Budou ho Češi chtít i bez V8? Porsche radikálně změnilo bestseller, krizi navzdory

Sázka na elektřinu zatím Porsche příliš nevychází. A i když se německá automobilka rozhodla vrátit ke spalovacím motorům, některé modely už bylo složité zarazit. Čtvrtá generace SUV Cayenne proto přijíždí v čistě elektrické podobě vycizelovaná do podoby, která si nezadá s někdejším důrazem na detail Ferdinanda Piëcha. Stane se ale navzdory pohonu opět (nejen českým) bestsellerem?
Nádherné klikaté silničky ve francouzském Provence přímo vybízejí k tomu, vzít na ně sportovní auto. A všudypřítomné skalní masivy zase téměř žadoní o odraz jadrného zvuku benzinového šesti- nebo osmiválce. Jenže v rukou zrovna nedržíme volant od osmiválcového malého sporťáku, ale nové generace Porsche Cayenne. Poprvé výhradně s elektrickým pohonem.
Jenomže víte co? Tohle pětimetrové SUV vážící už v základní verzi bezmála 3,2 tuny, je až nečekaně obratné a dokáže zastat i roli auta na sportovní svezení. Ne, není to stejný zážitek, jako třeba v 911, ale na to, čím auto je, prakticky dokonale klame tělem.
Cayenne je od první generace představené v roce 2002 zlatý důl. Prodalo se ho přes 1,5 milionu kusů a otevřelo dveře ke značce i lidem, kteří by dříve o Boxsteru nebo 911 ani neuvažovali. Právě od Cayennu se pak odpíchla řada „praktičtějších“ modelů včetně Macanu a Panamery. Ani v Česku populárnější Porsche nenajdete, letos má na svém kontě 95 prodaných aut, loni za celý rok pak 272.
Ačkoliv nová generace velkého SUV bude výhradně elektrická, neznamená to konec verzí třeba s osmiválcem. Stávající varianta se spalovacími motory totiž pokračuje souběžně dál jako alternativa. Porsche ji ale mírně vylepší, cílem je třeba dostat do ní modernější multimediální systém z elektrické novinky.
Ta byla v rámci prvních jízd dostupná ve dvou verzích: Cayenne Electric a Cayenne Turbo Electric. Už od dob Taycanu musí staromilci „kousat“, že slovo Turbo nemusí vždycky nutně znamenat přeplňování. Přitom ale právě verze Turbo je neuvěřitelná bestie a nejsilnější Porsche všech dob se sprintem z 0 na 100 km za 2,5 vteřiny: to je teritorium výsostně vlastní dříve jen hypersportům typu 918 Spyder.
Cayenne Turbo Electric má totiž při maximálním možném využití potenciálu elektrického pohonu, to znamená se systémem Launch Control a funkcí overboost, 850 kW, a tedy 1126 koní. K tomu taky až 1500 Nm točivého momentu. A do sedačky vás tahle síla zatlačí spolehlivě. Až máte chvíli pocit, že tohle auto musí popírat fyzikální zákony.
Ono to totiž nevychází jen z až nesmyslného výkonu (za běžných podmínek je k dispozici 630 kW), ale i nečekaně skvělého podvozku a mimořádně komunikativního řízení. Standardně mají všechny verze Cayennu vzduchový podvozek s adaptivními tlumiči. Volitelně se pak dodává řízení zadní nápravy s natočením pod úhlem až pěti stupňů (46 tisíc korun) a pro Turbo také aktivní řízení podvozku známé z nižších a lehčích limuzín Porsche (přes 225 tisíc korun).
Ten kompenzuje pohyby karoserie, auto se proto v zatáčkách téměř nenaklání a to, že jste přejeli nějakou nerovnost, zjistíte až pohledem do zpětného zrcátka. A ve Francii zkoušený Cayenne Turbo měl jak řízenou zadní nápravu, tak aktivní podvozek. Za volantem proto máte pocit, že řídíte minimálně o třídu menší auto, jak i v úzkých prostorech umně manévruje. V řízení cítíte prakticky každý kamínek, podvozek ale do sedačky nic takového nepřenáší.
Na výběr je několik režimů nastavení celého auta od ryze sportovního Sport Plus až po komfortní. V tom nejsportovnějším se auto přiblíží vozovce, podvozek ztuhne, a i když třeba úplně netrefíte nájezd do začátky, technika vaši chybu pochytá a nedovolí být autu nedotáčivé nebo naopak přetáčivé. Ano, pokud přestřelíte opravdu hodně, fyziku ani téměř geniální podvozek Porsche přelstít neumí. V naprosté většině situací je ale neocenitelným pomocníkem.
Zkušenější řidiče nechá Cayenne i zdánlivě vypnout stabilizaci, takže zatáčky zvládnete projet bokem. Také tady ale nakonec elektronika zasáhne dřív, než byste třítunovou masu roztancovali až příliš. A v komfortním režimu je zase i z nejsilnějšího Porsche všech dob pohodlné SUV prakticky na každý den.
Jenže větší smysl bude asi zájemcům nakonec dávat základní provedení, které má sice také dva elektromotory, ale celkově „jen“ 325 kW při využití Launch Control a funkce overboost. Běžně je to pak 300 kW. Na 100 km/h mu to sice trvá 4,8 vteřiny, i to je ale na tak velké a těžké auto působivá hodnota. Škoda jen, že aktivní řízení podvozku do základní verze na rozdíl od natáčení zadní nápravy nepořídíte.
