Plán na gigafactory v Česku není mrtvý, VW podle Škody Auto čeká na lepší pobídky

Česká pošta, pokud nenastartuje transformační kroky, se ke konci roku může dostat do insolvence. Loni státní podnik vykázal ztrátu 1,5 miliardy korun. Na tiskové konferenci to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ministerstvo spolu s vedením pošty chystá transformační projekt, který bude spočívat v rozdělení firmy na státní podnik zajišťující základní služby objednávané státem a komerční část poskytující balíkové služby nebo logistiku. Do poloviny roku by měly být schváleny základní transformační dokumenty, na podzim by mělo začít rozdělování podniku.

S ministerstvem financí a průmyslu a obchodu chce Rakušan najít model financování, který by poště pomohl překlenout následující dvouleté transformační období. V roce 2025 již chce mít poštu v novém schématu zcela rozdělenou s tím, že komerční část bude v zisku.