Dotace 200 tisíc na elektromobil. Svaz dovozců chce po vládě, aby podpořila eko auta

Svaz dovozců automobilů (SDA) chce, aby soukromníci dostali možnost využít finanční podporu na nákup elektromobilů nebo plug-in hybridů.

Svaz dovozců automobilů (SDA) vyzval vládu, aby podpořila soukromý nákup elektromobilů a aut na vodík 200 000 korunami a plug-in hybridy s emisemi do 50 gramů CO2 na kilometr 100 000 Kč.

Zároveň by se mělo snížit nepeněžní plnění zohledněné v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z jednoho na 0,5 procenta měsíčně, aby se srovnaly podmínky s vozy se spalovacími motory a firmy tak byly motivovány k pořízení ekologických vozidel. Podpora má být dva roky. Oznámili to zástupci svazu na tiskové konferenci.

Návrh, který svaz poslal předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO), ministryním a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje, ale i představitelům hlavních politických stran, nelimituje podporu cenou vozu. To je podle zástupců automobilek spravedlivé pro všechny uživatele a tímto principem zvýhodňuje cenově dostupnější modely.

Podle SDA si alespoň částečnou kompenzaci zaslouží všichni uživatelé, kteří jsou v současné fázi rozvoje elektromobility ochotni na ekologický vůz vynaložit více svých peněz a přispět tak ke snížení emisí v dopravě.

"Česká republika patří stářím vozového parku přes 15 let mezi poslední státy v Evropě, lépe jsou na tom i všechny okolní země. To se odráží také v nízké bezpečnosti, vysoké spotřebě paliva a vysokých emisích u nás provozovaných vozidel," uvedl tajemník svazu Josef Pokorný.

Odbyt zejména ekologických vozů je v ČR hluboko pod unijním průměrem. Zatímco registrace elektrifikovaných vozů, tedy elektromobilů a dobíjecích hybridů, dosáhl loni v EU 11,4 procenta, Česká republika zaznamenala jen 2,6 procenta a obsadila tak poslední příčky.

V souvislosti s propadem prodeje i výroby během pandemie nemoci covid-19 přistoupila řada vlád k podpoře automobilového odvětví a nákupu nových vozů. Využila této příležitosti i ke zlepšení podmínek pro zavedení ekologických vozidel, omlazení vozového parku a snížení emisí z dopravy, upozornil svaz.

Důvodem pro podporu elektrického pohonu je podle Pokorného jasně stanovený kurz Evropské komise, pokud se jedná o další vývoj emisních limitů pro osobní a lehká užitková vozidla. To se týká i obnovy státních flotil. Podle legislativy platné pro ČR musí do čtyř let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy na elektřinu nebo vodík.

"Pokud se co nejrychleji nepřipojíme k rozvinutým evropským státům a nepodpoříme rozvoj elektrického pohonu, hrozí nám - při současně chybějící legislativě v oblasti ojetých vozidel - že se z Česka místo výrobního a technologického lídra stane popelnice Evropy," podotkl Pokorný.

Řada států Evropy se také rozhodla ukončit prodej vozů na fosilní paliva. Od roku 2025 zakáže jejich prodej Norsko, v roce 2030 se přidají Německo, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Slovinsko a další. Odborníci proto očekávají, že v mnoha zemích vznikne přetlak výrazně ojetých vozů.