Ne že by snad normální vzduchový podvozek nebyl nadprůměrně jistý a komfortní, když však jednou zkusíte aktivní řízení... Běžnou jízdou jsme se v základním Cayennu Electric nakonec na testovací trase v horách (tedy se stoupáním a klesáním) dostali na spotřebu 22,7 kWh / 100 km. A to není tak daleko tabulkovým hodnotám (rozmezí 19,7 - 21,8 kWh/100 km). Navíc jsme se zrovna neloudali.
Jízda má ovšem i své drobné zápory. Rychle si třeba všimnete velmi širokých A-sloupků, které ztěžují výhled z auta šikmo ven a umí schovat i protijedoucí auto. Elektromobilisty nepotěší také rekuperace. Cayenne ji sice má, ale funguje jen v režimu „zapnuto“, „vypnuto“ nebo „adaptivní“. Chybí možnost nastavení intenzity i třeba řízení jedním pedálem. Navíc pokud Cayenne neeviduje auto před vámi, rekuperace není kdovíjak silná. V praxi vás to nutí šlapat na brzdový pedál, což byl i záměr automobilky. Jednopedálové ovládání prostě nemá v DNA.
Čistě subjektivně bychom eliminovali i umělý zvuk motoru, který se na řidičovo přání může linout z vnitřních reproduktorů. Že bude elektrické SUV bez osmiválce znít jako osmiválec, působí spíše směšně.
Nabíjení rychlé jako jízda sama
Obě zkoušené verze elektrického Cayennu mají v útrobách 113kWh baterii. Jde o celkovou kapacitu, využitelnou si značka nechává pro sebe. Papírově znamená velká baterka dojezd až 643 km, respektive 624 km u verze Turbo.
Auto stojí na 800V elektrické architektuře, která znamená maximální nabíjecí výkon až 400 kW. Z 10 na 80 procent tak má stačit 16 minut, podle zástupců značky dokonce ještě při 60 procentech kapacity proudilo do auta 300 kW. Pokud přijedete ke 400V nabíjecí stanici, pak maximální výkon klesne na stále nadprůměrných 200 kW. Palubní AC nabíječka má standardně 22 kW, z 0 na 100 procent se tak baterka nabije za necelých šest hodin. SUV má nabíjecí porty na obou stranách: vlevo připojíte AC i DC kabel, vpravo pouze AC kabel.
Už při uvedení Porsche lákalo na možnost až 11kW bezdrátové nabíjení, tedy bez nutnosti zapojovat kabel. Stačí přijet nad indukční desku a nabíjení, podobně jako třeba u mobilů, začne automaticky. Při uvádění Cayennu Electric na trh ale tato funkce dostupná není, objevit se má až později.
Vnější design pokračuje v linii nastavené předchůdcem, překvapí jen výraznější designové odlišení klasického provedení a verze Turbo. Díky jiným nárazníkům nebo šedivému logu poznáte rozdílné verze okamžitě.
Interiér je pak plný obrazovek. Standardní jsou dvě: 14,25palcový OLED displej budíků a zakřivený centrální OLED displej. Před spolujezdcem je za příplatek necelých 53 tisíc možné mít 14,9palcovou obrazovku, na níž si lze i během jízdy přehrávat třeba videa z YouTube. Displej se totiž při jízdě odcloní tak, že na něj řidič nevidí. Aby ale spolujezdec slyšel zvuk, musí si připojit bezdrátová sluchátka.
Centrální zakřivená obrazovka je zřejmě nejdiskutovanějším prvkem kabiny. Automobilka tvrdí, že je vše intuitivní a software je v praxi skutečně plynulý a rychle reaguje na pokyny. I tak jsou ale některé funkce zrovna v místě zakřivení displeje, což na ovládání není úplně komfortní. Také za jízdy je složitější hledat, co je zrovna v horní a co ve spodní části obrazovky. Díky patří inženýrům alespoň za fyzická tlačítka klimatizace, směr vzduchu z výdechů už ale nastavíte opět jen přes obrazovku. Přínos nového řešení je tak podle nás přinejmenším diskutabilní.
To však nic nemění na tom, že si Porsche s elektrickým Cayennem vyhrálo. Navzdory velikosti a váze auto skvěle jezdí a uvnitř je příkladně velké (kufr má 781 až 1588 litrů, k tomu je vpředu 90litrový frunk). Kdo chce, může také sáhnout třeba po volitelném off-road paketu, který zvedne světlou výšku až na 245 mm. Možností individualizace celkově novinka přeskočila výrazně všechny předchozí Cayenny.
Základní Cayenne Electric vyjde bez příplatků na 2 696 072 korun, to je přitom jen o asi 95 tisíc korun více, než kolik stojí základní spalovací verze. Cayenne Electric Turbo vyjde na 4 249 090 korun a v konfigurátoru už najdete i prostřední verzi Cayenne S Electric s maximálním výkonem až 490 kW a cenou od 3 242 084 korun. Kromě SUV se opět nabízí i verze kupé, a to rovnou ve všech třech variantách s cenami od 2 793 946 korun.
