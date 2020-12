Elektrický Ford Mustang Mach-E míří do Evropy. Pět let bude nabíjet zadarmo

Spojení jména Mustang s elektrickým SUV mohlo vyvolat určité vášně, po roce od premiéry si však řada fanoušků na nový Ford už stačila zvyknout. Až doposud bylo přitom možné auto koupit jen v USA, od začátku příštího roku však modrý ovál začne Mustang Mach-E dodávat i evropským zákazníkům. Těsně před koncem roku 2020 tak podle něj nastal čas specifikaci pro starý kontinent detailněji představit.

Asi nepřekvapí, že vnější vzhled se až na některé spíše legislativní detaily příliš nezměnil. 4713 mm dlouhé SUV s rozvorem náprav o délce 2984 mm tak i nadále v řadě vzhledových prvků připomíná sourozence s karoserií kupé nebo kabriolet a především spalovacím motorem. Ostatně zástupci Fordu se snaží legendární muscle car s novým elektrickým SUV všemožně porovnávat - především z hlediska jízdních vlastností a celkové dynamiky.

A minimálně při pohledu na specifikace jednotlivých verzí mu není potřeba nevěřit. Jako pravověrný Mustang i model Mach-E je v základu zadokolkou. To znamená, že má jeden elektrický motor vzadu. Na rozdíl od spalovacího sourozence je však možné připlatit si za druhý elektrický motor vpředu. Tím se tak z Mustangu stane čtyřkolka.

Ford slibuje, že se u všech verzí rozložení hmotnosti blíží ideálnímu poměru 50 : 50, přičemž pohotovostní hmotnost naprosté většiny variant přesahuje dvoutunovou hranici. Baterie jsou umístěné mezi nápravami pod podlahou, což by mělo vedle ideálního rozložení hmotnosti zajistit i nízké těžiště. K dispozici budou dvě kapacity akumulátoru - menší má využitelných 68 kWh, větší potom 88 kWh.

Základní model s pohonem zadních kol nabídne výkon 198 kW s menší nebo 216 kW s větší baterií. Nejslabší provedení je zároveň přeborníkem v dojezdu, jako jediné ujede přes 600 km, konkrétně 610 km. Následují výhradně varianty s pohonem všech kol. V kombinaci s menší baterií je výkon opět 198 kW, v kombinaci s větší baterií potom 258 kW.

Dostupné varianty Mustangu Mach-E

Pohon Výkon Kapacita baterie Dojezd Zrychlení 0-100 km/h Zadních kol 198 kW 68 kWh 440 km 6,1 s Zadních kol 216 kW 88 kWh 610 km 6,2 s Všech kol 198 kW 68 kWh 400 km 5,6 s Všech kol 258 kW 88 kWh 540 km 5,1 s Všech kol GT 358 kW 88 kWh 490 km 3,7 s

Vrcholem nabídky bude Mustang Mach-E GT, který má se dvěma elektromotory výkon 358 kW. Dodává se výhradně s 88kWh akumulátorem a na jedno nabití tak ujede 490 km. Specifické jsou u něj dynamické vlastnosti, protože z 0 na 100 km/h zrychluje za 3,7 vteřiny a jako jediná verze jede GT 200 km/h. Vedle toho nabídne i některé specifické vizuální prvky, mezi nimi 20palcová litá kola.

Jedním z lákadel nového Mustangu Mach-E bude pro potenciální zákazníky nejspíše nabíjení. Ani ne tak maximální výkon 150 kW, respektive 115 kW u menší baterie, který je už u nových elektromobilů spíše standardem. Ford však těm, kdo si auto objednají letos a příští rok, dá pět let nabíjení ve veřejné sítí FordPass (obsahuje přes 155 tisíc stanic) zdarma. K tomu navíc budou moci zákazníci nabíjet rok zdarma i v síti rychlonabíječek Ionity. V ní je například zadokolka s větší baterií schopna za deset minut načerpat energii pro 119 kilometrů - využívá se totiž maximální výkon 150 kW.

