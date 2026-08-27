Dovoz ojetin roste a ukazuje paradox trhu. Češi nekupují jen stará auta a objevují elektromobily
Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starší než deset let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá, překvapivě odlišná část trhu: zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem.
Česko má jeden z nejstarších vozových parků v Evropě a téměř polovina letos dovezených ojetin je starší deseti let. Na první pohled se tedy zdá, že Češi stále řeší především to, jak koupit co nejlevnější auto.
Jenže podrobnější pohled na data ukazuje překvapivý rozpor. Část dovozu skutečně tvoří starší a levnější vozy, současně ale rychle roste zájem o mladší auta, prémiové značky a především elektromobily. Právě zahraničí se pro ně stává hlavním zdrojem.
Dovoz ojetých vozů do Česka letos dál zrychluje. Za prvních sedm měsíců roku se podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) dovezlo 94 048 ojetých osobních aut, meziročně o 9,3 procenta více. Průměrné stáří dovážených vozů zůstává vysoké – 10,4 roku, byť mírně nižší než loni – a 48 procent aut je starších deseti let. Za stejnou dobu vzrostl také prodej nových aut, a to o 4,5 procenta na necelých 150 tisíc kusů.
Jenže právě u dovozu se podle Jakuba Šulty, zakladatele a šéfa evropského online prodejce ojetin Carvago, vyplatí dívat se na čísla podrobněji. Statistika SDA totiž podle něj zachycuje jen jednu část trhu.
„Na Carvago máme výhodu, že dovoz vidíme z obou stran. Jako evropský online prodejce auta sami přes hranice vozíme, zároveň ale trh kontinuálně sledujeme datově. V nadsázce řečeno by bez aut ze zahraničí přestala existovat třetina domácího trhu,“ říká Šulta. Vozy zahraničního původu totiž dlouhodobě tvoří zhruba tři desetiny tuzemské nabídky ojetin.
I v datech, která Carvago sleduje o celém dovozním trhu, přitom vévodí domácí modely. Mezi dováženými vozy jasně vede Škoda Octavia, následují Volkswagen Golf, Škoda Fabia, Volkswagen Passat a Škoda Superb. „Zájem Čechů o Octavii je zkrátka takový, že ho domácí zdroje nestačí uspokojit,“ vysvětluje Šulta.
Většina vozů přichází ze západní Evropy, především z Německa, které tvoří 62 procent zahraniční nabídky. Výrazně přitom roste zájem například o Škodu Karoq. Po očištění o vliv velkých prodejců zaznamenává Carvago ve svých datech o celém trhu meziroční nárůst nabídky o 47 procent. „Vozy z let 2018 až 2020 právě teď dozrávají v německých leasingových cyklech a míří k nám,“ říká Šulta.
Čísla, která Carvago sleduje, ale ukazují, že pod „dovozem“ lze vypozorovat dva odlišné trhy. První důležitý rozdíl je totiž mezi tím domácím a zahraničním. Dovezené auto je skutečně v průměru starší, více ojeté a levnější. Medián stáří zahraničních vozů dosahuje 9,5 roku, nájezdu 146 500 kilometrů a ceny 295 tisíc korun. U aut domácího původu je to 5,1 roku, 77 tisíc kilometrů a 459 tisíc korun.
„Zahraniční nabídka je tedy zhruba o čtyři roky starší, má o 70 tisíc kilometrů více najeto a je přibližně o 36 procent levnější. Dovoz zkrátka z velké části obsluhuje cenově dostupný konec trhu,“ shrnuje Šulta.
Druhý dovoz: mladší a elektrický
Vedle staršího a levnějšího segmentu ale podle Šulty rychle roste druhá část trhu. A ta vypadá úplně jinak. „Dovoz není jen cestou ke staršímu levnému autu. Je zároveň hlavní branou, kterou do Česka přicházejí zánovní elektromobily a další modernější vozy z evropského trhu,“ říká Šulta.
Podíl elektromobilů v tuzemské nabídce aut zahraničního původu se meziročně více než zdvojnásobil. U domácích ojetin je přitom jejich podíl téměř třikrát nižší.
Ještě výraznější je rozdíl je při pohledu nikoli na celou nabídku, ale na to, co si Češi skutečně kupují. „Průměrné stáří všech vozů, které jsme od začátku roku dodali českým zákazníkům, je pouhé čtyři roky a 65 procent z nich nebylo starších pěti let,“ říká Šulta.
Typický vůz dodaný přes Carvago má zároveň najeto kolem 70 tisíc kilometrů a mediánová cena dosahuje necelých 600 tisíc korun. To je přibližně dvojnásobek mediánové ceny celé inzertní nabídky zahraničního původu. Více než třetinu dodaných vozů navíc tvoří prémiové značky.
„Český zákazník tedy při dovozu nevybírá jen nejlevnější auto, které ještě jezdí. Pokud má větší rozpočet, využívá zahraniční trh k tomu, aby si vybral vůz, který by na českém trhu hledal obtížněji. Nehledá se nejstarší auto za nejnižší cenu, motoristé si vybírají výrazně mladší, méně ojeté a mnohem častěji prémiové a elektrifikované vozy,“ tvrdí Šulta.
Největším symbolem této změny je Volkswagen ID.4. V prvním pololetí letošního roku se u Carvaga stal vůbec poprvé elektromobil nejobjednávanějším modelem za celé pololetí. Sesadil tak z prvního místa dlouholetého favorita, dieselovou Škodu Octavii.
V první desítce nejžádanějších modelů se objevily také Škoda Enyaq, Tesla Model 3 a Volkswagen ID.3. V celkovém počtu dodaných vozů od začátku roku do konce července ale stále kraluje Octavia. „To by snad v Česku ani jinak nešlo,“ komentuje to Šulta.
Elektromobilita přitom u Carvaga letos přeskočila diesel a stala se druhým nejčastějším typem pohonu. Benzin je nadále nejžádanější (38 procent), elektromobily aktuálně dosahují 27 procent, nafta tvoří čtvrtinu dodávek a hybridy desetinu.
Typický elektromobil, který si letos Čech prostřednictvím Carvaga objednal, byl čtyři roky starý, měl najeto zhruba 51 tisíc kilometrů a stál necelých 553 tisíc korun.
„Nadprůměrný zájem o elektrické vozy sice na Carvago evidujeme už třetím rokem, ale tohle si ještě nedávno neuměl nikdo představit,“ říká Šulta. „Znovu se potvrzuje to, co říkáme už dlouho. Že údajně elektroskeptičtí Češi si ve skutečnosti elektromobil pořídí velmi rádi, pokud ho seženou v dobrém stavu a za cenu, kterou si mohou dovolit.“
Diesel ustupuje, Octavia zůstává
Podle Šulty ale není dobré podlehnout dojmu, že se český trh s ojetinami právě celý překlopil do nové éry. „Konzervativní jádro zůstává, Škoda s Volkswagenem disponují téměř čtyřicetiprocentním podílem a pozice Octavie je absolutně neotřesitelná,“ říká.
Výraznější a zajímavější posun ale vidí u samotných pohonů. „Podíl nafty poprvé hmatatelně klesá a elektromobily se odrážejí k rychlému růstu. Z našich dat jednoznačně vyplývá, že k alternativním pohonům si čeští řidiči hledají cestu postupně, zato ale vytrvale,“ dodává Šulta.
Ojetiny navíc nevznikají samy od sebe. Jsou jen zpožděným obrazem trhu s novými auty. To, co automobilky a zákazníci kupují dnes, se za několik let objeví na trhu ojetin.
Článek vznikl ve spolupráci s Carvago.
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