Bez médií, bez lesku i bez Muska. Tesla, co nemá volant a pedály, zatím budí rozpaky

Dva roky trvalo Elonu Muskovi, než na silnice v texaském Austinu dokázal dostat první taxíky bez volantu a pedálů. Ve čtvrtek 3. září Tesla spustila jízdy v Cybercabu, zájemci ale zatím musí počítat s různými omezeními. Zahajovací akce navíc byla podle amerických médií na Teslu nezvykle komorní. Elon Musk se jí dokonce ani nezúčastnil.
„Žádný živý přenos, nevpuštěná média a kromě příspěvků několika zarytých fanoušků Tesly na sociální síti X jen velmi málo informací, z nichž se dá čerpat.“ Tak popsal spuštění jízd Tesly Cybercab americký magazín Electrek věnující se dlouhodobě elektromobilitě. „Nezvykle tiché uvedení Tesly Cybercab,“ hlásí pro změnu titulek magazínu The Verge.
Ten také dodává, že pozvána byla jen hrstka influencerů dlouhodobě podporujících Teslu, kteří stejně museli podepsat prohlášení, že jakékoliv informace z akce zveřejní až po jejím skončení, nikoliv během ní. Agentura Reuters pak uvedla, že šéf Tesly (a třeba i sociální sítě X) Elon Musk se uvedení osobně vůbec nezúčastnil a celá prezentace vedení automobilky trvala jen zhruba patnáct minut.
Pro Teslu je podobná komorní akce netypická. Uvedení nového vozu bývá většinou pompézní se stovkami hostů a novinářů, Elon Musk si ho pak navíc nenechá ujít. Překvapuje to tím spíše u prvního skutečně plně autonomního modelu Tesly, který nemá volant ani pedály. Autonomní řízení je technologií, kterou Musk označuje za budoucnost své automobilky roky.
Zájemci o svezení Cybercabem zatím mají možnost jen v texaském Austinu, domovském městě Tesly, navíc jen s omezenou flotilou 45 aut a jen v některých částech města. Jak rychle se bude flotila rozrůstat, je otázkou, americké úřady totiž omezují počet aut bez volantu i pedálů, které mohou výrobci prodávat. V rámci testování ale žádná omezení neplatí.
Celkem má přitom jen v Texasu americká automobilka zaregistrovaných 450 autonomních taxíků. Jde nicméně o modely založené na Tesle Model Y s volantem, pedály a dalším vybavením. Od běžných aut, která potkáte na ulici, se odlišují jen hardwarem a softwarem.
Automobilka při uvedení novinky také oznámila, že její stávající robotaxi už zvládly ujet 1,6 milionu kilometrů bez jakéhokoliv dozoru. Přitom ještě začátkem prázdnin Tesla uváděla jen 611 tisíc kilometrů bez dozoru. Za poslední týdny se tedy povedlo výrazně zvednout počet jízd, Electrek píše dokonce o tom, že v podstatě všechny jízdy za poslední týdny už musely být bez dozoru. Oproti konkurenčnímu Waymu, které robotické taxíky provozuje od roku 2020, jde ale stále jen o zlomek nájezdu bez dohledu.
Dohromady si podle Tesly lze objednat jízdu v robotaxi v šesti městech. Služba je dostupná dále i v San Franciscu a okolí, tam ale nicméně výhradně pod dozorem. V ostatních oblastech mohou všechna auta jezdit bez něj.
Jestli pro zákazníka v Austinu přijede Model Y nebo Cybercab, je podle Tesly náhoda, auto si není možné vybrat. Při jízdě v Cybercabu platí řada omezení, například kvůli uchycení sedačky v autě momentálně nemohou jezdit děti mladší třinácti let. Hardware a software pro autonomní jízdu by pak v Cybecabech měl být stejný jako v aktuálně používaných Modelech Y, znamená to jejich omezené použití jen v určitých dříve zmapovaných oblastech.
Slib, že by auto mělo být dostupné i běžným zájemcům, který Musk řekl před dvěma lety, když Cybercab ukázal poprvé, tak zatím není možné splnit. Tesla nicméně poprvé nabízí zájemcům z řad provozovatelů taxislužeb možnost vyjádřit prostřednictvím formuláře zájem o nákup flotily autonomních taxíků.
Tesla je zatím skoupá, i co se týká technických údajů, na svých stránkách se pouze chlubí světlou výškou Cybercabu, která je 144 mm, dále celkovou šířkou 1754 mm nebo výškou 1408 mm. The Verge s odkazem na formuláře Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) uvádí, že auto používá 48kWh baterii, elektromotor s výkonem 163 kW roztáčející přední kola a váží 1412 kilo. Je to tak vůbec nejlehčí Tesla, která by měla být zároveň i tou nejúspornější.
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