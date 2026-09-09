Elektroauta Čína kupodivu také dováží. Počet však Evropě vhání do očí slzy zoufalství

Pokud jde o elektromobily, může Evropa druhé nejlidnatější zemi světa vůbec něco nabídnout? Počet nových aut směřujících do Říše středu jasně ukazuje, že situace je nejspíš ztracená.
Ještě v 80. letech minulého století jezdila drtivá většina z 1,4 miliardy Číňanů na bicyklu. Pak ale do země přišel Volkswagen a v roce 1989 se rozběhla produkce modelu Santana. Začátky to byly skromné, ročně sjelo z výrobních pásů necelých 16 tisíc aut, o šest let později hlásila továrna teprve 100 tisíc vyrobených kusů. Zvláštní postavení vydrželo evropským automobilkám až donedávna, koneckonců to byly právě ony, které postavily tuto zemi na čtyři motorizovaná kola.
Mezitím se ale událo hodně věcí. Masová výroba aut, která se začátkem milénia v Číně spustila, znamenala pro evropské značky zlatý důl. V zemi šlo tenkrát prodat všechno – i vysloužilé technologie, které by v Evropě dávno neprošly. Výsledkem byla přeplněná města utopená ve smogu, ve kterých se chodci pohybovali takřka výhradně s rouškami na ústech.
Normalizační české komunisty by taková situace jistě nevyvedla z míry, ti čínští ale zavedli masivní státní podporu výroby lokálně bezemisních elektromobilů. Ještě předtím však potichu skoupili světové zásoby vzácných zemin potřebných pro výrobu baterií.
Výsledkem je současný stav, kdy Čína chrlí elektroauta v neprodejném množství a snaží se je za dumpingové ceny vnutit každému, kdo je ochoten zaplatit. Současně ale platí, že její auta už dávno nejsou jen špatná a zákazníky si v Evropě nacházejí rychle.
Podle britského listu The Guardian vzrostl podíl elektromobilů prodaných čínskými značkami na západoevropských trzích v prvních pěti měsících letošního roku na 14,2 procenta – každý sedmý bateriový vůz na starém kontinentě má svůj původ v Číně. Prodej 171 800 kusů představuje nárůst tržního podílu o téměř pět procentních bodů oproti stejnému období roku 2025. A to navzdory vysokým clům, která Evropa vůči čínským výrobcům zavedla.
Jaký je naopak pohled Číňanů na elektromobily z Evropy, také výmluvně dokládají přesná čísla. Podle týdeníku Automobilwoche bylo do Čínské lidové republiky v červenci dovezeno pouze 125 elektromobilů, což odpovídá čtyřem automobilům denně. Týdeník cituje generálního tajemníka Čínské asociace osobních automobilů Cui Dongshua, podle kterého bylo za prvních sedm měsíců letošního roku dovezeno do Číny všehovšudy 1705 plně elektrických aut. Jejich počet navíc měsíc od měsíce klesá.
Ještě v roce 2024 dovezla Čína 16 768 elektromobilů, loni jich ale bylo už jen 3475. Mezi nejčastěji importované vozy patří hlavně luxusní modely, typicky Mercedes EQS a Porsche Taycan. V prvním čtvrtletí tak podle analytického portálu Gasgoo našlo v Číně svého majitele například 372 bateriových Taycanů. „Kvůli silné konkurenci mnoho automobilek přešlo na produkci svých elektrických modelů přímo na místě – například BMW tímto způsobem vyrábí v Číně všechny své elektromobily. Nicméně i lokální produkce německých výrobců zde klesá na rekordně nízkou úroveň,“ píše Automobilwoche.
Důvodem je hlavně expanze místních značek do luxusního segmentu, který byl až dosud téměř výhradně v evropské režii. Dobrým příkladem nastalé změny je prémiová značka Yangwang patřící do portfolia koncernu BYD. Ta svůj první showroom otevřela teprve před třemi lety, za krátkou dobu však už stihla připravit Bugatti o titul nejrychlejšího auta světa.
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