Elektrický Passat přijede už příští rok. Volkswagen ID.7 ujede přes 600 kilometrů

Volkswagen už má náhradu za Passat s karoserií sedan. Od příštího roku jej na linkách v Emdenu vystřídá nový elektromobil, který se zatím ukázal v podobě konceptu ID. Aero. A protože devátá generace populárního modelu, vyvíjená Škodou Auto, přijede nejspíše jen jako kombi Variant, bude elektrická novinka i jeho náhradou v modelové nabídce.

Volkswagen ID. Aero se ukázal nejprve v Číně, kde prodeje sériové varianty odstartují ve druhé polovině příštího roku. Bude to ale globální sedan, v Evropě se začne prodávat rovněž příští rok a vyrábět se bude v již zmíněné továrně v německém Emdenu. Tam tak doplní Arteon, Arteon Shooting Brake a elektrické SUV ID.4, plánovaná devátá generace Passatu se bude po boku Škody Superb vyrábět v Bratislavě.

Vedle Evropy a Číny se elektrický sedan prémiové části střední třídy podívá i do USA. Šéf Volkswagenu Ralf Brandstätter pak minulý týden na sociální síti LinkedIn možná omylem prozradil i jméno sériové verze: to by mělo znít ID.7. Sériový model by pak měl být dostupný nejen jako sedan, ale také jako kombi. To by mělo vycházet ze tři roky starého konceptu ID. Space Vizzion.

Německý výrobce zatím odhalil pouze vnější vzhled vozu, který na koncept působí až nezvykle propracovaně. Dokonce auto nemá ani kamery místo zrcátek. Dlouhý je model ID. Aero necelých pět metrů, čímž by měl být o kousek větší než Passat osmé generace s karoserií sedan. Jak napovídá jméno konceptu, vsadil Volkswagen na aerodynamiku, kdy je koeficient odporu vzduchu cx na úrovni 0,23. Může za to například rychle klesající linie střechy, místo klik má auto podsvícené dotykové plochy.

Přední i zadní část odpovídají stylu jiných Volkswagenů z elektrické rodiny ID. Vpředu i vzadu jsou světla propojená světelnou lištou, na obou koncích vozu nechybí ani podsvícené logo automobilky. Karoserie je dvoubarevná s černou střechou a zbytkem v modrém odstínu Polar, který má podle automobilky v určitém světle zlatavé odlesky. Kola mají průměr 22 palců.

Kabinu Němci zatím neukázali, slibují ale hodně místa ve spojení s dlouhým rozvorem náprav a také aktualizace softwaru automobilu na dálku. Pod karoserií je pak modulární platforma MEB a baterie s využitelnou kapacitou 77 kWh. Výkon motoru tisková zpráva nezmiňuje, dojezd na jedno nabití by měl být ale až 620 kilometrů.