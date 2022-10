Dobíjení bude stejně snadné jako tankování, věří v Německu a staví víc nabíječek

Německý ministr dopravy Volker Wissing věří, že dobíjení elektromobilu bude brzy tak jednoduché a samozřejmé jako tankování auta se spalovacím motorem. Na německém území by mělo koncem této dekády fungovat milion dobíječek.

V Německu by mělo na konci dekády fungovat milion dobíjecích stanic pro elektromobily. | Foto: Eva Srpová

Německo chce mít do konce tohoto desetiletí milion veřejných dobíjecích stanic pro elektrická auta, nyní jich má zhruba 70 tisíc. Počítá s tím rozvojový plán, který ve středu schválila spolková vláda. Ministr dopravy Volker Wissing na tiskové konferenci řekl, že klíčem rozvoje elektromobility jsou co nejdostupnější dobíjecí stanice.

"Dobíjení bude tak jednoduché a samozřejmé, jako je nyní tankování. A možná ještě komfortnější," řekl Wissing. Plán rozvoje počítá nejen s více dobíjecími místy, ale také s tím, aby o jejich provozu měli majitelé elektromobilů předem přehled. "Každý by měl vědět, kolik nabíjení stojí a zda je stanice volná. V budoucnu tak budou k dispozici aktuální údaje o ceně či vytíženosti," řekl ministr.

Nabíječky by měly být brzy plošně dostupné i na čerpacích stanicích. Do konce roku 2024 by měla být rychlonabíječkami o výkonu alespoň 150 kilowattů vybavena nejméně polovina z nich a o dva roky později přinejmenším 75 procent benzinových stanic.

V Německu je nyní k provozu zaregistrováno 1,6 milionu elektrických aut, jejichž podíl na spotřebě elektrické energie v zemi je 0,5 procenta. Jejich spotřeba tak zatím podle ministerstva dopravy není výrazná, a to ani pro nadcházející zimu s ohledem na současnou energetickou krizi. Při 15 milionech elektromobilů by ale spotřeba znamenala osmiprocentní podíl, proto je nutné budoucí spotřebu zohledňovat při budování dobíjecích stanic.