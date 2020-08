Elektrická Hyundai dostanou samostatnou značku a přinesou technologii z Porsche

Korejská automobilka Hyundai oznámila, že pro svá elektroauta vyčlení samostatnou značku Ioniq. Toto jméno přitom dosud nesl jeden z modelů v nabídce korejského výrobce, liftback Ioniq, který je dostupný s hybridním i čistě elektrickým pohonem.

"Vytvořením značky Ioniq Hyundai reaguje na rychle rostoucí tržní poptávku. Tímto krokem také urychlí dosažení svého cíle zaujmout vedoucí postavení na globálním trhu s elektromobily," píše se v tiskové zprávě výrobce.

Společně se sesterskými značkami Kia a Genesis chce Hyundai v roce 2025 prodat milion aut na baterky, mít tak deset procent trhu a stát se trojkou mezi výrobci ekologických vozidel, včetně těch na vodíkové palivové články nebo hybridů. Celkem by skupina měla na trh uvést 23 čistých elektromobilů. Podobné plány mají mj. koncerny Volkswagen, GM, a dokonce vyšších čísel by chtěla dosáhnout i Tesla.

Modely z řady Ioniq budou prodávány ve stávajících dealerstvích, budou ale postaveny na svébytné platformě e-GMP, která je určena speciálně pro bateriové elektromobily. Jejím hlavním tahákem by podle dřívějších zpráv měla být 800V palubní elektrická síť. Tu v současné době nabízí jen Porsche Taycan. Vyšší napětí než pro elektromobily standardních 400 V umožňuje ještě rychlejší rychlodobíjení stejnosměrným proudem.

Označení nových modelů nemá být nikterak komplikované, každý dostane svoje číslo. První vlaštovkou by se tak měl stát crossover Ioniq 5, který má vycházet z konceptu Hyundai 45 z loňského autosalonu ve Frankfurtu. Podle neoficiálních informací serveru Electrive by auto mělo nabízet dvě kapacity baterie: 58 a 73 kW. Díky vysokonapěťové technologii by přitom mělo podporovat dobíjení výkonem až 200 kW a z nuly na 80 procent kapacity baterie se dostat za 15 minut.

Nová platforma se má vyznačovat rovněž širokými možnostmi konektivity a "jedinečnými" prvky výbavy. Dá se čekat, že prostorově lépe využije půdorys vozu, než by tomu bylo u přepracovaného konvenčního spalovacího vozu, jako je třeba model Kona.

Pětku doplní o rok později sedan Ioniq 6, jehož vzhled bude připomínat koncept Prophecy, jejž společnost představila letos v březnu. V roce 2024 se pak objeví ještě velké SUV Ioniq 7. Stávající model Ioniq bude označen prostě Hybrid, Plug-in Hybrid nebo Electric v závislosti na verzi.

Zařazení pod značku Ioniq se netýká stávajícího modelu Kona Electric. "Současná nabídka vozů s elektrickým pohonem zůstává prozatím beze změny," vysvětluje David Pavlíček, mluvčí českého zastoupení Hyundai.

Vyčlenění elektromobilů pod separátní "podznačku" jako v případě Hyundai a Ioniqu není nic nového. Pro VW plní stejnou roli řada ID, pro BMW i, pro Mercedes EQ.

Zajímavější je specifický elektrozáklad e-GMP, Hyundai a Kia dosud prodávaly elektrická auta postavená na technice spalovacích modelů. Ten by se podle svých parametrů měl stát základem spíše pro dražší modely, nebude "lidovou" záležitostí jako MEB v případě koncernu Volkswagen. Sesterská Kia již prohlásila, že bude u dostupnějších modelů nabízet 400V palubní síť, vyšší napětí bude vyhrazeno pro dražší auta a vozy, kde to dává smysl, protože jejich majitelé potřebují nabíjet vysokou rychlostí.

Není ovšem jasné, jestli se v případě oněch levnějších aut bude jednat o další, jednodušší 400V platformu, nebo upravené vozy se spalovacími motory. "Cílem značky Kia je maximální využití platformy e-GMP, která automobilce umožní mimo jiné vstup do segmentu jednoúčelových vozidel vhodných například pro nejrůznější služby mobility," říká Kateřina Vaňková Jouglíčková z českého zastoupení Kie.

V případě VW kvůli tomu existuje celý systém stavebnic: základem je MEB se 400V palubní sítí (dobíjecí výkon do cca 150 kW, VW ID.3, Škoda Enyaq), kterou doplňuje ještě základ J1 pro sportovní elektroauta (použitý v Porsche Taycan) a platforma PPE, která bude mít stejně jako J1 800V palubní síť a chystá se pro luxusní modely značky Audi vyšších tříd. Měla by podporovat dobíjení výkonem až 350 kW.

Nasazení čistě elektrických platforem však dává smysl ve chvíli, kdy se elektromobilů prodá velké množství. Dají se navrhnout tak, aby snížily výrobní cenu elektroaut, na druhé straně se ale jedná o investici s nejasným výsledkem. Pokud se elektromobilů neprodá dost, nezaplatí se náklady na vývoj a výrobní linky. V případě MEB chce VW vývojové náklady získat zpět i tak, že základ nabízí dalším automobilkám. Již si plácnul s Fordem.

Řada automobilek na každý pád kolem podobných technických základů spíše přešlapuje. Mercedes například svůj model EQC postavil na základech konvenčního SUV GLC, v budoucnu ale plánuje modely na specifickém elektrozákladu. První vlaštovkou bude bateriová vlajková loď EQS.

BMW naopak stále oficiálně razí zásadu jednoho technického základu, který se pružně upraví pro spalovací i elektrické modely. Tamní odbory ho ale tlačí k tomu, aby se i v Mnichově vydali cestou Volkswagenu.