohla základní ID. California stát zhruba 1,27 milionu korun. Jde ale jen o aplikaci německé logiky, realita se může odlišovat.
Když je řeč o novinkách v případě ID. Buzze, nelze nezmínit i novou užitkovou verzi. ID. Buzz Cargo totiž dostal prodloužený rozvor náprav o délce 3239 mm. „Původně přitom tato varianta vůbec neměla vzniknout, protože se čekalo, že poptávku pokryje elektrický Transporter. Zákazníci ji však kvůli větší baterce i vyšší nosnosti chtěli,“ popisuje Petr Freiman.
Novinka tak má v nákladovém prostoru o 0,5 m3 více, dohromady celkem 4,4 m3, a posuvné boční dveře standardně na obou stranách. K tomu se délka ložné plochy prodloužila na 2,45 metru a nosnost stoupla až na 697 kilo. Zmíněná větší baterka pak má 86 kWh. Na výběr je zadokolka s 210 i čtyřkolka s 250 kW.
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.