Ani ostrý hřebík není problém. Baterie BYD Blade má vydržet extrémní podmínky i časté nabíjení
Je považována za jednu z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších baterií v elektromobilech a plug-in hybridech, přičemž vozy BYD si bez ní už ani nejde představit. Lamelová baterie Blade patří k výkladním skříním čínské techniky, kterou postupně začali napodobovat i další výrobci. V čem je tak výjimečná?
Vypadá jako plochý obdélník složený z několika zhruba devět centimetrů širokých a jen 13,5 milimetru vysokých lamel. Oproti klasické nikl-kobalt-magnéziové (NCM) baterii zabere výrazně méně místa, vydrží přitom až 2,5krát více nabíjecích cyklů, má vyšší energetickou hustotu i delší dojezd.
Baterie BYD Blade se poprvé objevila v roce 2020, kdy začala její velkosériová výroba. V Číně pro ni vznikla dokonce nová továrna, kterou postavili zhruba za rok. Plánovaná kapacita? Až 20 GWh ročně.
Lamelová baterie BYD Blade využívá chemii LFP, tedy lithium-železo-fosfát. To přináší některé výhody: pomalé zahřívání, nízké uvolňování tepla a žádné uvolňování kyslíku. K tomu vydrží až pět tisíc nabíjecích cyklů a povrchová teplota i v extrémních případech dosahuje maximálně 60 stupňů Celsia. Pro srovnání, běžná NCM baterka se může dostat až na 200 stupňů Celsia.
Tyto extrémní podmínky mohou nastat třeba při proražení baterky hřebíkem. BYD tvrdí, že u baterie Blade ani to není problém. Při pokusu o proražení z ní nezačal vycházet kouř, ani nedošlo k jejímu vznícení. Zmíněný plochý obdélníkový tvar také není samoúčelný, protože zlepšuje účinnost chlazení a výkonnost předehřevu.
Navíc její kompaktní rozměry spolu s architekturou Cell-to-Body (CTB), kterou vozy BYD používají, znamenají, že je baterie přímou nosnou součástí konstrukce vozu.
Tím vzniká mimořádně tuhý rám, který lépe rozvádí síly při nárazu a zvyšuje ochranu posádky. Podle automobilky přináší CTB až o 60 procent vyšší torzní tuhost karoserie, vyšší odolnost při čelních i bočních nárazech a zároveň omezuje deformaci prostoru pro cestující.
Pokud bychom nahlédli dovnitř baterie BYD Blade, našli bychom tam hliníkovou strukturu ve tvaru včelí plástve. Na horní i spodní straně jsou pak desky zvyšující tuhost ve vertikálním směru.
Prvním autem, které baterii BYD Blade dostalo, byl v červnu 2020 elektrický sedan Han. Od té doby se rozšířila do všech elektromobilů i plug-in hybridů prodávaných na českém trhu v upravené podobě s nižší kapacitou a jiným tepelným managementem.
V tuto chvíli to znamená pět elektromobilů od městského Dolphinu Surf až po rodinné SUV Sealion 7 a šest plug-in hybridů od malého Dolphinu-G DM-i až po velké SUV Seal U DM-i.
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Dojezd na jedno nabití dosahuje až 570 kilometrů v případě elektrického sedanu Seal, respektive až 125 kilometrů v případě plug-in hybridu Seal U DM-i.
BYD byla první automobilkou, která lamelovou baterii uvedla do sériové výroby, někteří další výrobci se jí snaží napodobit. Jiní naopak s BYD spolupracují a baterii Blade nabízejí ve svých elektromobilech, především pak na čínském trhu. Mezi partnery BYD tam patří třeba japonská Toyota.
Horkou novinkou letošního roku je druhá generace baterie BYD Blade, která má o pět procent větší energetickou hustotu než stávající provedení. A především pak umožňuje superrychlé nabíjení Flash Charging na příslušných nabíjecích stanicích s výkonem až 1500 kW, které BYD chce stavět nejen v Číně, ale i napříč Evropou. To znamená, že z 10 na 97 procent se dostane za pouhých devět minut.
Výrazně se zlepšilo také fungování baterky při velmi nízkých teplotách: v minus 30 stupních Celsia se z 20 na 97 procent druhé generace baterie Blade dobije za 12 minut.
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Vývoj druhé generace baterie trval šest let a právě rychlost nabíjení – srovnatelná s dotankováním paliva – má být její největší výhodou. Mimo nabíjení se povedlo také prodloužit dojezd, v prémiovém elektrickém modelu Denza Z9GT, který se brzy začne prodávat i v Evropě, má podle čínského testovacího cyklu až 1036 kilometrů.
BYD dále zapracoval i na bezpečnosti, upraven byl například systém tepelného managementu. Cílem je tedy nadále zůstat na špičce bateriové technologie v nových elektromobilech.
Článek vznikl ve spolupráci s BYD.
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