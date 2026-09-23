Rusové mají svůj první elektromobil. Má divný volant a nehoráznou cenu

Na místě, kde se ještě před pěti lety vyráběly renaulty, nyní sjíždí z výrobních pásů první elektromobil ruské konstrukce. Jeho parametry však vzbuzují spoustu otazníků.
Slibovali ho dlouho, kreslili možná ještě déle a po nespočtu odkladů je konečně tady: V moskevské továrně, v prostorách někdejší továrny Renaultu, se oficiálně rozběhla sériová výroba Moskviče Atom.
Podle vývojářské společnosti Kama jde o první ryze ruský elektromobil na vlastní platformě: Projekt zastřešuje společnost JSC Kama, za kterou stojí těžké váhy ruského byznysu a státního aparátu – miliardové investice do vývoje přitekly například od šéfa Kamazu Sergeje Kogogina, státní korporace Rosatom, investičního fondu RDIF a také banky VEB.RF. Pro současnou realitu je příznačné, že s výjimkou Rosatomu jsou všichni investoři do ruské elektromobility na sankčním seznamu Evropské unie.
Vývoj Atomu ale začal ještě před válkou na Ukrajině a původním záměrem bylo postavit cenově dostupný, technologicky vyspělý elektromobil pro mladou generaci, sdílenou mobilitu a flotily taxíků ve velkých metropolích. Ačkoliv se auto prezentuje jako národní projekt s údajně sedmdesátiprocentním podílem lokalizace, bez čínských inženýrů a dodavatelů by patrně nikdy nevznikl. Vývoj podvozku a elektronických systémů probíhal v Asii, jak ostatně přiznali sami tvůrci.
Z délky 3995, šířky 1790 a výšky 1643 milimetrů lze odečíst, že jde o velmi kompaktní, avšak zároveň docela vysoké auto. Kdyby jej chtěl někdo srovnávat se Škodou Epiq, pak mladoboleslavská novinka je skoro o 18 centimetrů delší. Další parametry však už, s ohledem na zkušenosti s ruským automobilovým průmyslem, vzbuzují oprávněné obavy. Zejména jde o protisměrně otevírané boční dveře, jaké mělo svého času revoluční BMW i3. U německého auta s tím problémy nebyly, ale bavorák měl tuhou trubkovou konstrukci z vysokopevnostních materiálů. Atom nic takového nemá a chybějící středový sloupek jistě přináší výzvu, jak to udělat, aby se karoserie v každé zatáčce nekroutila.
Další otazník visí nad ruským operačním systémem Atom OS, který ovládá veškerou elektroniku vozu. Právě ten bude ve skutečnosti rozhodovat o tom, zda auto bude v praxi fungovat, či nikoliv. Z příkladu Volkswagenu přitom dobře víme, že začátky nebývají snadné — o to víc je na místě opatrnost, když výrobce slibuje, že systém dokáže komunikovat i s přístroji v chytré domácnosti.
Pokud jde o samotný pohon, synchronní elektromotor s permanentními magnety uložený nad zadní nápravou vznikl údajně přímo pod taktovkou Rosatomu. Má výkon 204 koní a z nuly na stovku s ním auto zrychlí za necelých osm vteřin. Maximální rychlost je omezena na 170 km/h, což je na malé auto docela velkoryse nastavený limit.
V Atomu ostatně překvapí i velká baterie s kapacitou 77 kWh, která autu nadělí dojezd 500 kilometrů podle WLTP. Maximální dobíjecí výkon výrobce neudává, slivšak doplnění baterie z 0 na 80 procent její kapacity za půl hodiny.
Na papíře tedy Atom nevypadá vůbec zle, horší už je to při pohledu na některé detaily. Z fotografií ze zahájení výroby je například patrné, že čep zámku dveří konstruktéři umístili na nešikovném místě v prahu, tlačítka na volantu pak působí vyloženě amatérsky. Vrcholem podivnosti je displej zasazený přímo do věnce volantu, takže se spolu s ním neustále otáčí. Cena Atomu je přitom velmi vysoká, ohlášených 3,98 milionu rublů odpovídá přibližně jednomu milionu korun.
Moskvič počítá s tím, že letos vyrobí každý den zhruba dvě desítky Atomů, v příštích letech má roční produkce dosáhnout 10 tisíc kusů. Je však otázkou, zda si auto, cenově evidentně odtržené od reality, tolik zájemců vůbec najde.
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