eCall v ohrožení: Starší auta přijdou o nouzové volání, je to problém na STK?

před 1 hodinou
Mobilním sítím druhé generace zvoní umíráček. Čeští operátoři je podle zákona musí provozovat do poloviny roku 2028 a pak je mohou vypnout. U celé řady i relativně nových aut vyrobených po roce 2018 to znamená konec funkce automatického nouzového volání. Novou generaci tzv. eCallu pro sítě čtvrté a páté generace začnou přitom výrobci aut montovat až od začátku příštího roku.
Foto: Škoda Auto

Je to myšlenka, která může zachraňovat životy. Když řidič havaruje, snadno se stane, že není při vědomí. Co kdyby si o pomoc zavolalo samo auto? Tahle vize, která může díky včasnému zásahu složek zachraňovat životy, přišla v podobě automatického nouzového volání eCall do všech nových aut v Evropě povinně od dubna 2018.

V praxi to tak i funguje a počet případů, kdy si auta sama zavolají o pomoc, roste. Podle dat generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky došlo v roce 2024 ke 1452 automatickým aktivacím eCallu, do konce srpna letošního roku dokonce již k 1619. Celkový počet eCall aktivací dokonce v obou letech přesahuje 2000, pokud je totiž řidič při vědomí, může hovor na nouzovou linku zahájit i tlačítkem.

To vede ředitelství k jasnému závěru: "Systém eCall považujeme za přínosný prvek ochrany života a zdraví," říká mluvčí Klára Ochmanová.

Jenže první generace systému eCall, kterou musí výrobci nadále povinně montovat ještě v současné době, může již za pár let přestat fungovat a auta si sama pomoc nezavolají. Důvodem je to, že i nadále funguje na dnes již zastaralých mobilních sítích druhé generace a ty mohou čeští operátoři podle zákona od poloviny roku 2028 vypnout.

Přechod na novou generaci eCallu, která přinese nové funkce, jakými je přenos přesné GPS polohy volajícího nebo podrobnější informace o posádce, a hlavně podporu 4G a 5G mobilních sítí, je přitom pro výrobce aut povinný až od 1. ledna 2027, kdy se bude muset v souladu s předpisy montovat do všech nově registrovaných vozidel. Od 1. ledna příštího roku bude nový eCall povinný pouze pro vozy nově uváděné na trh.

Ještě celý příští rok tak bude možné pořídit si auto vybavené chvályhodnou technologií, která ale po dvou letech může přestat fungovat. "Auta přihlášená před tímto datem mohou mít i čistě 2G SIM karty a modemy, které po případném vypnutí 2G sítí již fungovat nebudou," říká tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová. O2 podle ní nemá přehled o tom, jaké SIM karty v autech jsou, navíc ani nemusí být vyměnitelné.

Například v Německu organizace TÜV pro magazín Focus odhaduje, že se problém může dotknout 5,5 milionu vozidel. "Nejvíce to dopadne na malá auta a vozy nižší střední třídy, které využívají systém v podobě předpisového minima. U dražších aut s nouzovými systémy od výrobců může nouzové volání fungovat na novější 4G nebo 5G síti," cituje německý magazín mluvčího TÜV.

Pokud chcete funkčnost eCallu zachovat, vyplatí se obrátit se na značkový servis nebo přímo na výrobce auta. Například Škoda totiž řešení má. "I když k tomu nemáme povinnost, pro vybrané vozy jsme vyvinuli řešení, které funkčnost eCallu může i dál zajistit," vysvětluje mluvčí Škody Michaela Sklenářová.

U vozidel s třetí (Kodiaq I, Superb III, Scala, Kamiq, Fabia IV, Octavia IV a Karoq) a čtvrtou (Enyaq, Elroq) generací škodováckého online infotainmentu půjde pomocí softwarové aktualizace eCall "přesměrovat" na novější mobilní sítě čtvrté a páté generace. Detailní přehled vozidel je zde, v zásadě se ale jedná o vozidla vyrobená po roce 2019. U nových aut plánuje Škoda nasazovat eCall podle požadavků evropských institucí.

Ač si v případě nehody nezavolají pomoc, vypadá to naštěstí alespoň tak, že auta, jejichž eCall nebude bez 2G sítě fungovat, by neměly mít problém na STK.

Podle letošního vyjádření společnosti Dekra pro Auto.cz technici nemají přístroje, které by funkčnost systému ověřily, a tak ho kontrolují jen vizuálně. Pokud vozidlo samo nenahlásí chybu, není závadu možné nikterak ověřit. To platí i podle německého magazínu Auto Motor und Sport: "Neexistuje povinnost výměny systému eCall za novější generaci."

 
