Werich by zvolal Ó Adonai! S americkým sporťákem Dodge Challenger omládnete raz dva

Je to automobilová ikona, symbol amerických silnic, neurvalý buldozer, ničitel zadních gum. Dodge Challenger je všechno, jen ne průměrný. První se představil před padesáti lety a Dodge nabízí limitovanou edici, u které lakýrník vybrakoval sklad s anilinkami, láká na špičkovou výbavu a především vás osloví charakterem, o který evropské automobilové voňavky už dávno (ne)dobrovolně přišly.

Kdyby Rudolf II. žil na začátku 21. století, nepotřeboval by Magistra Kellyho ani celou svou slavnou laboratoř pravých i falešných alchymistů. Jan Werich by ve filmu Císařův pekař a Pekařův císař slavné zvolání "Omládli jsme, ó Adonai!", vykřikoval za volantem Dodge Challenger. Na Sirael by určitě udělal dojem.

Dělá ho totiž úplně na všechny. Dokazuje, že nepotřebujete sedět v luxusních sporťácích za miliony, a přitom obdiv si od okolí vysloužíte násobně vyšší. Pořídit si ho ale jen kvůli image, by byla chyba. Málokteré auto na současném trhu umí to, co Challenger.

Už když se před padesáti lety představil, vedle ostatních muscle cars vynikal širokou nabídkou motorizací. A to mu zůstalo dodnes. Základem je šestiválec, vrcholem naopak bestiální SRT Hellcat. Mezi extrémy je ale pořád z čeho vybírat. V8 k jeho povaze sedí pochopitelně daleko víc. V běžném R/T trůní 5,7litr, v testovaném R/T Scat Pack má 426 HEMI 6,4 litru a buď šestistupňový manuál, nebo automat ZF s dvěma stupni navíc.

Limitka k padesátiletému výročí je k dispozici k různým motorům a váže se na vybrané laky, v každém odstínu vznikne jen 70 aut. A jsou to samozřejmě ty nejpestřejší, speciálně pro 50th Anniversary Edition je v nabídce také Gold Rush, tedy zlatá horečka. Holt americká reminiscence, kam se podíváš. Náš pomerančový lak Go Mango ale vůbec nevypadá zle. K tomu mohutná 20" kola a přední světla, která si s ničím nespletete - vnitřní mají v sobě nasávací otvor, který přivádí vzduch k motoru a v noci vypadají fantasticky.

Ta kaplička sání vzduchu na kapotě neboli shaker je tu totiž hlavně na parádu, jde o detail, který odkazuje na Challenger ze 70. let a standardně se montuje na slabší i silnější osmiválec 50th Anniversary Edition.

Výbava je královská, limitka má ještě karbonové detaily a spoustu detailů s padesátkou. Na palubní desce se vyjímá plaketka s výrobním číslem limitované série.

Benzin ve vzduchu a spálená guma na asfaltu

Jestli byste hledali auto, které ztělesňuje opak automobilové průměrnosti, je to Challenger. U každé obyčejné projížďky umí udělat zážitek. Hodně hlasitý a plný vůně benzinu. Jako kdybyste kohoutky s adrenalinem otevřeli doprava až nadoraz.

Osmiválec bez dopingu turb burácí už na volnoběh a sousedé budou mít dokonalý přehled o tom, v kolik jste z domu odjeli a kdy se zase vrátili. Objem 6,4 litru? To už v evropských uhlazených kočárech nenajdete.

Prohrábnutí plynu naježí chlupy posádce i okolí a ten efektní "shaker" na kapotě zatančí rock-and-roll. V8 Hemi má kořeny sahající do hluboké minulosti, ale tady dokazuje, že ne všechno se musí měnit za modernu. Dává 356 kW a 644 Nm a i na takový poctivý ocelový ingot stačí.

S osmistupňovým automatem se navíc jezdí příjemně nenuceně. Nejsympatičtější na pohonném ústrojí je ale fakt, že tady se "krouťákem" vážně nešetří a Challengeru se protáčí kola jak divá prakticky na kterýkoli stupeň a v kterékoli rychlosti.

Gigantická zadní kola tak mají pořád co na práci. Překvapivě se drží i v zatáčkách, kde má auto zpočátku tendenci k nedotáčivosti, která se však dá přeprat nohou na plynu. Obratnost Fordu Mustang nečekejte, ale ničemu to nevadí.

Nečekaně umí nabídnout i víc než jen divadlo, kde má hlavní roli pan V8 se stádem divokých koní. Má velký kufr, vzadu dost místa na to, aby se v autě dalo pohodlně cestovat i ve čtyřech, a umí být velmi komfortní i během klidné jízdy. I odkládacích ploch je tu daleko víc, než je u sportovně laděných aut obvyklé.

Sledovat lze na displejích kdeco, třeba i teplotu vzduchu, využití výkonu nebo přetížení v zatáčkách. Na kamarády lze udělat dojem systémem "Line lock", kdy blokujete přední brzdy levou nohou, pravou stojíte na plynu a od zadních protáčejících se gum se linou bílé kouřové signály. Jen se pak připravte na to, že spotřeba se blíží k číslici 20, při běžném tempu je pod 15 litry.

Co na tom, že benzin srká jako Američan colu, že je z něj blbě vidět a na úzkých silničkách působí jako kulturista v košili, co se v pračce srazila. Má kouzlo, které se jen těžko vyvažuje penězi. Monstrózní výkony jsou návykové, stejně jako zvuk rozzuřené V8.

A propos, když jsme u těch peněz, za tento R/T Scat Pack v plné výbavě byste zaplatili 2 099 000 korun, na takové částce sportovní auta z Evropy často teprve začínají. Na hlavě už má šediny, vždyť tato v pořadí třetí generace Challengeru se začala prodávat už v roce 2008, a i když prošla několika modernizacemi a pořád se úspěšně prodává, není to zkrátka žádné nové zboží.

Přesto ale není účinnějšího léku na špatnou náladu, než je tento oranžový divoch. Rudolf II. se měl narodit teď, aby objevil zázračný elixír. Za volantem Challengeru se ale budete cítit věčně mladí.