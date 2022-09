Ekologové neuspěli s klimatickou žalobou proti Mercedesu, chtěli zakázat spalováky

Oblíbená turistická atrakce ve Hřensku na Děčínsku, projížďka na lodičkách v soutěskách řeky Kamenice, je podle geologů nebezpečná a letos se už neotevře. Hrozí pád kamenů i ohořelých stromů ze skalních útvarů, škody způsobil rozsáhlý lesní požár, který v národním parku vypukl 24. července. Hasiči ho uhasili po 20 dnech. Původní předpoklad starosty obce Zdeňka Pánka, že se turisté budou moct na lodičky vypravit ještě v září, nevyšel. Zaměstnanci obce dokonce museli přerušit práce na sanaci vodní cesty, řekl v úterů starosta.

"Musí se odstranit stromy z vodní cesty, protože hrozí akutní nebezpečí, že kdyby přišly deště, tak stromy tvoří zábranu, která by se potom mohla protrhnout a Hřensko jako takové by bylo skutečně ohroženo," uvedl Pánek. Podle něj by se pracovníci mohli na místo vrátit opět na podzim. Práce pak ale bude zřejmě komplikovat počasí. Obec jako provozovatel lodiček zároveň přichází o miliony korun, za běžných okolností by totiž turisté mohli do soutěsek až do 5. listopadu. "Chtěli bychom je znovu přivítat 1. dubna," dodal starosta. Soutěsky jsou hlavním lákadlem pro turisty, kteří do Hřenska míří. Ztráty proto počítají i podnikatelé.