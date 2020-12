Elektrický Smart nahradí šestiválcový off-road. Ineos koupil továrnu Mercedesu

Chemický gigant Ineos začátkem prázdnin představil své první auto. Off-road Grenadier, který nezapře značnou inspiraci předchozím Land Roverem Defender, se měl původně vyrábět ve Walesu a Portugalsku. Už při představení ale Britové řekli, že zvažují koupi továrny Mercedes-Benz ve francouzském Hambachu. A k této transakci ještě před koncem roku 2020 skutečně došlo.

Místo nových závodů tak Ineos zachová stávající továrnu na francouzsko-německé hranici, pro kterou německý Daimler, který auta Mercedes-Benz vyrábí, stejně hledal kupce. Důvod? Celková transformace Mercedesu směrem k elektrifikaci a digitalizaci. Automobilka potřebuje, i kvůli emisním pokutám, šetřit a jedním z úsporných opatření je právě prodej továrny zhruba 200 km od Stuttgartu.

Přesto se miniautíčka Smart, která v Hambachu vznikají od roku 1997, z továrny hned tak nevytratí. "Při prodeji závodu jsme měli dva cíle - zachování produkce stávajícího elektrického Smartu a zabezpečení práce stávajícím zaměstnancům. Obojího se nám podařilo dosáhnout," řekl člen správní rady Mercedesu Jörg Burzer.

Stávající Smart EQ fortwo tak bude ve francouzském závodě vznikat i nadále. Oborový magazín Automotive News Europe píše, že až do roku 2024, tiskové zprávy Daimleru ani Ineosu konkrétní časový harmonogram nezmiňují. Následovníka miniauta už ale každopádně bude vyrábět v Číně automobilka Geely, poloviční vlastník Smartu. Vedle celých aut budou ve Francii vznikat pod vedením Ineosu i komponenty pro další modely s trojcípou hvězdou.

Práci si udrží zhruba 1300 zaměstnanců nejen přímo v továrně, ale i v dodavatelských řetězcích. Momentálně pracuje přímo v závodě 800 lidí, dalších asi 800 je na automobilku navázáno skrz dodavatele a další podpůrné pozice. Počet pracovních míst tedy klesne zhruba o pětistovku. Konkrétní sumu, kterou Ineos Daimleru zaplatí, ani jedna strana nekomentovala.

Off-road Grenadier se žebřinovým rámem a hranatou karoserií ve stylu původního Land Roveru Defender se podle plánu začne vedle elektrických miniaut vyrábět koncem příštího roku. Roční kapacita by měla být kolem 25 tisíc aut. Podle Ineosu koupě stávající továrny zajistí, že původní harmonogram, který počítal s prvními dodávkami zákazníkům začátkem roku 2022, bude dodržen. Pokud by se stavěly nové fabriky ve Walesu a Portugalsku, pravděpodobně by došlo ke zdržení.

"S továrnou v Hambachu se nám naskytla jedinečná příležitost, kterou jsme nemohli jen tak přehlédnout: koupě moderního automobilového závodu se špičkovými zaměstnanci," řekl majitel koncernu Ineos James Ratcliffe. Ten je přitom jedním z nejbohatších lidí ve Velké Británii.

Na Twitteru pak automobilka uvedla, že jakkoliv jejím původním záměrem bylo vyrábět ve Spojeném království, z byznysového hlediska pro ni byla koupě stávajícího závodu příliš výhodná. Na stejné sociální síti značka také vyvrátila, že by za rozhodnutím vyrábět Grenadier mimo ostrovy byl brexit.

Daimler navíc nenechává továrnu uzpůsobenou jen Smartům. Jak podotýká zmíněný magazín Automotive News Europe, Němci v nedávné době investovali až 500 milionů euro do přestavby závodu. Chtěli tam totiž vyrábět větší elektromobily, mimo jiné SUV Mercedes-Benz EQB. Proto už je dokončená nejen nová karosárna, ale také lakovna. Podle dřívějších informací je přitom Grenadier podobně velký jako chystaná SUV Mercedesu, linky tak nebudou muset podstupovat zásadnější velikostní úpravy.

Pikantní je, že Ineos Grenadier budou pohánět benzinové a naftové motory jednoho z rivalů Mercedesu, mnichovského BMW. Ostatně přechod od elektrických miniaut na velký off-road se spalovacím motorem byl v době zpřísňujících se emisních opatření údajně jednou z obav továrních odborů, jakkoliv ty prodej továrny nakonec schválily.

Ineos nicméně koncem listopadu oznámil dohodu o spolupráci s Hyundai na vývoji jeho vodíkového pohonu. Vedle samotné produkce a dodávek vodíku by obě společnosti měly také prozkoumat možnosti použití vodíkového pohonného ústrojí korejské automobilky, která patří v tomto segmentu k celosvětovým lídrům, v off-roadu Grenadier.

Připomeňme, že základem Ineosu Grenadier je rám, na němž je posazena hranatá karoserie. V nabídce bude uzavřený off-road, nebo pick-up s dvojitou kabinou. Vnější vzhled je znatelně inspirován původním Land Roverem Defender, jehož produkce skončila v roce 2016. Kabina má být ale výrazně modernější, jakkoliv ji Ineos na fotografiích doposud neodhalil. Zmiňované šestiválce z dílny BMW budou přes automatickou převodovku posílat sílu na všechna kola. Při představení se spekulovalo o základní ceně 40 tisíc liber a také bohatém seznamu příplatkové výbavy.