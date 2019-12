Dobře utajený facelift. Výhradně tříválcový Opel Astra hledá cestu zpět na vrchol

Foto: Martin Přibyl

V letech 2005 a 2006 se Opelu Astra povedl husarský kousek: jednalo se o nejprodávanější auto v Evropě. Auto, které dokázalo porazit slovutný Golf. Vloni ale na tuto relativně nedávnou historii mohla současná Astra na 22. místě evropského prodejního žebříčku jen vzpomínat. Letos přichází facelift, a tak přišla také chvíle zjistit, jestli se dobré časy mohou vrátit.

Na první pohled modernizace Astry není příliš poznat. Výrobce v tiskové zprávě ostatně designové změny ani příliš nekomentuje. Řešení hádanky s hledáním rozdílů je tak úkol pro pravověrné fanoušky značky. Facelift se dá poznat podle jiného nárazníku a upravené masky chladiče.

Decentní změny vzhledu ale ukrývají výraznou proměnu techniky. Astra má například kompletně novou paletu motorů. Všechny, ať už spalují benzin, nebo naftu, mají tři válce a turbodmychadlo. To je radikální řešení, které může vzbuzovat řadu otázek, my jsme se proto rozhodli vyzkoušet přeplňovanou benzinovou jednadvojku o výkonu 96 kilowattů.

Nový motor sice parametry připomíná jednotky koncernu PSA, pod který od roku 2017 Opel spadá, ale vznikl ve vlastní režii. Astra je postavena ještě na základech pocházejících z dob, kdy německá značka patřila americkému koncernu GM, a tak se ukázalo jako výhodnější jít v případě motorů cestou vlastního vývoje.

Jednadvojka o výkonu 81 nebo 96 kilowattů nahrazuje starší litr se 66 a 77 kW i silnější čtyřválcovou jednačtyřku s 92 kilowatty. Předsudky o malém objemu a vysoké spotřebě rovnou dejte stranou. Již při uvedení původního provedení aktuální Astry byl litrový turbo tříválec zajímavou a řadou zákazníků nedoceněnou volbou. V praxi zejména v hatchbacku nejel o mnoho hůře než přidušená jednačtyřka a navzdory pětistupňové převodovce byl i úspornější.

Nový motor s objemem větším o dvě deci v nastolených poměrech pokračuje. I když má filtr pevných částic, který například u koncernových litrů výrazně motory dusí v nízkých otáčkách, tak se hezky sbírá pod dvěma tisíci otáček a nad touto metou nabízí živý energický zátah. Výkonu je pro pětidveřový hatchback naprostý dostatek, líbil se nám i příjemně bručivý zvuk a hlavně spotřeba.

Pokud se vyhnete pražským kolonám, zvládnete bez velkého snažení jezdit do šesti litrů. A nic moc s tím nenadělá ani dálniční tempo, které malým motůrkům jinak úplně nesvědčí. Jednadvojce v Astře pomáhá přesná šestistupňová převodovka, která ve stotřicítce drží ručičku otáčkoměru u dvou a půl tisíc. Svoji roli hraje i vylepšená aerodynamika - Astra si sama umí zavřít masku chladiče, aby zlepšila obtékání vzduchu, inženýři vylepšili tvar krytu pod motorem a zadních ramen.

Tříválcový motor znamená také nižší hmotnost než podobně silný přeplňovaný čtyřválec a nízká hmotnost (Astra je lehká i celkově) znamená obratnost v zatáčkách. Stejně jako před faceliftem i po něm je Astra hbitá, svižně reaguje na povely volantem a pěkně drží v zatáčkách. Zadní náprava s vlečenými rameny může být za 10 000 korun vybavena tzv. Wattovým přímovodem. Doporučujeme, protože omezuje uskakování jednoduchého zadního zavěšení na nerovnostech v obloucích. Celkově vzato, Astra velice dobře spojuje sportovní projev s jízdním komfortem.

