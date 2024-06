Extrémní elektromobily, nad nimiž zůstává rozum stát. Baterky už mají i důlní monstra

Nejdřív přišla na řadu osobní auta, pak lehká užitková vozidla a tahače a teď jsou v hledáčku pracovní stroje. Postupný přechod na elektrický pohon se nevyhne nikomu, u několikasettunových vozů ale je to přece jen o něco složitější úkol. To dokazuje i to, že ta skutečně největší vozidla zůstávají spíše věrná naftě. Přesto, podívejte se, co všechno už dnes umí jezdit jen na elektrickou energii.