Až do úplného zemdlení. Norové znovu tvrdě testovali dojezd 24 elektromobilů

Největší nezávislý test reálného dojezdu elektrických aut má nového vítěze. Není jím favorizované BMW iX3, ale překvapivě auto z Číny. Norský závod EL Prix se jede dvakrát ročně, v lednu a červnu. Auta vyrážejí na cestu s plně nabitou baterií a závod pro ně končí až tehdy, když nemají sílu dál pokračovat v cestě.
Norské klání organizované místním autoklubem a oborovým časopisem Motor má pravidla nastavena maximálně objektivně. Vítězem není auto, které dojede nejdál, ale takové, jehož dojezd se nejvíc odchýlí od výrobcem udávaného dojezdu podle metodiky WLTP, samozřejmě do plusových hodnot. Což je nakonec jediná možnost, jak spravedlivě porovnat auta různého výkonu a velikostí trakční baterie.
Letošní červnový test byl zvláštní tím, že se v něm neobjevil ani jeden model od Tesly nebo koncernu Volkswagen, uvádí časopis Motor. Ten s uspokojením konstatoval, že se po delší odmlce vrátila do závodu Toyota poté, co rezignoval její dosavadní norský šéf Piotr Pawlak. „Všichni vítáme Toyotu. A doufáme, že se Pawlakův postoj, že v testu dojezdu klademe příliš velký důraz na dojezd, do historie zapíše jako vtip, a ne jako návod pro ostatní,“ komentuje návrat japonské značky Motor.
Přestože jsou pravidla EL Prix nastavena jinak, při praktickém testu vždycky platí, že auta, která dojedou nejdál, na sebe strhávají velkou pozornost. Nejdelším dojezdem v historii EL Prix se pyšní americký Lucid Air s 832 ujetými kilometry. Testeři nedoufali, že by toto číslo letos někdo překonal: BMW iX3, auto s nejdelším udávaným dojezdem ze soupisky závodníků, mělo podle WLTP dojezd „pouhých“ 770 kilometrů.
Poměrně značnou část závodu to ale vypadalo, že BMW rekord Lucidu navzdory předpokladům pokoří. Jenže ke konci, když už iX3 zůstala na silnici jako jediná z celé čtyřiadvacítky aut, začalo hustě pršet. A optimistický ukazatel dojezdu začal zobrazovat docela jiná čísla.
Chvíli to dokonce vypadalo, že BMW nedosáhne ani na výrobcem udávaný dojezd. „ Poté co jsme vystoupali na kopec, vysadila klimatizace, takže se auto začalo mlžit. Ale po následné jízdě z kopce se zase natolik zregenerovalo, že se funkce klimatizace obnovila a iX3 ujela ještě dalších dvacet kilometrů,“ popisuje poslední fázi závodu kopilot Ole Henrik Johansen.
BMW nakonec zastavilo po 781 kilometrech jízdy, čímž překonalo deklarovaný dojezd o 11 kilometrů. Dojelo sice ze všech aut nejdál, ale na vítězství v závodě to nestačilo. Aut, která byla v překonávání vlastního deklarovaného dojezdu lepší než iX3, bylo nakonec víc.
Nejlépe ze všech si překvapivě vedlo velké čínské rodinné MPV Xpeng X9. Auto s délkou téměř 5,3 metru papírově slibuje dojezd 580 kilometrů, nakonec mu však síla došla až po 646 kilometrech. Za volantem Xpengu seděla Tina Mordalová, která si vítězství vůbec nepřipouštěla. Xpeng totiž velmi dlouho ukazoval na počítadle dojezdu nulu, ale auto pořád jelo dál. „Sice mělo pomalejší odezvu plynového pedálu, ale požadovanou rychlost nabrat i za této situace dokázalo,“ upřesňuje řidička.
Z pelotonu 24 elektrických aut tak v letošním letním závodě EL Prix vyčnívala ve skutečnosti jen dvě auta: Vítězný Xpeng X9, který překonal deklarovaný dojezd o 11,4 procenta, a pak také MG IM6, které naopak o jedenáct procent svého deklarovaného dojezdu nedosáhlo. Zbývajících 22 elektromobilů pak dojelo přibližně tak daleko, jak slibuje jejich výrobce. Změřený dojezd aut v testu EL Prix a jeho srovnání s deklarovaným dojezdem podle automobilky najdete v tabulce níže:
Značka, typ
Dojezd podle WLTP (km)
Dojezd naměřený v EL Prix (km)
Odchylka v %
BMW iX3 50 xDrive
770
781
+1,5
Lucid Gravity
748
720
-3,7
Mercedes CLA 350 4Matic
708
675
-4,7
Mercedes GLC 400 4Matic
643
665
+3,4
Polestar 3
625
601
-3,8
Toyota C-HR+
607
587
-3,4
Hyundai Ioniq 9
600
566
-5,7
Kia EV4
594
575
-3,3
Xpeng X9
580
646
+11,4
Mercedes GLB 350 4Matic
563
593
+5,3
smart #5
540
556
+3,0
Kia EV5
520
509
-2,1
Citroën ë-C5 Aircross
513
500
-2,5
Toyota bZ4X
506
506
0,0
MG IM6
505
446
-11,7
MGS6
485
502
+3,4
Mazda 6e
479
485
+1,2
BYD Atto EVO
470
460
-2,1
Changan Deepal S05
445
431
-3,2
Kia PV5
412
420
+1,8
KGM Musso EV
379
369
-2,6
Hyundai Inster
360
373
+3,5
Dongfeng Vigo
340
348
+2,3
Kia EV2
308
325
+5,4
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