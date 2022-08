Dodge chce prodávat elektroauta staromilcům. Charger Daytona má znít jako osmiválec

Už i v Americe pomalu dávají sbohem velkoobjemovým motorům. Že se elektřina dostane pod kapotu rodinných SUV nebo velkých pick-upů, asi nikoho nepřekvapí. Elektrifikace se ale dočkají i takzvané muscle cars – modely známé vysokým výkonem, charakteristickým řevem osmiválcového motoru a minimálně v přímce i dechberoucí rychlostí. První vlaštovku ukazuje Dodge.

Dodge Charger a Challenger, dvě ikony třídy známé pod anglickým termínem muscle cars, se v příštím roce chystají do důchodu. Automobilka slibuje hned sedm speciálních modelů, které budou chtít do poslední kapky využít především 6,2litrový osmiválec Hellcat s kompresorem. Ten nabízí 527 kW a také, kromě příznivého poměru ceny k nabízené síle, nezaměnitelný zvuk. Pro řadu zájemců je to jeden z argumentů k pořízení vozidla.

Náhradou za osmiválcové "pekelníky" však nebude verze s ještě vyšším výkonem a jadrnějším zvukem. Také Dodge míří k elektrické budoucnosti, a proto i jeho muscle cars budou v další generaci plně elektrické. To s sebou samozřejmě přináší starost především o typický zvuk motoru: výkonu bude mít i elektromotor stále dost, jak ostatně dokazují další a další elektrické hypersporty těch nejvěhlasnějších značek.

Dodge si je tohoto handicapu vědom, takže slibuje, že ani příští elektrická generace jeho sportovních aut o hlasitost nepřijde. A rovnou to ukazuje na konceptu Charger Daytona SRT, který tak poodhaluje podobu budoucích elektrických muscle cars. Dodge tvrdí, že pro auto vyvinul první výfukový systém u elektromobilu. Ten nese označení Fratzonic Chambered a má generovat zvuk o hlasitosti až 126 dB, což se rovná zmíněnému osmiválci Hellcat.

Automobilka tvrdí, že nejde prostě o zvuk pouštěný z reproduktorů, naopak v zadní části vozu je speciální ladící komora a zesilovač, které imitují hlasitost osmiválcového motoru. Z videí, objevujících se různě na internetu z představení konceptu, zní zvuk zatím poněkud rozpačitě, do sériové verze má ale každopádně Dodge čas celý systém ještě pořádně vyladit.

Také dynamika elektrického Chargeru má být na úrovni osmiválcového Hellcatu. Přesná data o elektrickém pohonu, označovaném jako Banshee (automobilka by z toho jména udělala ráda ikonu jako třeba právě z označení Hellcat), Dodge nezveřejnil, v tiskové zprávě nicméně tvrdí, že jde o jeho první elektromobil rychlejší než Hellcat. Vzhledem k tomu, že koncept má pohon všech kol, a tedy minimálně dva elektromotory s okamžitým přísunem výkonu, by to však nemělo být až tak složité.



O pohonném ústrojí vlastně víme jen to, že používá, podobně jako třeba Porsche Taycan nebo Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6 800V elektrickou architekturu. To by mělo zajišťovat velmi rychlé nabíjení. Čím by se budoucí elektrické muscle cars Dodge měly kromě zvuku od konkurence ještě odlišovat, to je také vícestupňová převodovka s elektro-mechanickým řazením. Američané ji označují slovem eRupt a měla by zájemcům přinést, podobně jako umělý zvuk, alespoň pocit, že stále sedí v klasickém benzinovém autě.

Jméno Charger Daytona také nebylo vybráno úplně náhodou, na přelomu 60. a 70. let se tak jmenovala speciální verze Chargeru určená pro závody NASCAR. Bylo to první auto v této sérii, které překonalo rychlost 200 mil za hodinu, tedy 322 km/h, a kromě toho se proslavilo i velkým stabilizačním zadním křídlem. Zároveň s tím vznikl i limitovaný počet Dayton určených na běžné silnice.

Dodge se tak k dnes již ikonickému modelu snaží všemožně odvolávat, zřejmě opět ve snaze naklonit si tradicionalistické zákazníky, kterých především u tak specifické kategorie aut, jakými muscle cars jsou, není málo. Charakteristickým prvkem elektrického konceptu je průduch v přední části označovaný jako R-Wing, kterým proudí vzduch, což zlepšuje přítlak. Tvarem karoserie koncept navazuje na současné modely Charger a Challenger, provedení předních i zadních světel zase odkazuje na původní modely ze 60. a 70. let.

Mimochodem i logo, které se na konceptu objevuje, bylo mezi lety 1962 a 1976 vyhrazeno právě tehdejším muscle cars. Dnes pak symbolizuje elektrifikovanou budoucnost značky. Emblém je na obou koncích auta podsvícený a prostorový. Kola mají 21 palců, lak karoserie se pak jmenuje Greys of Tunder - v překladu "šedé hromy".

Na rozdíl od současného Chargeru je ten prototypový pouze třídveřový, ale nabízí místo k sezení čtyřem cestujícím. Dodge také slibuje velký zavazadlový prostor. Palubní deska dostala 12,3palcový centrální volně stojící displej natočený k řidiči, doplňuje ho 16palcová zakřivená obrazovka digitálních budíků. Zajímavým prvkem je podsvícení táhnoucí se přes celou šířku kabiny, která tak vizuálně obepíná cestující. Na novém volantu i výplních dveří jsou pak dotyková tlačítka.

Kdy přesně se na trhu objeví sériová verze elektrického muscle caru, Dodge zatím nepotvrdil. Americká média však hovoří o modelovém roce 2024, teoreticky by se tak produkční provedení mohlo ukázat už příští rok. Nejpozději se tak stane v roce 2024.