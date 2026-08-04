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Elektromobilita

Audi křísí uznávaný prodejní propadák. Snižuje už tak absurdní spotřebu svého předchůdce

Svého předchůdce připomíná nová A2 e-tron především při pohledu zezadu.
Ten se snaží těžit z odkazu původní hliníkové A2, která byla počátkem století drtivě inovativní, ale drahá.
Novinka sází na elektrický pohon, zatím je potvrzená verze s baterkou, která má využitelnou kapacitu 58 kWh.
Audi slibuje spotřebu 12,8 kWh / 100 km: to je ekvivalent 1,3 litru nafty na 100 km.
Takových hodnot auto dosahuje i kvůli špičkové aerodynamice, která je dokonce lepší než u původní A2.
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Svého předchůdce připomíná nová A2 e-tron především při pohledu zezadu. |
Foto: Audi
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Retro je v módě a zdaleka se na něm nechtějí vozit jen francouzské nebo italské automobilky. Do minulosti sáhlo i Audi a vytáhlo model, který byl kdysi skoro vysmívaný, dnes je z něj ale ceněná (a drahá) klasika. A2 se vrací jako elektromobil, pořád si ale drží původního inovativního ducha. Úpornější Audi totiž historie nepamatuje.

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Lehká hliníková karoserie, pokročilá bezpečnost a naftová verze jezdící za tři litry na 100 km. Původní Audi A2 dozrálo v uznávaný youngtimer, třebaže původně prodejního úspěchu nedosáhlo. Bylo drahé na pořízení i opravy. Daň za mimořádnou inovativnost. Už jednou Audi zvažovalo, že ducha aerodynamického hatchbacku vrátí, nakonec k tomu ale nedošlo. Čas nastal až v plně rozjeté elektrické éře.

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Nová A2 e-tron sice zepředu původní auto příliš nepřipomíná, vzadu s typickým tvarem střechy a dvojitým oknem je to ale jiná písnička. Není to navíc jediný odkaz na původní A2.

„Audi A2 e-tron s volitelným úsporným balíčkem a výkonem 140 kW má spotřebu 12,8 kWh / 100 km. To představuje ekvivalent zhruba 1,3 litru nafty na 100 km. Jinými slovy, Audi A2 e-tron má poloviční spotřebu jako kdysi A2 1.2 TDI. Navzdory tomu, že je větší,“ říká technický šéf projektu nové A2 Michael Schurr.

Inženýři si vyhráli s aerodynamikou: auto má zakrytovaný podvozek, aerodynamické klapky v masce a nárazníku, přední a zadní spoiler, křidélka před předními koly nebo speciální design samotných disků. Výsledkem je, že v nejúspornější verzi je koeficient odporu vzduchu na úrovni 0,24, což je nejlepší hodnota ze všech kompaktů Audi. Původní A2 měla 0,25.

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Nová A2 e-tron stojí na známé platformě MEB s pohonem zadních kol v její nejaktuálnější variantě. Spotřeba 12,8 kWh / 100 km připadá na verzi s baterií, která má využitelných 58 kWh. Teoreticky tak zvládne novinka ujet na jedno nabití až kolem 560 kilometrů; pro srovnání VW ID.3 Neo se stejnou technikou a vyšší spotřebou ujede 490 kilometrů.

Maximální nabíjecí výkon bude u této konkrétní varianty 105 kW u DC a 11 kW u AC stojanu, z 10 na 80 procent to tak zabere 26 minut. Součástí výbavy bude obousměrné nabíjení, tedy funkce V2L či V2H.

V nabídce ale bude více verzí, ta nejsilnější má 240 kW, po vzoru ID.3 Neo se dá očekávat také uvedení dalších dvou baterií s využitelnými 50, respektive 79 kWh.

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Ne všude se ale elektrická novinka svým duchovním předchůdcem inspirovala. Dobře je to vidět hlavně na hmotnosti, která je oproti původní A2 s 1,9 tuny (jde, podobně jako u dojezdu, o odhad britského magazínu Autocar) téměř dvojnásobná. Novinka bude také větší: kdysi byla A2 malé auto, teď by mělo jít o kompaktní hatchback.

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Definitivně A2 e-tron odhodí maskování letos na podzim, pravděpodobně na pařížském autosalonu. Pak by mohla být známá i cena, která bude určitě vyšší než u VW ID.3 Neo. Ten s 58kWh baterkou stojí od 919 tisíc korun.

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