To i kvůli špičkovým sedadlům, která schválili němečtí ortopedové z organizace AGR. Jsou pohodlná a mají široké možnosti nastavení, řidič ho má ve verzi Elegance k dispozici vždy, pro oba přední cestující vyjdou minimálně na 15 000 korun. Pokud si chcete dopřát, mohou být i elektrická, s koženým čalouněním, vyhříváním a odvětráváním. V takovém případě ale stojí více než čtyřicet tisíc.

Cestování zpříjemňují kromě nadstandardního prostoru na zadních sedadlech i další technologické vychytávky Astry. Třeba světla Matrix LED, které stále svítí dálkami a vykrývají protijedoucí vozy. Fungují velice dobře. Astra je má již od začátku výroby současné generace v roce 2015, Octavia je dostane až příští rok.

Vylepšením při faceliftu prošel multimediální systém, který má nově atraktivnější grafiku a je o něco rychlejší. Milovníci mechanických panelů klimatizace se mohou radovat, Astra o něj nepřišla a ventilaci i teplotu mohou nadále ovládat tlačítky.

Novinkou jsou naopak částečně digitální budíky, které jsou ale spíše samoúčelnou hračkou - žádný velký praktický přínos nemají. Fungují vlastně jen jako takový lepší palubní počítač, který zobrazuje i rychlost. Třeba mapu navigace na nich nezobrazíte.

Slabinou Astry hatchbacku zůstává hůře přístupný kufr s vysoko položenou nákladovou hranou a omezená nabídka odkládacích prostor. Pod panelem klimatizace je štěrbina pro menší mobilní telefon, za níž je nově malinká přihrádka (tak na ovladač garážových vrat). Pokud zvolíte verzi s praktickým bezdrátovým dobíjením mobilního telefonu, připravte se také na to, že vám zůstane jen jeden držák na pití ve středovém tunelu. Z toho druhého se stala mělká přihrádka, a právě ona štěrbina pro bezdrátové nabíjení.

À propos nabíječka - telefon se do ní vkládá mezi jakési dvě gumové polokoule, které ho pevně drží na místě. Musíte ho do ní ale nasunout s větší silou a my se bojíme, že jakmile se na tyto gumové polštáře dostane nepořádek, mohl by poškrábat displej nebo zadní část mobilu.

Inu, tak to dopadá, když se do auta dostává technika, s níž se původně nepočítalo. Jsou to ale jen drobnosti. Facelift Astru připravil na dobu, kdy je hlavním úkolem snižovat emise CO2 a spotřebu. To se evidentně daří, benzinová jednadvojka nás svou spotřebou potěšila, navíc je dostatečně silná a má celkově příjemný projev. Elektronická a komfortní výbava (ortopedická sedadla atd.) nepřináší žádné zásadní novinky, Astra byla ale technologicky na výši již před modernizací a konkurence ji spíše doháněla.

Výsledkem faceliftu je tak opět vyvážené a velice dobré auto, které trh na první pohled nepochopitelně přehlíží. Proč? Zejména proto, že Astra již není tou cenově nejvýhodnější alternativou ke Golfu. V základu vyjde s 81kW jednadvojkou na 399 900 korun. V ceně je manuální klimatizace, kožený volant, rádio s dotykovým displejem a možnosti zrcadlení mobilního telefonu a Bluetooth handsfree.

To není špatné, ale na trhu existují výhodnější nabídky. Například dumpingově zlevněný Hyundai i30, dostupnější je i Kia Ceed. Astra sice nabízí výrazně lepší motory, ale není to vysloveně auto pro zákazníka, který hledá v nižší střední třídě a nemůže si pořídit o padesát tisíc dražší Golf, protože na něj nemá.

Opel Astra 1.2 Turbo Elegance Motor: benzinový 3válec, 1199 cm3

Výkon: 96 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 225 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 215 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,5 s

Kombinovaná spotřeba: 4,3 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 370 l

Cena: od 501 990 Kč

Opel musí něčím zaujmout a je otázka, jestli na to nové, úsporné motory a vyladěná technika budou stačit. Pokud zákazníci nakupují především očima, mohou být z minimálních designových změn a možná trochu okoukaného a nevýrazného vzhledu zklamaní. A to by byla škoda, protože Astra je skutečně dobré auto.