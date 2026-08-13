Aby se vyhnul vysoké pokutě, spojí Porsche s Číňany. Emise jsou pro VW nadále velký strašák

Debata o pokutách za vyšší flotilové emise v poslední době ustoupila trochu do pozadí, rozhodně ale nezmizela. Evropská pravidla jsou nadále přísná. Své o tom ví i koncern Volkswagen, kterému dokonce hrozí miliardová pokuta. A tak se rozhodl „zbavit“ Porsche, které se o své emise bude dělit s Číňany.
Už dlouho je to velmi rozšířený trend. Aby automobilky splnily evropské emisní cíle a zároveň nemusely prodávat více nízkoemisních či bezemisních aut, spojovaly se s jinými výrobci elektromobilů. Jejich nulové emise tak některým značkám dávaly určitý bianco šek na prodej aut s vyššími emisemi a výrobcům jako Tesla to přinášelo vítanou finanční injekci.
Stejnou věc teď pro roky 2026 a 2027 udělal Volkswagen, jak zjistil oborový magazín Automotive News Europe. Loni totiž německý koncern nesplnil stanovený průměrný flotilový cíl 93,6 g CO2/km: jeho auta průměrně vypustila 100 g CO2/km. Jedná se o souhrn za všechny značky od Škody a Volkswagenu až po Porsche.
Pokud by podobný výsledek koncern zopakoval i letos a příští rok, za sledované tříleté období mezi roky 2025 až 2027 by musel do evropské kasy odvést až 1,5 miliardy eur. To znamená přes 36 miliard korun.
Německý koncern teď přitom honí „každé euro“. Chystá se zrušit polovinu modelových řad, propustit více zaměstnanců, než původně plánoval, a v ohrožení jsou dost možná i některé továrny. Aby výši pokuty zmírnil, případně se jí úplně vyhnul, rozhodl se ze svých emisních struktur vyřadit Porsche a v rámci sdílení emisí se spojit s čínským Xpengem.
S ním má Volkswagen dobré vztahy v Číně, kde vyrábí auta s jeho technikou, navíc vlastní necelých pět procent mladé značky. Xpeng v Evropě nabízí výhradně elektromobily, Automotive News Europe reportuje za první pololetí celkem 19 tisíc prodaných aut. Volkswagen sice toto spojení pro roky 2026 i 2027 bude nákup „emisních kreditů“ stát nemalou částku, ta bude ale pořád výrazně nižší než evropská pokuta.
Tím spíš, že Porsche se na poli elektromobilů zatím tolik nedaří. Ještě před pár lety se sice po hlavě vrhlo do vývoje už jen elektrických modelů, jenže zájem zákazníků nedosáhl německého optimismu. Porsche se tak nejen dostalo do finančních problémů, které se podepsaly i na významně nižší marži, ale zároveň se vrátilo k vývoji aut se spalovacím motorem.
Jak informuje zmíněný magazín, Porsche není jediné, které se podle informací v databázi Evropské unie bude o emise dělit (mimochodem, ke spolupráci Xpengu a Porsche se mohou v případě zájmu přidat i další automobilky). Zmíněná Tesla bude své nulové emise dělit s Fordem, Hondou, Mazdou a Suzuki, Mercedes-Benz zase na tomto poli uzavřel partnerství s Volvem, Smartem a Polestarem.
Dodejme, že za každý gram emisí CO2 nad flotilový cíl vypočítaný Evropskou unií platí automobilka 95 eur (asi 2300 korun) u každého prodaného vozu.
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