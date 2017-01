Dostanete pokutu, když budete řídit se zraněním? Záleží vždy na názoru policisty, zákon nepomůže

před 49 minutami

Způsobili jste si nějaké zranění, ale přesto byste chtěli usednout za volant? Jestli se to smí, na to vám zákon rozhřešení nedá. Záleží tedy na vlastním úsudku, zda je to bezpečné, a pak samozřejmě na tom, co si o tom bude myslet policista, pokud vás hlídka zastaví. Pokuta může vyjít až na 2000 korun.

V těchto dnech nejsou jen plné sjezdovky, ale také čekárny v ortopedických ambulancích a na traumatologických pracovištích. Vzdát se pak řízení, když jste se zranili, je často těžké. Jenže které úrazy jsou ještě pořád tak banální, že s nimi bez zaváhání za volant sednout můžete, a která zranění už jsou za hranou?

Zákon o silničním provozu stanovuje toto: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat.

Své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Zda jsou tedy vaše schopnosti dostatečné na to, abyste nikoho včetně sebe na silnici neohrožovali, je na vás.

„Zákon zkrátka nestanovuje konkrétní momentální zdravotní indispozice a zranění, která jsou ještě přijatelná pro řízení a která už ne. Je ale na odpovědnosti každého řidiče, aby zvážil, zda je schopný bezpečného řízení, či nikoliv,“ říká Tomáš Neřold, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

Asi každý trochu soudný člověk dospěje k tomu, že řídit se sádrou na noze nebo ruce je nerozum. Obvazy, krční límce nebo sádry jsou jasně viditelné, takže policie má hned příčinu k tomu, aby vás pokutovala. Řidičovy schopnosti mohou být snížené například i po užití léků nebo kvůli silné bolesti hlavy.

Řidič by si měl hlavně ověřit, že neužívá léky, jejichž příbalový leták zakazuje řízení. „Pokud by se zjistilo, že řidič takové léky užívá, pojišťovna má vůči škůdci právo na úhradu vyplacené částky,“ říká Marcela Machová z České asociace pojišťoven.

„Jestliže to řidiči znemožňuje nebo jen pouze omezuje úplné ovládání vozidla i v krajních situacích, pak by měl řízení vozidla vynechat. Reakce například na nenadálou překážku v provozu vyžaduje plné schopnosti řidiče. Možná tak ovázaný prst po říznutí se v kuchyni je hranicí, kterou lze tolerovat,“ míní Robert Vacek z Autoklubu České republiky.

Stejně jako by se řidič měl zodpovědně rozhodnout, jestli je řízení i přes zranění stále bezpečné, také policista nemá jasně stanoveno, jak má postupovat. „Záleží to na zvážení konkrétního případu a konkrétní policejní hlídce,“ vysvětluje postup policie vrchní komisař Petr Habenicht. Pokuta může řidiče vyjít až na 2000 korun a policista mu také může pro jeho nezpůsobilost zakázat pokračování v jízdě.

autor: Eva Srpová