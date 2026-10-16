Levné opravy i po záruce. V Evropě vznikne čínská servisní síť pro baterie elektroaut

Největší světový výrobce trakčních baterií otevřel v Norsku moderní servis na jejich opravu. Zatím jde o druhé takové středisko v Evropě, další ale mají rychle přibývat. Majitelům elektromobilů se tak rýsuje možnost cenově dostupných oprav i po konci záruční lhůty.
První elektrická škodovka se začala prodávat v lednu 2020 – kdo si ji tehdy pořídil, tomu skončí napřesrok tovární záruka. Zároveň má ale štěstí, elektrické Citigo totiž vozí v podlaze baterii od čínského výrobce CATL. A ten nedávno otevřel severně od Osla své dosud největší servisní centrum pro vysokonapěťové akumulátory mimo území Asie.
Zařízení fungující pod servisní značkou Ning Service má rozlohu více než osm tisíc metrů čtverečních a přináší zásadní přelom při opravách trakčních baterií elektromobilů: Namísto plošných výměn celých bateriových bloků chce nabídnout modulární opravy na úrovni jednotlivých článků.
Skutečnost, že si CATL pro svou servisní vlajkovou loď vybral právě Norsko, je logická. V zemi se s výjimkou speciálních vozidel spalovací auta vůbec neprodávají, a podíl elektromobilů na trhu tak dosahuje působivých 96 procent. Potenciálních zákazníků je tu dostatečné množství.
Spuštění norského centra je však pouze začátkem rozsáhlé globální strategie, v jejímž rámci CATL plánuje vybudovat celosvětovou síť Ning Service, pokrývající přibližně stovku klíčových metropolí. V současnosti působí v Evropě kromě Norska už jen v tureckém Istanbulu.
Mimoto má ovšem CATL v Evropě smluvně podchyceny téměř dvě desítky partnerských servisních míst, přičemž do budoucna plánuje rozsáhlou franšízovou síť čítající stovky poboček. Hlavním cílem této expanze je zkrátit dojezdové vzdálenosti pro logistiku vadných baterií z celého kontinentu a nabídnout automobilkám i koncovým majitelům rychlou záruční i pozáruční diagnostiku.
Závadu na baterii tak už nebude třeba řešit jen její kompletní výměnou. Opravy budou prováděny na úrovni jednotlivých modulů, například Škoda Enyaq má podle kapacity baterie takových modulů devět až dvanáct.
Proces opravy v novém specializovaném centru začne počítačovou diagnostikou, při níž se baterie připojí k internímu softwaru. Ten dokáže přesně změřit vnitřní odpor, napětí i kapacitu každého jednotlivého článku a řídicí jednotky. Následně se akupack vyjme z auta, bezpečně se vybije na servisní napětí a v bezprašném zázemí se odklopí jeho ochranný kryt.
Servis nemění celou baterii, technici pouze vyjmou konkrétní poškozený či degradovaný modul a nahradí ho novým nebo průmyslově repasovaným dílem s odpovídající kapacitou. Po výměně se celý akumulátor napěťově vybalancuje, otestuje na těsnost a do jeho řídicí jednotky je nahrán aktuální firmware.
Výměna jediného poškozeného modulu místo celého bateriového packu ušetří majiteli elektromobilu až 85 procent nákladů ve srovnání s nákupem celého nového akumulátoru, uvádí CATL.
Princip výměny jednotlivých modulů namísto celé baterie samozřejmě není nový, tímto způsobem se ostatně v současnosti řeší i většina záručních oprav. Při náhradě vadného modulu se však až dosud používaly takřka výhradně nové díly. Fakt, že CATL i tyto jednotlivé moduly dokáže repasovat, může opět výrazně snížit ceny oprav.
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