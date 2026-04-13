Čínská značka chystá nabíječky s drsnou podmínkou. Na některé řidiče může čekat pokuta

BYD se dokázal protlačit mezi největší automobilky na světě a loni v prodejích elektromobilů dokonce předjel i Teslu. A podmanit by si chtěl i Evropu, kde se zatím stále rozkoukává. Jednou z cest by měla být dokonce výstavba celé nabíjecí infrastruktury, která slibuje pětiminutové nabíjení. Pro některé i úplně nové elektromobily ale bude mít háček: mohou je tam totiž čekat pokuty za zdržování.
Stejně jako má Tesla své Superchargery, plánuje i BYD v Evropě otevřít vlastní nabíjecí síť Flash Charging. Čím se budou odlišovat od stávající sítě? Především nabíjecím výkonem. Ten má dosahovat až 1500 kW. V Číně už takových nabíječek stojí přes čtyři tisíce, do konce roku se jejich počet má dokonce zpětinásobit.
Dá se očekávat, že evropská síť bude cílit na velmi podobný výkon. Co to přitom v praxi znamená? Nejnovější shooting brake Denza Z9GT, Denza je prémiová odnož BYD, zvládne na této nabíječce nabít baterku z 10 na 70 procent za pět minut a z 10 na 97 procent za devět minut. Přitom kapacita akumulátoru je 122,5 kWh a dojezd na jedno nabití 600 km.
Taková rychlost nabíjení je v Evropě nevídaná. Například BMW iX3 s nabíjecím výkonem 400 kW se z 10 na 80 procent dostane asi za 20 minut, čínský Zeekr 7X se 480kW nabíjením doplní stejnou úroveň asi za 16 minut. Oba jsou přitom považováni za absolutní nabíjecí premianty aktuálního trhu s elektromobily.
U Z9GT je taková rychlost nabíjení možná díky spolupráci nabíjecího stojanu s druhou generací baterie BYD Blade, kterou si Číňané také vyvíjejí sami. Jaký by měl být nabíjecí čas na konvenčnějších stojanech – dnes je maximum na veřejném nabíjení většinou 400 kW –, Denza nezveřejnila.
Každopádně síť Flash Charging přichází s Denzou do Evropy, do konce letošního roku má napříč kontinentem vyrůst asi tři tisíce ultrarychlých nabíječek. Podle Diega Pareschiho, což je v BYD ředitel zodpovědný za nabíjení, by nabíječky měly růst hlavně kolem frekventovaných silničních tahů. Rozpovídal se o tom v rozhovoru pro britský Autocar.
Nabíječky mají mít evropský standard CCS2 a podobně jako Superchargery od Tesly budou otevřené i dalším výrobcům. Podle Pareschiho jde hlavně o pohodlí zákazníků. Přesto minimálně jeden háček nad čínskou nabíjecí sítí visí.
„Zatím hledáme způsob, jak odradit lidi nabíjející výkonem 50 kW. Mohli bychom zavést třeba pokuty za překročení určitého nabíjecího času, záležet ale bude i na konkrétním trhu,“ uvedl Diego Pareschi. Jinými slovy, když už BYD ultrarychlou síť postaví, chce, aby z ní nejvíce profitovali jeho zákazníci s auty se schopností rychlého nabíjení.
Ostatně minimálně ve Velké Británii dostanou první majitelé Denzy Z9GT nabíjení v síti Flash Charging na 18 měsíců zadarmo.
V první vlně prodejů se Denza dostane do Německa, Francie, Španělska, Itálie a Velké Británie. Vstup do Česka a na Slovensko už nicméně značka také potvrdila, zatím ale bez konkrétního data.
Denza Z9GT
Téměř 5,2 metru dlouhý shooting brake s rozvorem náprav nataženým na 3125 mm se do Evropy dostane ve dvou verzích. Elektrická má celkem tři motory dohromady s výkonem 850 kW a točivým momentem 1210 Nm. Denza slibuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,7 vteřiny a dojezd 600 km na jedno nabití.
Alternativou bude verze s benzinovým prodlužovačem dojezdu. Tu pohání vedle přeplňovaného benzinového dvoulitru rovněž trojice elektromotorů, celkový výkon ústrojí je 570 kW a točivý moment 1075 Nm. Baterie má v tomto případě 63,82 kWh a stačí na elektrický dojezd 203 kilometrů. S připojením spalovacího agregátu ale atakuje tisícikilometrovou hranici.
Oba modely nabídnou kromě ultrarychlého nabíjení i 11kW AC nabíječku nebo kufr s objemem 495, respektive 478 litrů u hybridu. Vpředu bude vždy 53litrový frunk. Jenže celé si to nechá Denza pořádně zaplatit. Provedení s prodlužovačem dojezdu začíná v Německu na 103 500 eurech (asi 2,52 milionu korun) a elektrická verze dokonce na 117 500 eurech (asi 2,87 milionu korun). Nejsou to nízké částky, pomůže zájmu alespoň angažmá Jamese Bonda, tedy herce Daniela Craiga, jako ambasadora značky?