Vedle toho je možné využívat také wallbox s výkonem 7,4 nebo 11 kW. Všechny Mustangy Mach-E budou mít ve standardu také kabel pro nabíjení střídavým proudem na veřejných nabíječkách a kabel pro nabíjení z domácí sítě.

Společná je pro všechny verze rovněž možnost využívat auto v jednom ze tří jízdních režimů - Whisper, Active a Untamed -, přičemž v posledním jmenovaném auto do kabiny pouští umělý zvuk motoru. Mustang Mach-E pak bude také možné ovládat pouze plynovým pedálem. Sešlápnutí znamená akceleraci, naopak jeho uvolnění znamená brzdění. Oproti americké verzi má pak evropská jinak naladěný podvozek nebo řízení, vše je lépe uzpůsobeno stylu jízdy a silnicím, respektive kombinaci okresek a hladkých dálnic, na starém kontinentu.

Myslelo se i na praktičnost, vedle kufru za zadními sedadly o objemu 402 litrů, respektive 1420 litrů po jejich sklopení, má Mach-E také přední zavazadelník. Ten má 81 litrů a lze ho vypustit, to znamená, že je možné převážet v něm mokré či například zablácené věci.

Kabině dominují digitální budíky a 15,5palcový displej multimediálního systému SYNC, který se podle zástupců značky má chovat a ovládat stejně jako tablet nebo chytrý telefon. Obrazovka uvnitř Fordu však bude mít i jedno fyzické tlačítko. "Naši zákazníci řekli, že chtějí mít jednoduchý přístup k nastavování hlasitosti," uvádí produktový manažer vozu pro evropský trh Stefan Tinnemann.

K dispozici bude hlasové ovládání, které rozpozná 15 evropských jazyků, standardem je rovněž bezdrátové připojení k rozhraní Apple CarPlay a Android Auto. Dále nechybí ani navigace, která umí podle kalendáře v mobilní aplikaci FordPass naplánovat cestu dopředu. Ostatně propojení auta s chytrým telefonem je tak trochu alfou a omegou nového Mustangu Mach-E.

Telefon tak bude třeba suplovat klíček, takže se lze do vozu jednoduše dostat (prostřednictvím Bluetooth) s mobilem v kapse a stisknutím tlačítka na dveřích. Pokud řidič telefon i klíček zapomene, může pro odemčení naťukat kód do klávesnice na sloupku dveří. Auto nemá vůbec konvenční kliky, vše je ale podle Fordu v souladu s bezpečnostními předpisy, a protože mají dveře i vlastní napájení, neměl by být problém dostat se do auta ani v případě nehody.

Zajímavou možností je rovněž fakt, že si auto může budoucí majitel nastavit ještě dříve, než ho reálně bude vlastnit - například vyznačit oblíbené lokace nebo přednastavit některé komfortní funkce. Možné je to udělat on-line nebo přes aplikaci FordPass, nastavení se pak ukládá do cloudu a ve chvíli, kdy majitel poprvé s vozem spáruje chytrý telefon, se nastavení jednoduše přenese.

Vzdáleně bude automobilka pravidelně auto updatovat, některé položky budou zdarma, za jiné bude nutné si připlatit. A ještě jedna on-line novinka. Jinak než přes internet totiž Ford Mustang Mach-E nepůjde koupit. I když přijde zájemce k dealerovi, kde si auto třeba vyzkouší, ten mu bude pouze asistovat při on-line objednávce.

Na začátku roku 2021 se na vybrané evropské trhy dostanou verze s pohonem zadních i všech kol, respektive úvodní limitovaná série First Edition. Ta má 258 kW a 88kWh baterii, k tomu se pak chlubí extra výbavou. Na konci roku 2021 dorazí také varianta GT.

Mustang Mach-E je delší dobu také na stránkách českého Fordu. Ten uvádí, že všechny verze budou dostupné od konce roku 2021, a zmiňuje rovněž jejich indikativní ceny (ty se mohou do doby uvedení na trh změnit). Zadokolka začíná na necelých 1,3 milionu korun, čtyřkolka na necelých 1,5 milionu korun a úvodní First Edition na necelých 1,8 milionu korun.