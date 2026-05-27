Elektromobilita

A není to jen nafouklá bublina? Opěvovaný automobilový zázrak prodělává jmění

Jan Matoušek

Bublina kolem čínských automobilek často vypadá, že dosahují téměř nekonečného růstu a i přes vysoce konkurenční domácí prostředí na tom královsky vydělávají. Příklad Xiaomi nicméně ukazuje, že v tomto případě je opak pravdou. Ačkoliv je výrobce chytrých telefonů mezi automobily velice úspěšný, na každém autě zatím prodělává jmění.

Xiaomi YU7 GT je nejrychlejším SUV na Severní smyčce Nürburgringu.Foto: Xiaomi
Všichni o něm mluví, na pekingském autosalonu se na něj letos v dubnu stály desítky metrů dlouhé fronty, přesto Xiaomi není v zisku. Konkrétně jeho divize sdružující automobily a umělou inteligenci. Jak si totiž všiml magazín CarNewsChina, v prvním čtvrtletí letošního roku prodělala 3,1 miliardy jüanů. To je přes 9,5 miliardy korun.

Přitom za první tři měsíce letošního roku prodala značka 80 856 nových aut, což představuje meziroční nárůst asi 6,6 procenta. Navzdory tomu se ztráta generovaná každým prodaným autem meziročně navýšila pětinásobně. Loni to bylo zhruba 20 tisíc korun, teď je to skoro 118 tisíc korun.

Přitom obrat divize elektromobilů a umělé inteligence se meziročně povedlo navýšit o 6,9 procenta. Jenomže celkový negativní vývoj trhu včetně snížených dotací a zdražení klíčových komponentů i přes navýšení prodejů vedl k prohloubení ztráty. I tak ale zůstává Xiaomi, jedna z nevyhasínajících komet čínského trhu s elektromobily, ve své strategii agresivní. Navíc část firmy prodávající chytré telefony a elektroniku Xiaomi bezpečně dotáhla k celkovému zisku 6,1 miliardy jüanů.

Zástupci značky tak i proto mohli potvrdit, že ve druhé polovině příštího roku vstoupí na evropské trhy a v roce 2028 rozšíří svou nabídku také o auta s pravostranným řízením. Postupně nabíhá výroba nové generace sedanu SU7, většinu prodejů v prvních třech měsících obstaralo SUV YU7. Řada YU7 pak dostala novou verzi GT s výkonem tisíc koní, akcelerací z 0 na 100 km/h za 2,92 vteřiny a také rekordním časem na severní smyčce Nürburgringu.

Xiaomi YU7 GT s okruhovým paketem zvládlo slavný okruh objet v čase 7:22,755 minuty. Žádné jiné SUV to nezvládlo rychleji. Čínský elektromobil je pak rychlejší i než třeba Maserati MC12, Lamborghini Aventador, Nissan GT-R Nismo nebo Ferrari Enzo.

Xiaomi mimochodem není ve ztrátách samo. Třeba Leapmotor v prvním čtvrtletí navýšil svou ztrátu na 390 milionů jüanů, tedy asi 1,2 miliardy korun. Přitom prodeje vzrostly o 25 procent na 110 155 automobilů, na jednom prodaném voze tak start-up podporovaný mimo jiné Stellantisem prodělal téměř 11 tisíc korun. Naopak BYD i přes výrazný meziroční propad pořád dokázal v prvním čtvrtletí vygenerovat zisk 4,09 miliardy jüanů, tedy přes 12,5 miliardy korun.

Srovnat situaci čínských automobilek můžeme třeba se Škodou Auto. Ta v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenala zisk 660 milionů eur, asi 16 miliard korun, a celosvětově prodala 271 900 aut. Na jednom tak dokázala vydělat téměř 60 tisíc korun.

