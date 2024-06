Kolik ujedou v létě? Norové porovnali 26 elektroaut, vítěz zvládl 563 km

Vítězem populárního norského testu dojezdu elektroaut El Prix se tentokrát stal Renault Scenic. Zklamáním je reálný výsledek Volva EX30 a Volkswagenu ID.7. Obě auta zaznamenala velkou odchylku oproti deklarovaným hodnotám, vůbec nejhůře v tomto směru dopadl čínský Seres 5.

Norský autoklub NAF pořádá dvakrát ročně unikátní test, ve kterém zjišťuje, jak daleko ve skutečnosti dojedou elektromobily a jak moc se realita liší od čísla, které deklaruje automobilka. Testy probíhají pravidelně v zimních období a pak také v "letních" podmínkách, které však musejí vzít zavděk měsícem květnem. Toto dvojí testování vychází ze známé skutečnosti, že dojezd elektroauta v zimě výrazně klesá, zatímco v létě obvykle nemá problém dodržet to, co slibuje výrobce.

Pořadatel akce však konstatoval, že letošní květnové počasí mělo do simulace léta hodně daleko. Teploty se během testu pohybovaly v rozmezí od 2,5 do 13 stupňů Celsia a hustě pršelo, což v našich středoevropských podmínkách odpovídá spíše předjaří.

A na výsledcích se to projevilo, jak píše v závěrečné zprávě autoklub NAF. Zatímco loni, kdy v Norsku touto dobou bylo teplo a svítilo slunce, hned dvanáct aut dojelo dál, než by podle WLTP mělo. Letos za špatného počasí se to však povedlo pouze vozu Mini Countryman, který se zastavil po 428 kilometrech. A to je o 4,2 % víc, než kolik mu přisuzuje samotná automobilka.

Při porovnání deklarovaného a reálného dojezdu naopak zcela pohořelo čínské auto Seres 5. To se zastavilo po 367 kilometrech a dojelo tak skoro o čtvrtinu méně, než hlásá údaj z prospektu. Obdobně neuspokojivý výsledek zaznamenal i Volkswagen ID.7 (-22,2 %) a Volvo EX30 (-20,3 %). Ačkoliv tedy reálný dojezd Volkswagenu, 450 kilometrů, vůbec není špatný, výrobcem udávané hodnoty slibují mnohem více.

Přitom je to právě reálný dojezd, který rozhoduje, zda je auto pro zákazníka vhodné, či nikoliv. Velká baterie elektromobilu je ve skutečnosti málo platná, když auto neumí s elektřinou šetřit.

Z šestadvaceti testovaných aut dojel tentokrát nejdál Renault Scenic. I přesto, že dosažených 563 kilometrů je ve skutečnosti o 9,5 % méně, než podle měření výrobce. K výsledku mu nepochybně napomohla baterie s kapacitou 87 kWh, ale to není jediná kvalita francouzského rodinného MPV. "Scenic je optimalizován na dojezd," píše v komentáři k vozu NAF s tím, že je Renault o metrák lehčí než sesterský Nissan Ariya a má také užší kola.

Model Naměřený dojezd (km) Dojezd podle WLTP (km) Odchylka v % Renault Scenic E-Tech 562,7 622 -9,5 Hongqi EH-7 540,1 600 -10 Xpeng G6 531 530,7 -3,5 Lotus Eletre 530 570 -6,9 Kia EV9 Exclusive 529 563 -6,0 Tesla Model Y Long Range RWD 528 600 -12 BMW i5 eDrive 40 504,4 544 -7,3 BYD Seal U 499 500 -0,2 Nio EL6 492,1 525 -6,3 Porsche Taycan 4 Cross Turismo 463 578 -19,9 MG 4 Trophy Extended Range 461,5 520 -11,3 Tesla Model 3 RWD 461 513 -10,1 BMW i5 Touring 453,5 519 -12,6 VW ID.7 Exclusive 450 582 -22,7 Peugeot e-3008 448 510 -12,2 Nio ET5 Touring 447 548 -18,4 Mini Countryman SE All4 428,1 411 +4,2 Hyundai Kona Long Range 425 473 -10,1 Ford F150 Lightning 392 429 -10,1 BYD Dolphin 383,5 427 -10,2 Hyundai Ioniq 5 N 379,1 448 -15,4 Volvo EX30 Extended Range 375,6 472 -20,4 Seres 5 366,9 483 -24,0 Smart #3 364,2 415 -12,2 Opel Astra Sports Tourer 363 406 -10,6 Peugeot e-308 SW 348 405 -14,1

Velmi dobrý výsledek zaznamenal také luxusní čínský sedan Hongqi EH-7 s deklarovaným dojezdem 600 km, který se nakonec zastavil po ujetí 540 kilometrů. Pomyslnou bronzovou medaili za nejdelší dojezd si odnáší další Číňan, SUV střední třídy s 800voltovou architekturou, Xpeng G6. Jeho reálný dojezd 531 se navíc takřka neliší od toho deklarovaného.

Na opačném konci žebříčku najdeme Smart #3, Opel Astra Sports Tourer a Peugeot e-308 SW. V jejich případě nestojí za nízkým dojezdem vysoká spotřeba, ale spíše baterie s malou kapacitou.