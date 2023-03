Cenová válka na spadnutí. Evropa se dočká elektrických aut "pro všechny"

Nedávné odhalení malého elektrického Volkswagenu naznačilo budoucí vývoj evropské elektromobility. Nepůjde v ní o high-end techniku ani odvážné designérské kreace, ale hlavně o pořizovací cenu. Jen pokud bude dostatečně atraktivní, vezmou Evropané elektromobil na milost.

Význam té premiéry lze nejlépe odhadnout podle hodin. Trvalo skoro 35 minut, než se mezi záblesky laserových světel konečně zjevila na pódiu hlavní hvězda večera, Volkswagen ID.2all. Až do té doby defilovaly před publikem milníky historie wolfsburgské automobilky: Brouk, Bulli, Golf, Passat… Ano, byly tam skoro všechny.

A pak přijel on, volkswagen, co má zase psát historii. Podle rozpačitého potlesku přítomného publika se zdálo, jako by čekalo něco trochu jiného. Když ustal vír světel, na pódiu stálo docela obyčejné auto, jaké by klidně mohlo být pokračovatelem zavedeného Pola. První detail, kterého si nelze nevšimnout: žádné elektrické zasouvací kliky, ale stará dobrá madla. Zkrátka "na první pohled volkswagen", jak během večera několikrát zdůraznil nový šéf značky Thomas Schäfer.

Zatímco se až dosud automobilky při stavbě svých elektrických modelů mohly spolehnout na kombinaci dobře situovaných lovců nových trendů a štědré státní podpory, v příštích letech půjde opravdu do tuhého. O výhodách elektromobility budou muset přesvědčit i spokojené majitele spalovacích aut, a to za postupného vysychání dotačních kohoutků. Bez cenově dostupných aut to určitě nepůjde.

Že to i tak nebude snadný úkol, dokazuje nová studie německého inzertního serveru Autoscout24. Současné vysoké ceny elektřiny a snížení státní dotace na elektrická auta vedly podle závěrů studie k přehodnocení pohledu na elektromobil u 40 % oslovených respondentů. Ti by nyní o nákupu elektromobilu uvažovali jen za předpokladu, že klesnou ceny elektřiny. Pro nemalou část z nich je důležitý i návrat vysoké státní podpory, která ještě nedávno dosahovala osmi tisíc eur, tedy skoro 200 tisíc korun. Tato částka se odečítala z ceníkové ceny nového vozu a některé elektrické modely tak nebyly o nic dražší než jejich spalovací protějšky.

Navzdory štědrým dotacím a skutečnosti, že u našich západních sousedů najdeme nejhustší síť dobíjecích stanic v Evropě, jezdí v současnosti elektromobilem pouhých 1,37 % Němců. A to je něco, co musí kapitány automobilového průmyslu znervózňovat. Už proto, že Německo je nejdůležitějším trhem zemí EU a do značné míry má určovat trendy.

Není tedy náhodou, že už dnes známe cenu za Volkswagen ID.2all, který má na trh přijít až v roce 2025 - v přepočtu na koruny vyjde na 600 tisíc. A už vůbec není náhoda, že se Thomas Schäfer při premiéře novinky jen tak mimochodem zmínil, že o rok později přibude volkswagen ještě o něco menší, a tedy i levnější: ID.1 bude za 20 tisíc eur, tedy nějakých 480 tisíc korun.

Zatímco Volkswagen je pověstný tím, že do mediálního prostoru rád vypouští zkušební balónky, jiné automobilky se na blízkou budoucnost připravují v tichosti. Třeba Renault s návratem své "pětky" v elektrické podobě žádný velký humbuk nedělá, přesto její premiéra ohlášená na příští rok může přinést překvapení. Proslýchá se totiž, že cena bude ležet hodně nízko, aby zatopila plánovaným volkswagenům. Což je pozoruhodné i z důvodu, že malý model Zoe, který má Renault 5 vystřídat, automobilka v současnosti prodává za více než milion korun.

Mladoboleslavská Škoda využije v roce 2026 společné platformy s Volkswagenem ID.1 a postaví na ni městské SUV. Svého nástupce tak dostane elektrické Citigo, a to dost možná za podobnou cenu, s jakou v roce 2021 předčasně opouštělo trh. Tedy půl milionu korun.

Malý elektromobil chce příští rok vypustit do světa i Toyota, která s nástupem bateriových modelů dlouho otálela. Měl by být podobný kolínskému Aygu X a stát 600 tisíc. Za podobnou cenu představí svůj městský elektromobil v roce 2025 i Seat.

Cenová bitva v segmentu malých elektrických aut je tedy za dveřmi, zatím ale panuje na trhu klid před bouří. S odstupem nejlevnějším elektromobilem, jaký si motoristé mohou v současnosti koupit, je Dacia Spring. Malé auto s čínskými kořeny si rumunská automobilka cení na 538 400 korun.