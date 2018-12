Elektrická dodávka levnější o půl milionu: Ministerstvo přidá obcím na čistá auta

Lehká užitková elektrická vozidla dostanou dotaci až 500 000 korun. V případě elektrických minibusů je to dokonce milion. | Foto: Volkswagen

Města a obce budou moci výhodně pořídit automobily na alternativní pohony. Ministerstvo životního prostředí připravilo 100 milionů korun na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. Úřad také nově dotacemi podpoří i dobíjecí stanice a rozšíří okruh příjemců. Ministerstvo, které peníze na taková vozidla vydá potřetí, to uvedlo v dnešní tiskové zprávě.

"Výsledky dvou předešlých výzev jasně ukazují, že zájem obcí o vozy na alternativní pohon roste. Díky dosud schváleným dotacím ve výši 113 milionů korun přibude na našich silnicích 563 nových ekologických vozidel a téměř tři čtvrtiny z nich jsou elektromobily. Starostové si evidentně uvědomují, že i přes vyšší vstupní náklady jsou pro ně ekologická vozidla přínosem a dlouhodobě i úsporou," uvedl ministr Richard Brabec (ANO). Nová dotační výzva by podle něj mohla přidat další tři stovky ekologicky šetrných vozidel.

Vedle elektromobilů a plug-in hybridů do zásuvky, u nichž jsou podle Brabce emise do ovzduší nejnižší a na které půjde až 90 procent vyčleněné částky, přispěje resort také na plně hybridní pohon s elektromotorem a CNG s alespoň jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn.

Okruh žadatelů se nově rozšíří na státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné organizace. "Úplnou novinkou je dotace na nástěnné dobíjecí stanice, takzvané smart wallboxy. Na ně obdrží zájemci současně s dotací na elektromobil nebo plug-in hybrid až 20 tisíc korun," doplnil Brabec.

Dotace pokryjí obcím, městům a dalším zájemcům nákup vozidla a dobíjecí stanice, ale i úhradu operativního leasingu. Výše příspěvku je fixní a rozčleněna podle typu pohonu a kategorie vozidla na částky od 20 000 do jednoho milionu korun.

Například u nejčastěji pořizovaných malých nákladních aut do 3,5 tuny na elektropohon je to 500 000 korun, u osobních elektromobilů 250 000 korun.

Státní fond životního prostředí ČR přijímá žádosti od 2. ledna do 30. září 2019 nebo do vyčerpání alokace. Zájemci musí vozidla pořídit nejpozději do konce roku 2020.

Maximální výše dotace pro jednotlivé typy vozidel (v korunách):

Typ vozidla CNG Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid M1 (osobní) 50 000 250 000 200 000 50 000 N1 (nákladní do 3,5 tuny včetně) 100 000 500 000 200 000 x L7E (malá užitková) x 200 000 x x L6E (lehké čtyřkolky) x 100 000 x x L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 20 000 x x L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) x 50 000 x x M2, M3 (minibus do 7,5 tuny včetně) 150 000 1 000 000 x x N2 (nákladní střední do 12 tun včetně) 250 000 x x x

* X = není podporováno

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí