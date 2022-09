Do výstavby dobíjecí infrastruktury pro elektrická auta dá stát pět miliard korun

Do tří let by v Česku mělo fungovat 800 rychlonabíječek pro elektromobily. Ministerstvo životního prostředí chce podpořit bezemisní výrobu a prodej elektrovozů.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) podpoří rychlejší schvalování zákonů pro bezemisní a nízkoemisní výrobu, prodej elektroaut a dotace na výstavbu dobíjecích stanic. Takzvaných rychlonabíjecích stanic (HPC) by mělo v Česku vzniknout do roku 2025 až 800, stát chce do nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v nejbližších letech investovat zhruba pět miliard korun.

Memorandum o porozumění mezi MŽP a společností Škoda Auto, které zavazuje ke snížení zátěže životního prostředí a zvýšení udržitelnosti průmyslové výroby, dnes podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a členové představenstva automobilky Michael Oeljeklaus a Martin Jahn.

Hubáčková dnes po návštěvě mladoboleslavského závodu, kde se vyrábějí elektromobily, ocenila zejména dobrovolnost, se kterou se automobilka k nízkoemisní a bezemisní výrobě připojuje. Změny by podle ní neměly být překotné, aby neměly velké sociální dopady. "Automobilový průmysl je vlajkovou lodí České republiky a my chceme přispět k tomu, aby měli prostor změnit své strategie a výroby tak, aby to neohrozilo zaměstnanost v sektoru," řekla Hubáčková.

MŽP podle ní bude usilovat o rychlejší schvalování zákonů, například změnu energetického zákona. V programu čistá mobilita chce rozdělit až 600 milionů korun, třetina už je podle Hubáčkové schválena, zahrnuje dotace na pořízení elektromobilů, aut na vodík a dobíjecích stanic. Stát chce rovněž přispívat na změnu technologií a nákup elektroaut pro veřejný a neziskový sektor. Hubáčková předpokládá, že s navýšením výroby půjde cena dolů a bude dostupnější všem lidem.

"Jsme velmi rádi, že česká vláda výrazně podporuje čistou mobilitu a elektromobilitu," řekl Jahn. Důležitá je podle něj podpora nabíjecí infrastruktury. Automobilka přechod na elektromobilitu urychlila. Ve všech třech českých výrobních závodech Škoda Auto se budou do roku 2030 vyrábět elektrické vozy nebo elektrické komponenty. Automobilka investuje v příštích pěti letech dalších 5,6 miliardy eur (tedy zhruba 138 miliard Kč) do elektromobility a 700 milionů eur (přibližně 17,2 miliardy Kč) do digitalizace. Do roku 2026 uvede Škoda tři nové modely elektromobilů, do roku 2030 další tři modely.

Škoda Auto snížila mezi lety 2010 a 2021 ve své výrobě zátěž na životní prostředí o polovinu, například v závodě v Kvasinách snížili spotřebu vody o 40 procent na každém autě, využívají odpadní vodu z městských čističek, investice na zařízení pro recyklaci vody byla ve výši 40 milionů eur.