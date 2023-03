Jezdí jako z praku. Hyundai znovu pátralo mezi legendami, i tentokrát mu to vyšlo

Skoro už se zdálo, že proudnicovým karoseriím odzvonilo. A že auta, jakými se kdysi proslavila Tatra, patří nenávratně do historie. Příchod elektromobility ale ukázal, jak obrovský vliv má aerodynamika na spotřebu, zejména při dálničním tempu. Potvrzuje to i první jízda s elektrickým Ioniqem 6 v okolí španělského Madridu.

Zahraniční novinářské prezentace mívají svá úskalí. Třeba v tom, že se jezdí ve dvojici, a jeden nikdy neví, jak spolujezdec jízdu pojme. Kolega ze specializovaného serveru na elektrická auta vypadá na pohled klidně, a i tak jezdí, pokud právě točí svůj videoblog Zaostřeno na spotřebu. Ale jakmile si nepotřebuje třídit v hlavě myšlenky, šlápne občas nečekaně na plyn. Až do té míry, že zaskočený spolujezdec začne bezmocně lomit rukama, jak spolu s akcelerací přestává mít kontrolu nad svým bytím.

A zatímco tedy řežeme zatáčky silnice k vrcholkům španělského pohoří Guadarrama, každou chvíli ostříme na spotřebu. Jsou to docela pozoruhodná čísla: když vystoupáme do dvou tisíc metrů nadmořské výšky a kolem nás jsou k vidění zbytky sněhu, ukazuje palubní počítač 23 kWh na sto kilometrů. A když o pár desítek kilometrů později sjíždíme zpět k Madridu, konečná spotřeba se ustálí na osmnáctce. Na auto se dvěma elektromotory, pohonem všech kol a výkonem 325 koní to není zlé, automobilkou udávaný dojezd 583 kilometrů se zdá být celkem snadno dosažitelný.

Ostatně mistrem nízké spotřeby býval i první Ioniq, který vyjel na silnice před šesti lety. Od té doby se toho hodně změnilo, nabízená baterie má dnes třikrát větší kapacitu a 800voltové rozvody zase dovolují superrychlé nabíjení výkonem 350 kWh. Elektromobilním pionýrům to stále zní jako sci-fi. Stačí postát u nabíječky nějakých pět minut, aby auto načerpalo energii na dalších dvě stě kilometrů.

Současná Hyundai se nejen rychle nabíjejí, ale na silnici jsou navíc k nepřehlédnutí. Už z Ioniqu 5 sálá duch 70. let, když jeho nápadně hranatá karoserie připomíná Sartorelliho Fiat Ritmo. Nový Ioniq 6 zase vypadá jako kombinace Citroënu C6 a Porsche 911, což ovšem hrozí každému, kdo se pokusí postavit auto ve tvaru oblouku.

K tomu, aby z toho nakonec nevyšel Volkswagen Brouk, je třeba nešetřit plechem. Delší karoserie zároveň lépe usměrňuje proudění vzduchu, takže Ioniq 6 měří bezmála pět metrů. A vzduch kolem něj obtéká vskutku hladce: koeficient cx na úrovni 0,21 je špičkovým výsledkem, pro který už je třeba vyvinout i nadstandardní úsilí. Třeba autu nadělit přední klapky pro přívod vzduchu, které se samočinně zavřou vždy, když elektrické ústrojí nepotřebuje chladit.

K tomu je Ioniq 6 opravdu placaté auto. Již zmíněný Citroën C6 přerostl jen o tři centimetry, přičemž francouzští konstruktéři si nemuseli lámat hlavu s tím, jak do podlahy umístí bateriové moduly.

Korejci si při řešení celkem nízkého interiéru pomohli drobným trikem: Rozvor náprav natáhli na maximum, takže získali takřka nadbytečné množství místa v podélném směru. Nevadí tedy tolik, že cestující na zadních sedadlech sedí nízko nad podlahou, když mohou před sebe pohodlně natáhnout nohy. Jestliže by se tedy při pohledu zvenčí mohlo zdát, že na zadní sedadla se pohodlně usadí jenom děti, ve skutečnosti musí člověk měřit metr osmdesát, aby se hlavou dotýkal polstrování stropu.

K vnitřnímu prostoru tak nelze mít připomínek, v rámci možností to nemohlo dopadnout lépe. Jediným sporným bodem zůstává čtyřsetlitrový prostor pro zavazadla, který je přístupný skrz úzký otvor víka kufru. I když tak Ioniq 6 nevypadá, ve skutečnosti jde o tříprostorový sedan. Jako liftback s pátými dveřmi by možná udělal do světa větší díru.

Nízká karoserie se naštěstí propsala i do jízdních vlastností - když má řidičovo sedadlo blíže k silnici, je jízda vždy o něco bezprostřednější. Ioniq 6 dokáže být velmi rychlý, to se ale rozumí samo sebou. Co však už není takovou samozřejmostí, je vyladění brzdného účinku, srozumitelné ovládání palubních přístrojů a přiměřená míra komfortu. A také fakt, že vnitřní hluk není u Ioniqu 6 téma.

Zatímco tedy zvenku to vypadá na bezbřehé sportování, ve skutečnosti jde o auto na dlouhé cesty. Ekologické materiály, ze kterých je vyroben interiér, vypadají civilně, žádný přehnaný luxus. Ioniq si na něj ostatně nehraje ani cenou, ta začíná už na 1 159 900 korunách za provedení s výkonem 150 koní a 53 kWh baterkou. O půl milionu víc pak chce automobilka za špičkově vybavenou čtyřkolku s více než dvojnásobnou silou, přičemž využitelná kapacita akumulátoru je v tomto případě 77,4 kWh.